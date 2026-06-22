Bosch wprowadza rewolucyjny, lekki (2,3 kg) i niemal niewidoczny silnik w piaście Hub Line oraz smukłą baterię PowerTube 360, które sprawiają, że miejskie e-rowery wyglądają jak klasyczne.

Nowy silnik oferuje płynne wsparcie 45 Nm idealne do miasta i całkowicie rozłącza się powyżej 25 km/h, co zapewnia naturalne wrażenia z jazdy.

Dzięki minimalistycznym komponentom, takim jak bateria o średnicy 68 mm i mniejszy kontroler, e-rowery stają się lżejsze, bardziej zwinne i stylowe.

Ulepszony system antykradzieżowy Bosch ConnectModule z Bluetooth Low Energy pozwala na precyzyjne śledzenie roweru, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników.

Dla wielu mieszkańców miast rower elektryczny to już nie tylko transport, ale styl życia. Bosch, znany do tej pory głównie z mocnych silników centralnych, postanowił odpowiedzieć na potrzeby tych, którzy cenią sobie lekkość i minimalistyczny wygląd. Jak zapowiada prezes zarządu Bosch eBike Systems, Claus Fleischer, nowe komponenty mają rozpocząć nową erę w segmencie miejskich jednośladów.

„Dzięki nowościom skupionym wokół Hub Line rozpoczynamy nową erę miejskich e-rowerów. Są lekkie, zwinne i zachwycają przejrzystym, nowoczesnym językiem projektowania, a jednocześnie zmieniają doświadczenie jazdy po mieście” - mówi Claus Fleischer, prezes zarządu Bosch eBike Systems.

Jak nowy silnik w piaście Bosch zmienia miejskie e-rowery?

Sercem tej małej rewolucji jest silnik w piaście Hub Line, pierwszy tego typu produkt w ofercie Bosch eBike Systems, stworzony specjalnie z myślą o dynamice miejskiej jazdy. Choć jego moment obrotowy wynosi 45 Nm, co jest wartością dopasowaną do miasta, to nie moc jest tu najważniejsza, a płynność i dyskrecja. Dzięki inteligentnym czujnikom napęd reaguje gładko na pedałowanie, ułatwiając ruszanie spod świateł czy pokonywanie niewielkich wzniesień. Co ważne, powyżej 25 km/h silnik całkowicie się rozłącza, pozwalając jechać jak na zwykłym rowerze, praktycznie bez żadnych oporów.

Kluczowa jest też waga i wygląd. Sam silnik waży około 2,3 kg, co ułatwia przenoszenie roweru i sprawia, że jest on bardziej zwrotny. Jego kompaktowa konstrukcja o średnicy około 100 mm i czarna obudowa sprawiają, że napęd dyskretnie wtapia się w tylną piastę, stając się niemal niewidoczny. To koniec z masywnymi, rzucającymi się w oczy konstrukcjami, które od razu zdradzały, że mamy do czynienia z "elektrykiem".

Mniej znaczy więcej: jak nowe, minimalistyczne komponenty zmieniają wygląd i wagę roweru?Silnik to nie wszystko. Bosch wprowadza cały ekosystem komponentów, które mają uczynić rowery elektryczne miejskie lżejszymi i smuklejszymi. Najważniejszym z nich jest nowy akumulator PowerTube 360. To najzgrabniejsza bateria w ofercie firmy – jej średnica to zaledwie 68 mm. Dzięki temu producenci mogą ją tak dyskretnie zintegrować z ramą, że na pierwszy rzut oka trudno odróżnić e-rower od jego klasycznego odpowiednika.

Akumulator waży około 2,1 kg, co pozytywnie wpływa na środek ciężkości i dynamikę jazdy. Jego pojemność 360 Wh ma zapewniać zasięg ponad 80 km w warunkach miejskich. A jeśli ktoś potrzebuje więcej, system można rozszerzyć o dodatkowy akumulator, tzw. Range Extender. Minimalizm widać też na kierownicy. Nowy kontroler LED Controller jest o 65% mniejszy od poprzednika, co przekłada się na bardziej schludny i nowoczesny kokpit. Uzupełnia go prosty, ale czytelny wyświetlacz Intuvia 200, który pokazuje kluczowe dane bez rozpraszania uwagi.

Inteligentna ochrona przed kradzieżą i łatwiejsza obsługa

Nowe portfolio Boscha to także krok naprzód w kwestii bezpieczeństwa i łączności. Ulepszony moduł Bosch ConnectModule, będący sercem systemu antykradzieżowego eBike Alarm, został wyposażony w technologię Bluetooth Low Energy. Dzięki temu zlokalizowanie skradzionego roweru jest możliwe z dokładnością do kilku metrów, nawet w miejscach o słabym zasięgu GPS, jak piwnice czy podziemne garaże. Nowa konstrukcja modułu ułatwia też jego montaż w już posiadanych, kompatybilnych rowerach.

Wszystkie elementy systemu są ze sobą połączone cyfrowo za pośrednictwem aplikacji eBike Flow. Smartfon staje się centrum dowodzenia, pozwalając na personalizację ustawień, korzystanie z nawigacji czy aktywację funkcji antykradzieżowych. To właśnie ta integracja sprawia, że nowe komponenty tworzą spójny, inteligentny system, który ma sprawić, że codzienna jazda po mieście będzie prostsza, lżejsza i bezpieczniejsza.

Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike [IMPACT 2026]