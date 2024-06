Signify redukuje emisję CO2 o 90 proc. Zero emisji do 2040 roku

„Super Biznes”: Kto najczęściej decyduje się na wynajem długoterminowy?

Przemysław Kiciński, Dyrektor Działu Wynajmu Długoterminowego i Leasingu w Superauto.pl: Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Natomiast na pewno na wynajem długoterminowy decydują się osoby, które cenią sobie komfort i bezpieczeństwo. Wybierając tę formę finansowania wszystkie koszty takiej jak: serwis, ubezpieczenie samochodu czy wymiana i przechowywanie opon są zawarte w jednej, stosunkowo niskiej racie. Decydując się na wynajem długoterminowy, możemy swobodnie np. po trzech latach, wybrać nowy samochód bez konieczności szukania nabywcy na auto, którym aktualnie jeździmy. Wynajem długoterminowy jest również bezpiecznym rozwiązaniem, bo rata jest tu stała przez cały okres trwania umowy. Oznacza to, że klient decydujący się na tę formę finansowania nie musi przejmować się rosnącymi kosztami serwisowania, czy ubezpieczenia, bo ma gwarancję, że pierwsza i ostatnia rata będą takie same. W przypadku osób prywatnych na wynajem długoterminowy najczęściej decydują się osoby, które pełnią funkcje kierownicze. Najczęściej jest to drugi, czy nawet trzeci samochód w rodzinie. Zazwyczaj nie jest to pierwsze auto, co wynika z limitów kilometrów, które obowiązują w przypadku wynajmu długoterminowego. Natomiast jeśli chodzi o firmy, to tę formę finansowania zazwyczaj wybierają małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednak trend ten powoli zaczyna się zmieniać. Z perspektywy Superauto.pl wśród klientów decydujących się na tę formę finansowania zdecydowaną większą część, bo aż 75 proc. stanowią firm, a tylko 25 proc. osoby fizyczne zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.

Które samochody w abonamencie cieszą się największą popularnością?

Biorąc pod uwagę zapytania, które otrzymujemy od klientów, to największe zainteresowanie budzi marka Hyundai, a konkretnie modele Tucson i i30. Wśród samochodów wolumenowych dużą popularnością cieszy się również marka Opel. Natomiast w segmencie premium prym wiedzie Mercedes z modelami GLA, GLB i CLA.

Co najczęściej powstrzymuje klientów przed wyborem samochodu w abonamencie?

Największe obawy związane są ze zdaniem samochodu po zakończeniu umowy. W momencie, gdy kończy się umowa na wynajem, samochód jest oceniany przez rzeczoznawcę, który wycenia auto i sprawdza jego normatywne użycie. Wszystkie ponadnormatywne zużycia wiążą się z tym, że klientowi zostanie naliczona dodatkowa opłata. Dlatego decydując się na wynajem długoterminowy istotne jest to, aby wybrać ofertę firmy, która już na starcie wskazuje, co mieści się w granicach normalnego zużycia, a co je przekracza. W Superauto.pl każdy klient otrzymuje od nas przewodnik zwrotu pojazdu już na etapie oferty, aby mógł wcześniej zapoznać się z tym co jest dopuszczalne, a co nie. Kolejną rzeczą są elementy składowe raty tzn. jeśli uwzględniony jest w niej serwis, to czy obejmuje on wszystkie czynności łącznie z wymianą elementów eksploatacyjnych, bo nie zawsze tak jest. Nasza firma proponuje klientom rozwiązania bezpieczne i komfortowe – płacąc jedną ratę za wynajem, klient musi jedynie pamiętać o tankowaniu samochodu i dolewaniu płynu do spryskiwaczy.

Czym Superauto.pl wyróżnia się na tle konkurencji, jeśli chodzi o ofertę wynajmu długoterminowego?

W naszej ofercie staramy się mieć samochody, które są odpowiedzią na potrzeby klientów w konkretnych przedziałach cenowych. Przykładowo, jeśli ktoś szuka SUV-a w racie do 2 500 złotych, to my w tym staramy się mieć najlepszego dostępnego na rynku SUV-a w tym budżecie. Współpracujemy ze wszystkimi wiodącymi firmami z branży CFM, dlatego też klienci, którzy decydują się na wynajem długoterminowy, w naszej ofercie znajdą pełną paletę produktową. Kolejnym dość istotnym czynnikiem dla klientów jest aspekt związany z bezpieczeństwem transakcji, dlatego stawiają na naszą firmę, która na rynku istnieje już od 24 lat i jest częścią Wirtualna Polska Holding S.A. Aktualnie na rynku znajdziemy setki firm zajmujących się wynajmem długoterminowym. Czasem na starcie ich oferta może wydawać się atrakcyjna ze względu na niską ratę. Jednak po pewnym czasie może okazać się, że serwis w niej jest okrojony i będziemy niemile zaskoczeni jakimiś dodatkowymi opłatami. Dlatego też klienci cenią sobie przejrzystość naszej oferty, która w klarowny sposób wskazuje najważniejsze z perspektywy klienta czynniki.

Jakie problemy są najczęściej zgłaszane przez klientów decydujących się na wynajem długoterminowy?

Nie mamy dużo takich zgłoszeń, bo przykładowo jeśli klient chce umówić się na serwis samochodu lub wymianę opon, to może to zrobić z poziomu aplikacji w telefonie. Natomiast takie telefoniczne zgłoszenia najczęściej dotyczą sytuacji, w których klienci szukają pomocy w przypadku szkody. Wtedy nasi doradcy służą pomocą i udzielają wszelkich niezbędnych informacji związanych ze zgłoszeniem szkody, które musi nastąpić niezwłocznie po zdarzeniu drogowym. Wszystkie zgłoszenia klientów staramy się rozwiązywać jak najszybciej. Przykładowo w razie potrzeby, samochód zastępczy najczęściej podstawiamy klientowi w ciągu 24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby.

Jakie trendy zauważa Pan jeśli chodzi o wynajem długoterminowy samochodów?

Przede wszystkim widzę coraz większe zainteresowanie tą formą finansowania. W maju ubiegłego roku na wynajem długoterminowy zdecydowało się 6 proc. naszych klientów, a w tym roku już 12 proc. Co ciekawe, rosnąca popularność wynajmu długoterminowego jest również widoczna w Internecie. W zestawieniu z ubiegłym rokiem o 40 proc. więcej osób szuka w wyszukiwarce produktu, jakim jest wynajem długoterminowy. Jeśli chodzi o udziały w rynku, to co trzeci samochód na chwilę obecną wybierany przez firmę jest finansowany w postaci wynajmu długoterminowego. Ważne jest również to, że trend ten stale rośnie. Być może za jakiś czas dojdziemy do takiej sytuacji, jaka ma miejsce np. w Holandii, gdzie połowa kupowanych samochodów jest finansowana w ramach abonamentu.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.