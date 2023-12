System kaucyjny w Żabce

– Odpowiedzialność jest jedną z kluczowych wartości wpisanych w DNA Grupy Żabka. Chcemy, aby nasze działania nie tylko upraszczały życie naszym klientom, ale też pozytywnie wpływały na interesariuszy naszej firmy, ich otoczenie, społeczność i środowisko naturalne. Istotnym aspektem pilotażu projektu „Zielona Odnowa” jest wzmacnianie świadomości ekologicznej konsumentów, poprzez zwiększenie prośrodowiskowych kompetencji w zakresie właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz zrozumienia idei recyklingu jako kroku w kierunku gospodarki cyrkularnej. Jestem przekonana, że razem z naszymi klientami i franczyzobiorcami możemy uczynić Zieloną Górę jeszcze bardziej „zieloną” – mówi Joanna Kasowska, Dyrektorka Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością w Grupie Żabka.

Dwa sposoby zwrotu – w EKOmacie i u sprzedawcy

W 4 sklepach Żabka w Zielonej Górze można zwrócić plastikowe butelki PET oraz metalowe puszki po napojach w EKOmatach, czyli specjalnych maszynach do selektywnej zbiórki odpadów. W pozostałych placówkach sieci w mieście zwrotu można dokonać bezpośrednio u sprzedawcy. Aby wesprzeć franczyzobiorców i pracowników sklepów w realizacji zbiórki ręcznej, Żabka wyposażyła zielonogórskie placówki w system ręcznej zbiórki opakowań wraz ze specjalnymi urządzeniami do skanowania opakowań przy kasie. W przypadku obu form zwrotu obowiązuje limit – jeden klient może oddać maksymalnie 5 opakowań dziennie.

– Od zawsze temat ekologii, w tym segregacji dpadów, był dla mnie niezwykle ważny. Gdy dowiedziałem się, że projekt „Zielona Odnowa” ruszy w Zielonej Górze, bardzo się ucieszyłem, podobnie jak moi stali klienci. Już w pierwszych dniach odzew na inicjatywę był bardzo duży. Mam nadzieję, że ta pilotażowa akcja będzie dalej rozwijana i ulepszana przez sieć, a konsumenci będą z niej chętnie korzystać – podkreśla Krzysztof Jańczak, franczyzobiorca sklepu Żabka w Zielonej Górze.

Jak wziąć udział w akcji „Zielona Odnowa”?

Wystarczy znaleźć dowolny sklep Żabka na terenie Zielonej Góry i przynieść do niego puste opakowania po napojach. Opakowań nie należy zgniatać, niszczyć, a także zrywać z nich etykiet. W ramach akcji „Zielona Odnowa” można zwracać plastikowe butelki PET o pojemności do 2l oraz metalowe puszki o pojemności do 1l. Opakowania muszą mieć czytelny kod kreskowy. Nie ma konieczności ich mycia, ale należy wylać z nich resztki napojów. Ze zbiórki wykluczone są opakowania po napojach mlecznych.

Ekologia na co dzień się opłaca

Za każde zwrócone opakowanie, niezależnie od jego pojemności, klient zyskuje bon rabatowy o wartości 50 gr. Bon można wykorzystać na zakup dowolnego napoju w butelce PET lub w puszce. Rabaty nie łączą się, co oznacza, że przy zakupie jednego produktu można wykorzystać tylko jeden bon. Kupon rabatowy jest ważny przez 7 dni od daty wydruku.

Więcej informacji o akcji „Zielona Odnowa” w Zielonej Górze znaleźć można na stronie internetowej.

Żabka dąży do cyrkularności dla plastiku

Aktywne włączanie klientów sklepów Żabka w zbiórkę opakowań nadających się do ponownego użytku jest jednym z działań w ramach filaru Zielona Planeta kompleksowej Strategii Odpowiedzialności (ESG) realizowanej przez Grupę Żabka. Sieć Żabka zachęca konsumentów do zwrotu pustych butelek plastikowych i puszek po napojach, udostępniając w sumie ponad 70 EKOmatów, czyli specjalne maszyny do selektywnej zbiórki odpadów. Zlokalizowane są one na terenie wybranych sklepów Żabka lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Oprócz Zielonej Góry i Bydgoszczy – w których w ramach pilotażowego projektu „Zielona Odnowa” zbiórka opakowań po napojach realizowana jest zarówno przy użyciu automatów, jak i bezpośrednio u sprzedawcy – klienci mogą korzystać z EKOmatów również w Łodzi, Poznaniu i Warszawie.

