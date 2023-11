Zmiany w zarządzie KBS. Piotr Skoczek p.o. prezesa banku

Piotr Skoczek, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiadający również wykształcenie podyplomowe w obszarze bankowości z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zarządzania ryzykiem finansowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wnosi ze sobą bogate doświadczenie i wiedzę ekspercką. Jego kariera zawodowa obejmuje istotne role w urzędach miejskich i gminnych, co podkreśla jego wszechstronne kompetencje.

Jako przewodniczący Rady Nadzorczej, Piotr Skoczek zyskał uznanie za swoje nieugięte dążenie do transparentności i poprawy efektywności w banku. W trakcie jego kadencji Krakowski Bank Spółdzielczy osiągnął rekordowe zyski, ostatnio przekraczając 70 milionów złotych netto na koniec października 2023 roku. Ta tendencja wzrostu zysków, wraz z utrzymaniem stabilnego współczynnika kapitałowego na poziomie 22,43%, podkreśla solidność finansową i efektywność zarządzania Banku, pomimo licznych zmian w Zarządzie. Umiejętność współpracy i budowania silnych relacji między Radą Nadzorczą, Zarządem a spółdzielcami nie tylko pozytywnie wpłynęła na wyniki finansowe, ale również będzie kluczowa w skutecznej realizacji zaplanowanych 57 inicjatyw do końca roku 2025 - czytamy w komunikacie banku.

- Objęcie stanowiska pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu to dla mnie nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie do kontynuowania procesu transparentnych zmian. Jestem gotów podjąć to wyzwanie, aby dokończyć misję oczyszczania banku, co umożliwi nam wzmocnienie zaufania naszych klientów i utrzymanie silnej pozycji na rynku, oraz ugruntuje przestrzeń do dalszego stabilnego rozwoju - powiedział nowo powołany pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Piotr Skoczek.

Z pełnym przekonaniem oczekujemy, że pod przewodnictwem Piotra Skoczka, Krakowski Bank Spółdzielczy osiągnie nowe wyżyny sukcesu i innowacji, dalej umacniając swoją pozycję kluczowego gracza na rynku bankowości spółdzielczej - czytamy w dalszej części komunikatu.

