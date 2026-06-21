Nowy silnik Active Line Plus Bosch oferuje do 60 Nm momentu obrotowego, jest lżejszy o 0,5 kg i mniejszy o 17%, co zapewnia dynamiczną jazdę i dyskretną integrację z ramą roweru.

Intuicyjny wyświetlacz Intuvia 200 z automatyczną jasnością i kompaktowy kontroler LED z portem USB-C gwarantują komfortową obsługę i łączność w trakcie jazdy.

Akumulator PowerTube 720 pozwala osiągnąć imponujący zasięg do 185 km na jednym ładowaniu, otwierając nowe możliwości dla długich tras bez obaw o energię.

Udoskonalony system Bosch ConnectModule z GPS i Bluetooth precyzyjnie lokalizuje rower w razie kradzieży i wysyła alarm, zapewniając spokój ducha.

Większa moc w mniejszej obudowie. Co potrafi nowy silnik Bosch?

Rowery elektryczne na stałe wpisały się w miejski krajobraz, służąc zarówno do codziennych dojazdów, jak i weekendowego relaksu. Firma Bosch eBike Systems, jeden z liderów tego rynku, wprowadza właśnie pakiet nowości, które mają sprawić, że jazda na e-bike'u będzie jeszcze przyjemniejsza i bardziej efektywna. Sercem zmian jest nowa generacja jednostki napędowej Active Line Plus. Choć napęd ten jest znany użytkownikom od 2017 roku, teraz przeszedł gruntowną modernizację. W praktyce oznacza to, że rower będzie dynamiczniej przyspieszał i łatwiej pokonywał wzniesienia.

Nowa generacja jednostki napędowej Active Line Plus od Bosch eBike Systems oferuje do 60 Nm momentu obrotowego i jest lżejsza o około pół kilograma. Inżynierowie zmniejszyli jej objętość o 17%, co pozwala producentom rowerów na bardziej dyskretne wkomponowanie silnika w ramę. Dla użytkownika to nie tylko kwestia estetyki – niższa masa (ok. 2,7 kg) ułatwia manewrowanie rowerem, na przykład podczas wnoszenia go po schodach. Napęd rozwija moc w sposób harmonijny i przewidywalny, co daje poczucie pełnej kontroli. Dodatkowo, system jest kompatybilny z elektroniczną zmianą biegów eShift, która automatycznie dobiera optymalne przełożenie, oraz z hamulcami typu "coaster" (w pedałach).

Wszystkie informacje w zasięgu wzroku. Nowy wyświetlacz i kontroler

Kolejną istotną zmianą jest sposób, w jaki rowerzysta komunikuje się ze swoim pojazdem. Nowy wyświetlacz Intuvia 200 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie i czytelności. Koniec z mrużeniem oczu w słońcu – duża czcionka i ekran o wysokim kontraście, który automatycznie reguluje jasność, gwarantują, że wszystkie dane będą widoczne na pierwszy rzut oka, niezależnie od pogody. Wyświetlacz jest na stałe zamontowany na kierownicy, dzięki czemu nie trzeba pamiętać o jego zdejmowaniu i chowaniu.

Całość uzupełnia nowy LED Controller, który jako część inteligentnego systemu Bosch pozwala sterować funkcjami bez odrywania rąk od kierownicy. Jest on o 65% mniejszy od swojego poprzednika, co pomaga zachować minimalistyczny wygląd kokpitu. Pięć ergonomicznych przycisków pozwala bezpiecznie zmieniać tryby wspomagania czy sprawdzać poziom naładowania baterii. Praktycznym dodatkiem jest port USB-C, który umożliwia ładowanie smartfona podczas jazdy.

Ile kilometrów na jednym ładowaniu? Zasięg i bezpieczeństwo na nowym poziomie

Pytanie o zasięg to jedno z najczęściej zadawanych przez osoby rozważające zakup e-bike'a. Bosch ma na to konkretną odpowiedź. Wyobraź sobie, że ruszasz na weekendową wycieczkę i nie musisz nerwowo spoglądać na wskaźnik baterii. To właśnie umożliwiają nowości Bosch eBike Systems. Kluczowym elementem jest tu nowy, pojemny akumulator.

Nowy akumulator PowerTube 720 sprawia, że zasięg roweru elektrycznego może wynieść nawet 185 km na jednym ładowaniu. Taka wydajność pozwala na swobodne planowanie długich tras poza miastem bez obaw o energię. Mimo dużej pojemności, akumulator waży tylko ok. 3,9 kg, a jego kompaktowa budowa pozwala na głębsze osadzenie w ramie. To obniża środek ciężkości roweru, co przekłada się na lepsze i bardziej stabilne prowadzenie.

Bosch pomyślał także o zabezpieczeniu roweru przed kradzieżą. Udoskonalony moduł Bosch ConnectModule wykorzystuje teraz nie tylko GPS, ale również technologię Bluetooth. Dzięki temu, w razie kradzieży, możliwe jest zlokalizowanie roweru z dokładnością do kilku metrów, nawet jeśli znajduje się on w miejscu o słabym sygnale GPS, jak piwnica czy garaż podziemny. W przypadku podejrzanych ruchów zaparkowanego roweru system może uruchomić alarm i wysłać powiadomienie na telefon właściciela.

Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike [IMPACT 2026]