Zmiana reżimu inwestycyjnego tematem warszawskiej konferencji Schroders

We wrześniu, Schroders, globalna firma zarządzająca aktywami, zorganizowała kolejną edycję Konferencji Inwestycyjnej pod hasłem „Zmiana Reżimu: Nowa era inwestycji”. Ponad 200 partnerów i inwestorów zebrało się w warszawskim centrum konferencyjnym w Centrum Nauki Kopernik, by wysłuchać wnikliwych wystąpień prelegentów.

Thomas Wilson, Head of Emerging Market Equities w Schroders, zwrócił uwagę na pogarszającą się sytuację na chińskim rynku nieruchomości, która przekłada się na obniżenie perspektywy wzrostu.

Jak mówił, spór geopolityczny z USA prowadzi do dywersyfikacji łańcucha dostaw i utrudnia chińskim firmom dostęp do rynku zaawansowanych technologii i transferu wiedzy. Dodatkowo, agresywna polityka przemysłowa USA utrudnia bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływając na zaufanie wewnętrzne. Wszystko to w czasie, gdy Chiny stoją w obliczu transformacji gospodarczej. Ponieważ sprzeciw USA wobec Chin jest ponadpartyjny, oczekuje się, że się utrzyma.

O wiele więcej nadziei budzi rynek indyjski i obszar Ameryki Łacińskiej. Indie wdrożyły reformy, które mają pobudzić wzrost gospodarczy, a rząd stosuje zachęty podatkowe, ukierunkowane na napędzanie inwestycji produkcyjnych. W Ameryce Łacińskiej mamy z kolei do czynienia z korzystnym z perspektywy wzrostu złagodzeniem polityki pieniężnej.

Patrick Vogel, Head of Credit, Europe w Schroders, mówił o obligacjach korporacyjnych. Podkreślił, że nie tylko Chiny mają obecnie słabe perspektywy wzrostu. W Europie zaczęła się zmieniać dynamika rynku. Wyższe stopy procentowe nie wpłynęły znacznie na gospodarkę, rynek pracy wciąż pozostał silny. Jak zauważył, choć większość krajów zachowała elastyczność, co zwykle wiąże się to z pozytywnymi zwrotami na rynku aktywów, ostatnio kraje takie jak Niemcy czy Włochy – największe domy produkcyjne w Europie – cofają zegar. Jest to nietypowe zachowanie. Jego zdaniem jest to oznaką drugiej recesji.

Benjamin Alt, Head of Global Private Equity Portfolios w Schroders Capital, zwrócił uwagę na to, że rynek private equity znajduje się obecnie w przełomowym momencie, pojawiają się dodatkowe struktury, które mają poprawić płynność. Zademonstrował również doświadczenie Schroders Capital w tym obszarze.

Z kolei Keith Wade, Chief Economist w Schroders, w swoim wystąpieniu poruszył temat spowolnienia w gospodarce Stanów Zjednoczonych i mówił o szansach na „miękkie lądowanie”. Zdaniem eksperta Schroders, szanse te są duże, biorąc pod uwagę prognozy dotyczące spadku inflacji i silny rynek pracy. Nieco mniej optymistyczna jest sytuacja Europy, która jest nastawiona na produkcję, podczas gdy konsumenci skupili się na usługach. W związku z tym Schroders, w swoich przewidywaniach prognozuje wzrosty w USA, ale prognozy co do Europy zachował na poprzednim poziomie.

Beata Idem, Head of Northern CEE & Mediterranean w Schroders podkreślała, że z perspektywy firmy Polska jest bardzo ważnym rynkiem.

– Zależy nam na tym, aby nasi klienci mogli poznać unikalną ekspertyzę Schroders, dlatego jak co roku, bardzo cieszymy się, że mogliśmy się spotkać i podzielić swoją wiedzą. Schroders planuje umacniać swoją pozycję w Polsce i planuje wprowadzenie kolejnych produktów, dzięki którym będziemy wypracowywać najlepsze wyniki dla naszych Klientów – podsumowała.

