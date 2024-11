Spis treści

Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie „Pracodawca Godny Zaufania” odbyło się 6 listopada 2024 roku w Warszawie. Galę otworzyła dyskusja pt. „Włączanie na start” – czyli jak skutecznie i bez bólu włączyć osoby z niepełnosprawnościami i neuroróżnorodne do biznesu, w której wzięli udział: dr Monika Wiszyńska-Rakowska, Pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich ds. praw osób z niepełnosprawnościami; Jolanta Jakóbczyk, Wiceprezeska Instytutu Humanites; Jan Strzeżek, Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; Rafał Mikołajczyk, Prezes Zarządu Fundacji Moc Pomocy oraz Beata Piwnik, Dyrektor Pionu HR w Hasco-Lek. Debatę poprowadziła Urszula Jóźwiak, prezeska Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego i dyrektorka Instytutu ESG.

Jaka firma zasługuje na tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania?

Pracownicy cenią etyczne podejście w biznesie. Badania przeprowadzone w ub.r. na zlecenie Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego wskazują, że dla aż 68 proc. Polaków pracodawca godny zaufania to firma oferująca stabilne zatrudnienie. - Ankietowani podkreślają też wagę dobrej atmosfery w pracy i tego, by pracodawca traktował ich fair. Z kolei dla młodego pokolenia ogromne znaczenie mają uczciwość oraz transparentność. Ponad 70 proc. młodych zwraca też uwagę, czy firma realizuje działania na rzecz ochrony środowiska – podkreśla Przemysław Śmiałkowski, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Ponad 1/5 respondentów jest zdania, że na atrakcyjność pracodawcy wpływa dobre traktowanie pracowników, które przekłada się budowę przyjaznego środowiska pracy i poczucie bezpieczeństwa wśród członów zespołu. Jak wynika z najnowszych badań zrealizowanych przez Fundację XBW, respondenci aktywni zawodowo nie chcą zatrzymywać się na podstawowych priorytetach. Coraz częściej doceniają także otwartą kulturę organizacyjną oraz transparentność w działaniach organizacji. - Dbanie o zespół firmy to nie tylko moda. To konieczność z biznesowego punktu widzenia, ponieważ team tworzący przedsiębiorstwo ma ogromny wpływ na jego wartość i rozwój. Tylko zadowolony pracownik, czujący, że firma reaguje na jego potrzeby i sugestie, chce w pełni zaangażować się w misję i działania przedsiębiorstwa. Laureaci konkursu to firmy warte promowania. Są przykładem jak sukces biznesowy przekłada się na społeczną i cywilizacyjną wartość dodaną – powiedziała Urszula Jóźwiak, prezeska Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, dyrektorka Instytutu ESG.

Laureaci XIV edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”

W kategorii Edukacja zwyciężył Eurocash, który otrzymał nagrodę za zapewnianie pracownikom możliwości efektywnego rozwoju poprzez liczne programy edukacyjne takie jak m.in.: program „Rozwój w Twoich rękach”, Platforma Edukacyjna Akademii Umiejętności Eurocash, program Kompas Lidera, programy rozwoju przywództwa, szkolenia i webinary wellbeingowe. Co warto podkreślić oferta szkoleń rozwojowych dostępna jest na równi dla wszystkich pracowników. Eurocash realizuje także programy edukacyjne skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych m.in. program „Pierwsza praca? Dołącz do Grupy Eurocash, który realizowany jest od 2023 r. i pomaga młodzieży rozpocząć karierę w branży handlowej i logistycznej. Awans wewnętrzny w Eurocash stanowi 44 proc. w przypadku awansu na stanowisko menadżerskie, jak i dyrektorskie.

W kategorii Firma Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnościami wygrała firma LOTTE Wedel za program „CzekoSprawni”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami (OzN). W ramach tej inicjatywy tworzone są stanowiska pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami (OzN), takie jak: asystent ds. marketingu online czy specjalista ds. obsługi klienta. Każdy pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego dzięki dopasowanym szkoleniom z zakresu obsługi programów Microsoft Office, komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania czasem. Co ważne, w ramach programu zapewniane jest dla każdego wsparcie adaptacyjne – wsparcie osoby, który towarzyszy i pomaga w pierwszych dniach pracy oraz specjalisty ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami, który służy pomocą w dostosowaniu stanowiska pracy i rozwiązywaniu bieżących problemów. W ramach programu regularnie organizowane są także szkolenia dla wszystkich pracowników, mające na celu zwiększenie świadomości na temat różnorodności i włączenia osób z niepełnosprawnościami.

W kategorii Firma Przyjazna Rodzicom zwyciężyła firma Nokia Solutions and Networks za działania sprzyjające poczuciu stabilności pracy i stworzenie miejsca przyjaznego rodzicom, którzy po przerwach związanych z macierzyństwem/tacierzyństwem, wracają do swoich obowiązków. Co warto zauważyć, firma finansuje opiekę medyczną w trakcie ciąży, jak i pokrywa koszty opieki okołoporodowej. W firmie prowadzone są liczne programy skierowane do pracowników posiadających dzieci w tym m.in.: „Mamo pracuj”, „Nokia New Child Leave” (dodatkowe 76 dni urlopu 100% płacone z okazji narodzin dziecka dla ojców; wyrównanie do 100% zasiłku dla mam), „Coming back with confidence” (strona dla osób, wracających z urlopu macierzyńskiego do pracy), „Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Kids&Co”.

W kategorii Lider ESG wygrała firma Energa za stworzenie i realizację zintegrowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030, opartej na pięciu kluczowych filarach: Minimalizacja wpływu na klimat, Ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności, Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków pracy, budowanie relacji z otoczeniem i społecznościami oraz odpowiedzialne zarządzanie. Każdy filar strategii jest szczegółowo rozpisany na konkretne strumienie działań, co umożliwia precyzyjne określenie celów i zadań. Wszelkie działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewniają niezależność działalności operatorskiej. Warto podkreślić, że w tworzenie strategii ESG byli aktywnie zaangażowani pracownicy spółki, co sprawiło, że strategia uwzględnia szeroki wachlarz perspektyw i doświadczeń, a także posiada kompleksowy i spójny plan działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W kategorii Motywacja zwyciężyła Tokai COBEX Polska za rozbudowany wachlarz programów motywacyjnych skierowanych do pracowników m.in. program mentoringowy „Leaders of the Future czy sesje szkoleniowe „Mastering the Art. of Giving Feedback” („Doskonalenie Sztuki Udzielania Informacji Zwrotnych”). Firma Tokai COBEX zorganizowała także konkurs „Zielona droga do pracy”, w którym pracownicy zgłaszali swoje pomysły na ekologiczny dojazd do pracy. Na bazie nagrodzonych pomysłów stworzono kompleksowy program, w ramach którego pracownicy mogą skorzystać z: dofinansowania do kilometrów pokonanych pieszo, rowerem czy hulajnogą, dofinansowania do wspólnych przejazdów oraz dofinansowania do komunikacji publicznej.

W kategorii MŚP wygrała spółka P.P.H.U. Polipack s.j. za rozbudowaną ofertę benefitów, programów edukacyjnych i motywacyjnych skierowanych do pracowników. Polityka pracownicza firmy Polipack jest skoncentrowana przede wszystkim na zdrowiu oraz dobrostanie pracowników. Firma stawia na tworzenie przyjaznego i sprzyjającego wydajności środowiska pracy, dbając jednocześnie o dobre samopoczucie każdego członka zespołu. Zastosowanie innowacyjnych technologii oraz licznych udogodnień ma na celu odciążenie pracowników, co przekłada się na ich większą satysfakcję z pracy i lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

W kategorii Programy Stażowe wygrało PKO BP za całoroczny program #StażNaDzieńDobry. W programie tym uczestnicy zdobywają doświadczenie zawodowe we wszystkich obszarach działalności firmy m.in.: finansach, analizie ryzyka, analityce danych, IT, czy sieci sprzedaży. Staże uruchamiane są do projektów biznesowych – tak, aby stażysta realizował konkretne zadania merytoryczne. W ramach programu organizowane są dodatkowo 4 edycje tematycznie: zaryzykuj, Klient Korporacyjny, Back To Poland i Gen ESG - pierwszy na rynku program kierowany w całości do młodych osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. W 2023 roku do programu dołączyło ponad 160 osób. Każdemu stażyście przydzielany jest opiekun, który wprowadza w codziennie obowiązki oraz wspiera stażystę przez cały okres współpracy. W ubiegłym roku 64% stażystów kontynuowało dalszą współpracę z PKO BP.

W kategorii Rozwój i Cyfryzacja nagrodę otrzymało Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łysoń za wdrożenie i rozwinięcie szeregu programów oraz systemów wspierających rozwój i cyfryzację procesów pracy, w tym m.in. PC Biznes Prestiż – program wspierający zarządzanie produkcją, sprzedażą oraz realizację rozliczeń; WMS (Warehouse Management System) – centralny system zarządzania magazynem; elektroniczne dokumenty płacowe i kadrowe przy wykorzystaniu programu Grafkom - elektroniczny system rejestracji czasu pracy; Nozbe – program do prowadzenia projektów oraz autorski program do oceny pracowniczej, który powstał we współpracy działów HR i IT.

W kategorii Wolontariat zwyciężyła firma LPP za program wolontariatu pracowniczego opartego na dwóch głównych formułach: akcjach wolontariackich organizowanych przez centralę oraz programie MINIGRANTY, w ramach którego pracownicy zgłaszają własne inicjatywy. LPP w ciągu roku organizuje kilkanaście różnorodnych projektów wolontariackich, obejmujących m.in. pomoc w schroniskach czy organizację stylizacji ubrań dla młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast program MINIGRANTY wspiera społeczne inicjatywy pracowników. Celem programu jest integracja pracowników wokół idei pomagania, zwiększenie poczucia sprawczości oraz osobistej satysfakcji wolontariuszy. Od 2019 roku zrealizowano siedem edycji MINIGRANTÓW, a 200 pracowników firmy zaangażowało się w 51 zainicjowanych projektów. Łączne dofinansowanie przez firmę LPP akcji wolontariackich wyniosło blisko 255 tys. złotych.

W kategorii Zdrowie wygrało CANAL+ Polska za realizację programów pracowniczych ukierunkowanych na zdrowie i profilaktykę. Pracownicy spółki otrzymują kompleksową opiekę medyczną, ubezpieczenie szpitalne, zdrowotne i na życie. Firma oferuje dostęp do wsparcia psychologicznego oraz szerokich możliwości rozwoju osobistego, a także do wielu platform wspierających zdrowie i dobrostan pracowników. W firmie organizowane są także akcje promujące zdrowy tryb życia oraz różnorakie akcje profilaktyczne.

Rada Konkursu zdecydowała również o przyznaniu dwóch Nagród Specjalnych

Grupa Hasco otrzymała nagrodę za pomoc powodzianom w południowo-zachodniej Polsce. Grupa Hasco w tym trudnym czasie nie tylko działała na rzecz zabezpieczenia spółek wchodzących w jej skład i działających na terenach objętych powodzią, ale także niosła szeroko zakrojoną pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu. Grupa udzieliła pomocy instytucjom i osobom potrzebującym z najbardziej poszkodowanych miejscowości- Nysy, Kłodzka, Lądka-Zdrój, Bystrzycy Kłodzkiej i Lewina Brzeskiego. Do powodzian trafiło łącznie 7225 litrów preparatów do dezynfekcji, 7600 opakowań materiałów opatrunkowych i 1500 masek medycznych, a także wiele innego sprzętu, takiego jak osuszacze czy myjki ciśnieniowe. Walczących z powodzią na wałach wsparły również hotele z Grupy: Haston i Arden, które wydawały jedzenie i dostarczały suchy prowiant dla potrzebujących m.in. w okolicach Lewina Brzeskiego. Hasco-Lek ze swoją marką Ibum wsparło również powodzian, wykupując czas antenowy w specjalnych blokach reklamowych w trzech czołowych telewizjach.

Franczyzobiorcy Grupy Żabka otrzymują nagrodę za skuteczne wdrożenie Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy, regulującego zasady współpracy między franczyzobiorcami a sieciami franczyzowymi. Żabka, która ma już ponad 10,5 tys. sklepów, prowadzonych przez ponad 9000 franczyzobiorców, była jednym z pierwszych sygnatariuszy Kodeksu, czyli inicjatywy w obszarze podnoszenia standardów współpracy w sektorze franczyzy, będącej wspólnym projektem sieci franczyzowych oraz mikroprzedsiębiorców działających jako franczyzobiorcy. Jej współinicjatorami są Polska Izba Handlu oraz Polska Organizacja Franczyzodawców, Kodeksowi patronują także Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Nagroda ta jest też dobrym momentem by docenić przedsiębiorców za ich wkład w rozwój gospodarczy swoich regionów oraz za to, że mimo trudnych warunków w jakich przyszło im prowadzić działalność gospodarczą starają się być dobrymi i rzetelnymi pracodawcami.W XIV edycji Konkursu zdecydowano także o przyznaniu wyróżnienia dla firmy Baltona za zaangażowanie w realizację programów stażowych skierowanych do studentów. Każdy że stażystów otoczony jest indywidualną opieką, co pozwala monitorować postępy oraz wskazywać obszary do rozwoju, co z kolei przekłada się na angażowanie ich do kolejnych projektów. Baltona swoją działalność opiera na tradycji, szacunku i otwartości. Firma od prawie 80 lat towarzyszy pasażerom w podróży, prowadząc działalność na polskich lotniskach od 1946 roku. To doskonałe świadectwo umiejętności przystosowywania się do zmian i podążania za najnowszymi trendami.

W konkursie wyróżniono również dziennikarzy. Nagroda „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii dziennikarskiej

Marcin Kowalski, redaktor ekonomiczny i wydawca TVP Info, prowadzący autorską audycję „Portfel Kowalskiego”, za pokazywanie trudnych zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i biznesu, za pokazywanie dobrych praktyk, za edukację Polaków w zakresie oszczędzania, inwestowania, funduszy i programów europejskich, a także prokonsumenckich rozwiązań. Dorota Kaczyńska, redaktorka ekonomiczna, Forbes, otrzymała nagrodę za pokazywanie społecznej twarzy biznesu, promowanie dobrych praktyk i postaw przez przedsiębiorców.

Kapituła konkursu

Kapituła konkursu składa się z członków organizacji pozarządowych, think thanków i pracowników uczelni, w tym: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytutu Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytutu Biznesu, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora Welconomy in Toruń), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Patroni i partnerzy wydarzenia

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju i Technologii, Minister Zdrowia, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Główny Inspektor Pracy, Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Patronat nad Konkursem objęli: Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Banków Polskich. Partnerami są: Diaverum – jeden z największych światowych dostawców usług nefrologicznych oraz FoodWell. Partnerami merytorycznymi są: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica, Fundacja Moc Pomocy, Instytut Humanites i Francusko-Polska Izba Gospodarcza. Partnerami medialnymi są: AMS, Dziennik Gazeta Prawna, Obserwator Gospodarczy, ISBnews, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, RaportCSR.pl, Super Biznes.

O konkursie

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” od 2009 r. promuje dobre wzorce pracodawcy, w tym społeczne zaangażowanie, wolontariat pracowniczy, dostępność i inkluzywność firmy. Pracodawcy mogą ubiegać się o tytuł w jednej z 10 kategorii, takich jak: motywacja, rozwój i cyfryzacja, zdrowie czy lider ESG. Firma musi zatrudniać też, co najmniej 50 pracowników, choć ten wymóg nie dotyczy kategorii MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).

Pracodawca Godny Zaufania jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów dla pracodawców. Celem Konkursu jest nagradzanie i promowanie firm, które realizują ciekawe i innowacyjne projekty z zakresu polityki pracowniczej. Wśród laureatów Konkursu znaleźli się m.in. Biedronka, Grupa Żabka, Mostostal, Henkel, Bank Gospodarstwa Krajowego, Allegro, IKEA, KGHM, Lidl, Poczta Polska, AMS