Zakupy online: trend wzrostowy, więcej udogodnień

Zalety e-zakupów

Wygoda, personalizacja usług czy innowacyjność podczas zakupów online. Takie potrzeby konsumentów na przestrzeni ostatnich lat stały się rynkowym standardem. Bardzo zagęszczony rynek i silna konkurencja pomiędzy platformami sprzedażowymi wymagają od uczestników branży śledzenia najnowszych trendów oraz adaptowania swojej oferty do zmieniających się wymagań. Przewagę konkurencyjną można budować w oparciu o bazę lojalnych oraz zaangażowanych klientów.

Potencjał sektora e-commerce jest ogromny. Wystarczy wspomnieć, że wartość światowego rynku w 2023 roku miała wzrosnąć do 16 bln dolarów, a w samej Europie przychody ze sprzedaży online mają rosnąć rokrocznie o 9-10%.

E-zakupy wobec sztucznej inteligencji

W okresie przedświątecznym w 2023 roku odnotowano najwyższą średnią stopę rabatów od 2020 roku. Innym zauważalnym trendem jest wyraźny wzrost zakupów dokonywanych pod wpływem sztucznej inteligencji – takie wnioski płyną na podstawie analizy danych Salesforce zebranych na podstawie analizy aktywności cyfrowej ponad 1,5 miliarda kupujących. Ciekawym trendem jest również znacząco rosnąca popularność metod płatności, jak Apple Pay czy Google Pay, a także postępujący udział sprzedaży w takich kanałach, jak TikTok oraz innych portalach społecznościowych.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w e-commerce pozwala na dostarczenie bardziej spersonalizowanych doświadczeń zakupowych, dostosowanych do indywidualnych preferencji klientów. Jest to trend, który był mocno obecny w 2023 roku, ale będzie miał również istotny wpływ na działania sprzedażowe w kolejnych miesiącach.

Wielokanałowość sprzedaży

Jeszcze przed wzrostem popularności sztucznej inteligencji, handel cyfrowy miał się całkiem dobrze i przybywało kanałów sprzedaży. Transakcje nie ograniczają się już do strony internetowej lub aplikacji mobilnej, ale odbywają się obecnie w niezliczonych kanałach własnych oraz zewnętrznych. Przykładowo, niedawne badanie sektora detalicznego wykazało, że już 59% kupujących dokonało transakcji za pośrednictwem mediów społecznościowych, kiedy to 2021 r. odsetek ten wyniósł 15%.

Usprawnienie pracy kurierów ma znaczenie

E-commerce jest swoistym motorem napędowym rozwoju firm kurierskich oraz innych rozwiązań, mających usprawnić pracę kurierów, w tym automatów paczkowych. Popyt na urządzenia jest coraz większy, mimo bardzo zagęszczonej sieci. Konsumenci oczekują prostych i intuicyjnych narzędzi, które jeszcze bardziej wzmocnią w nich poczucie wygody, komfortu oraz bezpieczeństwa. Nowe technologie już teraz umożliwiają sprawne i szybkie rozstawienie automatów w lokalizacjach do tej pory niedostępnych, co szczególnie w Polsce ma zasadnicze znaczenie, jeśli kurierzy chcą iść z duchem czasu i optymalizować koszty tzw. ostatniej mili. Technologia zewnętrznych, bezekranowych automatów zasilanych bateriami w ostatnim czasie sprawdziła się we wszystkich krajach, gdzie takie narzędzie zostało wdrożone. Co więcej, zyskuje na znaczeniu szczególnie tam, gdzie brakuje lokalizacji, ponieważ są wykorzystane przez inne sieci automatów.

Autor: Łukasz Łukasiewicz, Operations Manager, SwipBox Polska

