Jazda rowerem po chodniku? Kiedy jest zabroniona i jaki mandat za to grozi

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-05-08 13:03

Jedziesz rowerem po chodniku? Możesz za to słono zapłacić. W sezonie rowerowym kontroli policyjnych jest coraz więcej. A jazda po chodniku jest dozwolona tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Rączka kierownicy roweru z pomarańczowym elementem, manetką zmiany biegów, czarną klamką hamulca i dzwonkiem na tle zielonych liści. Zdjęcie ilustruje temat przepisów ruchu drogowego dla rowerzystów na Super Biznes.

i

Autor: www/ Pixabay.com Rączka kierownicy roweru z pomarańczowym elementem, manetką zmiany biegów, czarną klamką hamulca i dzwonkiem na tle zielonych liści. Zdjęcie ilustruje temat przepisów ruchu drogowego dla rowerzystów na Super Biznes.

Więcej rowerzystów na drogach i chodnikach 

Wiosną obserwujemy wzmożony ruch na ścieżkach rowerowych. Pośród tłumu rowerzystów część miłośników dwóch kółek decyduje się na jazdę ulicami, inni wybierają chodniki.

Wielu z nich wciąż jednak nie wie, kiedy jazda po chodniku jest legalna, a kiedy grozi za nią mandat. Przepisy bardzo jasno to określają, ale nie wszyscy je znają. Najczęściej tłumaczą się kwestiami bezpieczeństwa. 

Po chodniku można jeździć w określonych sytuacjach

Rowerzysta powinien jechać ścieżką rowerową albo jezdnią. Chodnik jest przede wszystkim dla pieszych. Jazda rowerem po chodniku jest więc co do zasady zabroniona. Są jednak wyjątki.

Po pierwsze, rowerzysta może legalnie wjechać na chodnik wtedy, gdy opiekuje się dzieckiem do 10. roku życia jadącym na rowerze.

Po drugie, przepisy pozwalają też na jazdę chodnikiem podczas wyjątkowo złej pogody np. ulewy, śnieżycy, silnego wiatru czy gołoledzi.

Jest jeszcze trzeci przypadek. Chodzi o sytuację, gdy przy drodze nie ma ścieżki rowerowej, chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości, a na ulicy obowiązuje prędkość powyżej 50 km/h.

Za złamanie zakazu rowerzyści słono zapłacą 

W każdej innej sytuacji rowerzysta ryzykuje otrzymaniem mandatu. Kara może wynieść od 50 do nawet 300 zł.

Na tym jednak nie koniec. Policja przypomina też, że pieszy na chodniku zawsze ma pierwszeństwo. Rowerzysta musi zachować szczególną ostrożność i nie może zmuszać ludzi do uskakiwania mu z drogi.

Nie wolno jeździć rowerem po przejściach dla pieszych 

Bardzo ważny jest również przepis dotyczący przejść dla pieszych. Rowerem nie wolno przejeżdżać przez pasy, jeśli obok nie ma specjalnego przejazdu rowerowego.

W praktyce oznacza to, że przed zwykłą „zebrą” trzeba zejść z roweru

Trzeba odpowiednio przygotować rower 

Funkcjonariusze przypominają również o obowiązkowym wyposażeniu roweru. Każdy jednoślad powinien mieć: sprawny hamulec, dzwonek oraz światła białe lub żółte z przodu i czerwone z tyłu.

Niestety, nie wszyscy cykliści o tym pamiętają, a w sezonie rowerowym kontroli jest coraz więcej. Ta niewiedza może kosztować całkiem sporo.

Polecany artykuł:

Rowery, kontrabas i zabytkowa maszyna. Tysiące zgub w pociągach PKP Intercity
PTNW Wasyl Bodnar
Super Biznes SE Google News
Quiz o Tatrach. Jak dobrze znasz polskie góry? Sprawdź się!
Pytanie 1 z 14
Które schronisko po polskiej stronie Tatr jest położone najwyżej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KODEKS RUCHU DROGOWEGO
POLICJA
MANDAT
JAZDA ROWEREM PO CHODNIKU
ROWER