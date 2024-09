PPG stworzyła „Zieloną Klasę” w ramach inicjatywy New Paint for a New Start

Nowy kanał sprzedaży dla producentów diet

Foodango.pl łączy producentów diet pudełkowych i konsumentów w jednym miejscu. Nowa platforma oferuje zaawansowane narzędzia do porównywania cen, szczegółów oferty oraz prosty, intuicyjny interfejs. Dzięki autorskiej technologii zapewnia personalizację ofert, rekomendacje dopasowane do preferencji czy restrykcji żywieniowych klientów oraz elastyczne testowania menu od różnych producentów w formie Multidiety.

Dzięki Multidiecie konsumenci mogą testować różne produkty, co stymuluje sprzedaż i zwiększa szanse producentów na pozyskanie nowych klientów oraz możliwości upsellingu cateringów dietetycznych.

Elastyczność wyboru i personalizacja oferty

- Z Foodango chcemy zmienić sposób, w jaki Polacy korzystają z diet pudełkowych. Elastyczność wyboru, możliwość testowania różnych menu oraz wygodne porównanie cen i producentów to elementy, które wyróżniają naszą platformę i pozwalają na dokładne poznanie preferencji klientów, a następnie spersonalizowane rekomendacje. Nasza platforma ma wspierać producentów w zwiększaniu sprzedaży i dotarciu do nowych klientów – mówi Sylwester Rypina, prezes zarządu Goodspeed.

Dzięki Foodango, konsumenci mają niespotykaną dotychczas na rynku elastyczność wyboru diet. To odpowiedź na ich potrzeby, czyli możliwość sprawdzenia wielu opcji, smaków od różnych wytwórców. W branży mówmy o zjawisku par migracyjnych, co oznacza, że klienci migrują, ale finalnie zamawiają diety najczęściej od 2 do maksymalnie 3 stałych producentów. To idealne rozwiązanie dla osób, które poszukują najlepszych opcji dietetycznych dopasowanych do swoich potrzeb, zarówno pod kątem preferencji żywieniowych, jak i budżetu - mówi Jakub Gierasimiuk, head of Foodango.

Nowe możliwości dla producentów cateringu dietetycznego

Platforma oferuje klientom dostęp do ponad 400 diet pudełkowych, co zapewnia szeroki wybór – od diet wegetariańskich, wegańskich, przez keto, po programy sportowe. Każdy producent może wyróżnić swoje diety, proponując indywidualne rabaty, ciekawe oferty, co zwiększa szansę na zdobycie zainteresowania klientów.

Dynamicznie rosnący rynek cateringu dietetycznego

Według raportu PMR Market Experts 1/4 Polaków miała już okazję spróbować diet pudełkowych, a ich popularność nieustannie rośnie. Większość klientów stanowią kobiety (56 proc.), jednak wśród głównych grup docelowych wyróżniają się również Millenialsi, którzy stanowią 44 proc. użytkowników cateringu dietetycznego.

Wśród konsumentów diet pudełkowych rośnie udział klientów o ustabilizowanej sytuacji finansowej, czyli osób z pokolenia X i Millenialsów. Malejąca wrażliwość cenowa wśród tych grup, spowodowana wzrostem dochodów, sprzyja wyborowi droższych opcji premium, co przekłada się na rosnące oczekiwania wobec jakości i personalizacji oferty. Foodango ułatwia dopasowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów, to nasza odpowiedź na potrzeby współczesnych konsumentów – dodaje Jakub Gierasimiuk, head of Foodango.

