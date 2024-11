Ważna fuzja w sektorze e-commerce: SALESmanago przejmuje Leadoo

Catering dietetyczny Nice To Fit You pracuje nad obiegiem zamkniętym opakowań

Leadoo to rozbudowana, globalna platforma konwersji, specjalizująca się w identyfikacji, aktywizacji i przekształcaniu internautów w klientów. Obsługuje ponad tysiąc klientów, a to oznacza, że jest największą na świecie platformą tego typu. Z kolei technologie oferowane przez SALESmanago pozwalają klientom takim jak Victoria’s Secret, iSpot, Komputronik czy 4F osiągnąć średnio dwudziestokrotny zwrot z inwestycji (ROI) i realizację celów w 30 dni.

Jak zapewniają przedstawiciele obu firm, fuzja przyczyni się do wzmocnienia lojalności i zaangażowania klientów obu platform w całej Europie - SALESmanago, obecne do tej pory na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, poszerzy swoją działalność o Wielką Brytanię, kraje nordyckie i Beneluks. Są to obszary, na których Leadoo może się pochwalić bardzo silną pozycją. Od teraz platformy będą wspólnie dążyć do osiągnięcia statusu europejskiego lidera w sektorze MarTech.

– To strategiczne posunięcie prowadzi do konsolidacji europejskiego rynku narzędzi do automatyzacji marketingu poprzez połączenie ogromnego potencjału Leadoo z naszymi rozwiązaniami CEP. Wspólnie stworzymy wszechstronną, intuicyjną platformę dla firm średniej wielkości. To ważny krok w umacnianiu pozycji lidera w segmencie średnich przedsiębiorstw – komentuje Brian Plackis-Cheng, dyrektor generalny SALESmanago. – Współpraca z SALESmanago to wyjątkowa dla obu firm okazja do rozwoju i jeszcze lepszego wspierania wspólnej bazy użytkowników. Razem pomożemy naszym obecnym i przyszłym klientom osiągać jeszcze lepsze wyniki w marketingu – dodaje Fredrik Rönnlund, dyrektor generalny Leadoo.

Do fuzji pozytywnie odnoszą się również partnerzy SALESmanago. – SALESmanago i Leadoo to fuzja dwóch innowacyjnych platform wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję. Umożliwi im łączenie ofert, a klientom zapewni atrakcyjniejsze narzędzie wspierające rozwój sprzedaży w przestrzeni cyfrowej – uważa John Messamore, partner w SilverTree Equity. – To inwestycja, która świadczy o naszym zaufaniu do wizji SALESmanago i stanowi początek współpracy z kolejnymi partnerami strategicznymi w nadchodzących miesiącach – podkreśla Ravi Sharma, partner w Perwyn. Z rozwiązań SALESmanago już teraz korzystają największe marki e-commerce na świecie. Firma obsługuje ponad 158 mld transakcji klientów miesięcznie.