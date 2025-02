Zielone autobusy Flixbusa wjeżdżają do Peru i Meksyku. Nowość w 2025 roku

MCI Capital finalizuje przejęcie Nice To Fit You

Flix rozwija rynek transportu zbiorowego w Ameryce Łacińskiej

- Ameryka Łacińska to dla nas ogromna szansa dalszego rozwoju. Przy ograniczonej infrastrukturze kolejowej i połączeniach lotniczych skupiających się głównie na dużych miastach, to właśnie autobusy stanowią kręgosłup transportu zbiorowego. Wartość tego rynku szacowana jest na około 18 miliardów euro, to ponad czterokrotnie więcej niż rynek Ameryki Północnej i Europy łącznie. Sukces w Brazylii i Chile potwierdza skuteczność naszego modelu biznesowego. Teraz robimy kolejny krok naprzód, wchodząc do Peru i Meksyku – mówi André Schwämmlein, CEO i współzałożyciel Flix. Flix działa w Ameryce Łacińskiej od 2021 roku, notując przy tym dynamiczny wzrost. W Brazylii sieć połączeń wzrosła ponad trzykrotnie z 27 do ponad 100 miast w zaledwie trzy lata. W Chile, Flix obsługuje obecnie 14 miast w ośmiu regionach, zapewniając dostęp do mobilności dla niemal 70% populacji kraju. Firma nieustannie podnosi standardy i ułatwia podróżowanie dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii i wprowadzaniu spójnej, niezawodnej oferty dla pasażerów.

Sprawdzona globalna strategia połączona z lokalnym know-how

Za rozwój Flixa w Peru będzie odpowiedzialny Augusto Abarca, który nawiąże współpracę z lokalnymi przewoźnikami autobusowymi. - Jestem dumny, że mogę wprowadzić Flix do mojego kraju i zmienić oblicze dalekobieżnych podróży autobusowych. Naszym celem jest stworzenie ogólnokrajowej sieci, oferującej klientom najlepszy stosunek jakości do ceny, niezawodną obsługę oraz nowoczesne, cyfrowe doświadczenie w zakresie rezerwacji biletów – mówi Augusto Abraca, dyrektor zarządzający Flixa w Peru.

12 lat Flix: Globalna ekspansja napędzana technologią

W lutym Flix świętuje 12 lat od uruchomienia swoich pierwszych połączeń z Monachium. W ciągu dekady firma zbudowała globalną sieć obejmującą Europę, Amerykę Północną, Indie i Amerykę Łacińską i zrewolucjonizowała sektor transportu dalekobieżnego poprzez innowacyjne podejście technologiczne.

- Od samego początku naszym celem była ekspansja międzynarodowa – podkreśla André Schwämmlein. - Rozwijaliśmy Flixa w Europie, a już pięć lat po starcie rozpoczęliśmy działalność w USA. Przed nami największe rynki, takie jak Ameryka Łacińska i Azja. Zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej wielkość rynku wynosi około 2 miliardów euro. W skali globalnej rynek dalekobieżnych przewozów autobusowych to ponad 70 miliardów euro, co daje nam dużo miejsca do dalszego rozwoju – dodaje.