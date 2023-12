Zdrowy styl życia i ewolucja rynku alkoholi. Polska na czele trendów światowych

Większość firm z IT rekrutuje z pomocą AI. Nowe dane No Fluff Jobs

Według raportu NielsenIQ, rynek alkoholi w Polsce, nie uwzględniając sprzedaży w gastronomii, osiągnął wartość 48,6 miliarda złotych. Pod jego skrzydłami dynamicznie rozwija się szczególna kategoria alkoholi 0%. IWSR Drinks Market Analysis przewiduje, że konsumpcja propozycji bezalkoholowych i niskoalkoholowych na świecie zwiększy się o 7% do 2026 roku. Na ograniczenie picia alkoholu decyduje się 62% Polaków. Co 3 miłośnik wina stara się ograniczać spożywaną ilość, a co 10 - sięga po bezalkoholowe wersje swojego ulubionego trunku.

Wina bezalkoholowe zdobywają rynek: Smak, jakość i innowacje

Pierwsze było piwo 0% - według NielsenIQ w 2022 roku stanowiło ono 6,4% rynku piwnego – był to czterokrotny wzrost w ciągu pięciu lat. Teraz przyszła pora na wino. Klienci poszukują alternatyw opcji alkoholowych, które pozwalają im cieszyć się smakiem i doświadczaniem wina. Ich rosnąca popularność wśród różnych grup konsumentów to efekt zarówno wysokiego zapotrzebowania na zdrowsze alternatywy, jak i doskonałej jakości wina bezalkoholowego dostępnego na rynku. Musujące warianty przekroczyły już 3% udziału w segmencie win musujących. Konsumenci coraz częściej znajdują w tej kategorii swoje ulubione opcje, w tym wina spokojne popularnych szczepów, takich jak Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Pinot Noir czy Primitivo.

- Trend ograniczenia alkoholu lub jego całkowitej eliminacji nabrał silnego rozpędu. Sklepowe półki wzbogaciły się o szeroki wybór produktów niskoprocentowych oraz bezalkoholowych. To wynik zmian naszych codziennych nawyków, potrzeb a przede wszystkim świadomości. Wybierając produkty bezalkoholowe, konsumenci coraz częściej doceniają ich jakość i smak oraz możliwość celebrowania chwil bez konieczności spożywania alkoholu. Zmierzamy w kierunku zdrowszych i odpowiedzialnych wyborów. Jako CIN&CIN staramy się wspierać konsumentów w odkrywaniu kategorii win bezalkoholowych oraz budujemy świadomość na temat ich jakości. Pokazujemy, że wina bezalkoholowe są równie smaczne jak wina, z których powstały - wyjaśnia Nina Harasimowicz, Brand Manager marki CIN&CIN.

Zdrowy styl życia jako priorytet

Według raportu dotyczącego zdrowia i stylu życia opublikowanego przez Światową Organizację Zdrowia w 2022 roku, aż 78% respondentów deklaruje zdrowie jako nadrzędną wartość. To oznacza, że coraz więcej osób zwraca uwagę na swój dobrostan i stara się podejmować świadome wybory żywieniowe oraz zakupowe. - Definicja zdrowego stylu życia nabiera w ostatnich latach nowego, wielowymiarowego znaczenia. To wieloetapowy proces, który obejmuje przede wszystkim precyzyjne identyfikowanie własnych potrzeb, szukanie korzystnych sposobów zaspokajania ich i coraz śmielsze, otwarte komunikowanie trudności związanych ze zdrowiem psychicznym w celu uzyskania specjalistycznej pomocy. Zainteresowanie zdrowym stylem życia i well-being rosło stopniowo szczególnie po 2010 roku. Doświadczenia związane z pandemią dodatkowo to przyspieszyły i sprawiły, że życie emocjonalne i zdrowie psychiczne jest przez ludzi coraz częściej stawiane na równi z troską o zdrowie fizyczne i karierę. W latach 2019-2020 trend wyszukiwania w Google wykazał 250% wzrost liczby wyszukiwań związanych z dbaniem o siebie (ang. self-care). W przeszłości dbanie o siebie częściej kojarzyło się z eskapizmem (ucieczką od problemów), konsumpcjonizmem, pobłażaniem sobie czy podróżowaniem. Aktualnie częściej dbamy o siebie próbując żyć wolniej, uważniej i zdrowiej - wyjaśnia Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS.

Na przestrzeni ostatnich 15 lat nastąpił globalny spadek spożycia alkoholu. Ten trend jest szczególnie widoczny wśród osób po 20 roku życia. Konsumenci częściej zadają sobie pytania o to, dlaczego chcą się napić i czy każdy drink musi być alkoholowy. Te wątpliwości sprzyjają poszukiwaniu alternatyw w postaci wina czy piw bezalkoholowych.

Poszukiwanie długofalowej satysfakcji: trend ku pełni życia

W dzisiejszym zabieganym świecie, coraz więcej osób odkrywa wartość bycia obecnym w każdej chwili. Trend czerpania z życia, który rozwija się w coraz szerszym gronie, to odpowiedź na naszą fundamentalną potrzebę doświadczania pełni życia. Psycholog zdrowia, Mateusz Banaszkiewicz, wskazuje, że obecny trend jest zrozumiały i opiera się na pragnieniu bycia obecnym "tu i teraz".Jak tłumaczy Banaszkiewicz: “Coraz częściej zaspokajamy swoje potrzeby realizując cele w sposób, który daje długofalową satysfakcję. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, APA (ang. American Psychological Association) przeprowadziło badania, które wykazały, że koncentracja na działaniach ku uzyskaniu szybkiej satysfakcji, daje chwilowe zadowolenie, ale długofalowo ma negatywne konsekwencje dla zdrowia jak i samopoczucia. Tego typu zewnętrzne aspiracje są związane z nieustannym poszukiwaniem, ryzykownymi zachowaniami, uzależnieniami, niższą witalnością czy gorszym stanem zdrowia. Coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę i zamiast koncentrować się jedynie na szybkich pokusach jest gotowa zrezygnować z niektórych nawyków, by w pełni doświadczać satysfakcji z każdego momentu. W rezultacie czas spędzany z bliskimi z lampką wina bezalkoholowego jest źródłem wysokiej jakości chwil i długofalowego dobrostanu.”

Dlaczego i w jakich sytuacjach sięgamy po alkohol bez procentów?

Według Raportu CIN&CIN 2023: Freewolucja. Spożycie alkoholi 0% w Polsce, wybór opcji bezalkoholowych ma różnorodne przyczyny, poczynając od smakowania dla przyjemności, czy też podążania za modnym trendem, aż po motywację związaną z odpowiedzialnością lub empatią wobec osób, które nie mogą pić alkoholu. Zmniejszanie ilości spożywanych trunków pozwala też na skupienie się na pracy, zadaniach i planach, co skutkuje zwiększoną produktywnością i efektywnością w codziennych obowiązkach. Wina 0% są najczęściej wybierane podczas takich okazji jak rodzinne spotkania, toasty, chwile relaksu po pracy czy romantyczne wieczory we dwoje. Cieszą się też popularnością podczas oglądania meczów, lunchu w restauracji i w domu, a także na spotkaniach z przyjaciółmi. Większość, bo aż 65% konsumentów wina bezalkoholowego stanowią kobiety, warto jednak zwrócić uwagę, że już 35% to mężczyźni, którzy coraz śmielej po nie sięgają.

- Zjawisko ograniczania czy rezygnacji z alkoholu jest wyraźnie zauważalne w kontekście celebracji, których alkohol był nieodłączną częścią. Unikanie go kojarzyło się ze spadkiem jakości interakcji społecznych i zabawy. Obecnie alkohol nie jest już synonimem świetnej zabawy czy koniecznym warunkiem udanego czasu wolnego i relaksu - dodaje Nina Harasimowicz, Brand Manager marki CIN&CIN.

Białe i różowe wina musujące CIN&CIN Free są najczęściej kupowanymi w kategorii 0%. Markę tę zna ponad 90% osób pijących wina bezalkoholowe, a 82% zadeklarowało ich zakup.

