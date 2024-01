Oto najpopularniejsza marka samochodów w Polsce

Średnia wartość pojazdów sprzedawanych w Superauto.pl wzrosła rok do roku – najbardziej samochodów marek wolumenowych i premium, a znacznie mniej samochodów dostawczych. Za wzrost odpowiadała jednak głównie pierwsza część roku. W 2023 roku na platformie Superauto.pl 81 proc. klientów zdecydowało się na leasing operacyjny, a 96 proc. wniosków o tę formę finansowania otrzymało pozytywną decyzję.

Rok Toyoty, ale nie na Superauto.pl

Toyota w 2023 roku był najpopularniejszą marką samochodów osobowych, wyprzedzając Skodę i Kię. O tym, jak dobry był to rok dla japońskiego producenta niech świadczy fakt, że 91 195 sprzedanych samochodów pozwoliło mu objąć aż 19,2 proc. rynku nowych samochodów osobowych – o 1,6 p.p. więcej niż rok wcześniej. Wszystko dzięki wzrostowi sprzedaży aż o 23,5 proc. Kolejne marki również nie powinny mieć powodów do narzekań – sprzedaż Skody wzrosła o 22,4 proc., Kii o 7 proc., czwartego Volkswagena o 10,1 proc., a piątego Hyundaia o 0,2 proc. Koreańska marka była mocno atakowana przez Audi, którego sprzedaż wzrosła o 34,7 proc., co pozwoliło na 6. miejsce w zestawieniu i tytuł najlepiej sprzedającej się marki premium.

Największym wzrostem sprzedaży w 2023 roku może pochwalić się Cupra (+185,7 proc.), której Formentor stał się rynkowym hitem. Doskonałe nastroje panują także w Lexusie (+85,5 proc.), Suzuki (+63,4 proc.), czy Maździe (+52,4 proc.). Te marki zwiększyły bowiem swoją sprzedaż co najmniej o 50 proc. Na drugim biegunie znalazły się Ford (-26,9 proc.), Dacia (-13,9 proc.), Peugeot (-10,2 proc.) czy Citroen (-7 proc.). Marki te odnotowały spory spadek sprzedaży względem 2022 roku.

Zdecydowanie najpopularniejszym modelem w całym roku była Toyota Corolla, która sprzedała się aż w 26 850 egzemplarzach. Wyprzedziła ona Skodę Octavię, Toyotę Yaris, Toyotę Yaris Cross oraz Kię Sportage. W czołowej dwudziestce znalazły się dwa modele marek premium – Cupra Formentor (13., 6 710 egzemplarzy) oraz Volvo XC60 (17., 6 133 egzemplarzy).

Wśród klientów Superauto.pl najpopularniejsza była Skoda. Udział czeskiej marki w całości sprzedaży na platformie zmalał jednak o 10 punktów procentowych – do 17 proc. Na drugim miejscu znalazła się właśnie Toyota (16 proc. sprzedaży), a na trzecim Kia (15 proc.). Tylko te trzy marki odpowiadały więc za 48 proc. całej sprzedaży samochodów osobowych na Superauto.pl.

Według danych Superauto.pl, średnia wartość nowego samochodu osobowego wzrosła ze 129 912 zł aż do 148 309 zł (+14 proc.). Wraz ze wzrostem ceny, wzrosła także popularność samochodów osobowych marek wolumenowych. O ile w 2022 roku stanowiły one 35 proc. sprzedaży, to w 2023 roku był to już 44 proc.

Coraz popularniejsze są także samochody osobowe marek premium – w 2023 roku ich sprzedaż stanowiła 24 proc. transakcji na platformie Superauto.pl, podczas gdy rok wcześniej było to 21 proc. Prym w ubiegłym roku zarówno na rynku, jak i w Superauto.pl wiodło Audi. Sprzedaż marki z czterema pierścieniami stanowiła 31 proc. całkowitej sprzedaży marek premium, podczas gdy BMW objęło 28 proc., a Mercedes 25 proc. Trzy najpopularniejsze marki premium odpowiadają więc aż za 84 proc. całkowitej sprzedaży samochodów marek premium w Superauto.pl, podczas gdy w 2022 roku było to 65 proc.

Podobnie jak w przypadku samochodów osobowych marek wolumenowych, znacząco wzrosła średnia wartość sprzedanego pojazdu w Superauto.pl. W 2023 roku wyniosła ona 297 182 zł, podczas gdy rok wcześniej było to 260 375 zł. To wzrost o 14 proc. rdr.

Renault hegemonem na rynku samochodów dostawczych

Na rynku nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony równych sobie nie miało Renault. Francuska marka sprzedając 13 380 takich pojazdów osiągnęła aż 20,74 proc. udziału w rynku, zwiększając sprzedaż względem ubiegłego roku o 3,5 proc. Kolejni producenci także mogą być jednak zadowoleni – drugi Ford zwiększył sprzedaż o 6,5 proc. (9 156 samochodów), trzeci Fiat o 6,6 proc. (7 418), czwarta Toyota aż o 46,7 proc. (6 826), a piąty Volkswagen o 33,8 proc. (5 788). Na drugim biegunie znalazły się: Peugeot (-21,7 proc.), Opel (-20,2 proc.), Iveco (-20,2 proc.) oraz Mercedes (-4,7 proc.). To jedyne marki z TOP 15, które odnotowały spadek sprzedaży.

Zdecydowanie najpopularniejszym modelem dostawczym w 2023 roku był Renault Master, który sprzedał się aż w 10 050 egzemplarzach (15,58 proc. udziału w rynku) utrzymując pozycję rynkowego hegemona. Podobnie jak rok wcześniej za plecami Mastera znalazło się Iveco Daily, które w 2023 sprzedało się w 5 682 egzemplarzach (-20,2 proc. rdr). Sprzedaż znacznie zwiększył natomiast Fiat Ducato (4 971 sprzedanych, +88,6 proc.), co zapewniło mu awans o dwie pozycje na podium. Największym wygranym spośród modeli czołowej dziesiątki jest Toyota Hilux, która sprzedając się w 1 707 egzemplarzach awansowała o 12 pozycji w rankingu i zapewniła sobie tytuł najlepiej sprzedającego się pick-upa w Polsce.

Na platformie sprzedażowej Superauto.pl samochody dostawcze stanowiły w 2023 roku jedynie 32 proc. sprzedaży, podczas gdy rok wcześniej było to 44 proc. Podczas gdy na rynku prym wiodły Renault, Ford i Fiat, na platformie sprzedażowej za Renault znalazły się Opel (15 proc. sprzedaży) i Ford (12 proc.). Francuski producent miał jednak miażdżącą przewagę nad rywalami, stanowiąc 29 proc. sprzedaży, podczas gdy w 2022 roku było to „jedynie” 20 proc.

Średnia wartość samochodu dostawczego sprzedanego na platformie Superauto.pl wyniosła 137 984 zł i była jedynie o 4 proc. wyższa niż rok wcześniej. - Na wzrost cen rok do roku „zapracowała” głównie pierwsza połowa roku. W drugiej ceny samochodów mocno wyhamowały, a wiele marek zdecydowało się nawet na promocyjne oferty. Pokazują to też nasze dane – w grudniu 2023 r. średnia wartość samochodu dostawczego oraz osobowego klasy premium była niższa niż rok wcześniej – podkreśla Bartosz Chojnacki, wiceprezes Superauto.pl.

Coraz szybsza obsługa transakcji w Superauto.pl

Dane platformy Superauto.pl pokazują te, że jej klienci krócej oczekiwali na pozytywną decyzję dotyczącą finansowania. W 2023 roku aż 96 proc. wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych (wzrost o 3 p.p. rdr), a 43 proc. decyzji miało miejsce w dniu złożenia wniosku. To znaczący wzrost względem 2022 roku, kiedy taka sytuacja miała miejsce w 36 proc.

Leasing operacyjny w 2023 roku stanowił 81 proc. transakcji na platformie Superauto.pl, co jest wzrostem o 2 p.p. Klienci cenią sobie więc sprawdzone formy finansowania, bowiem udział wynajmu długoterminowego spadł z 12 proc. do 9 proc. w 2023 roku.

- Superauto.pl od lat jest znaczącym graczem na rynku, co ma znaczenie nie tylko dla klientów, choć oni odczuwają to najbardziej namacalnie. Jesteśmy sprawdzonym partnerem dla wielu instytucji finansowych, dzięki czemu możemy śrubować nasze doskonałe wyniki tempa decyzji na złożone wnioski dotyczące finansowania samochodu – dodaje Bartosz Chojnacki.

