Zondacrypto sponsorem tytularnym Loży Honorowej AS Monaco

– Po szerokiej ekspozycji międzynarodowej dzięki obecności na rynkach włoskim i polskim, przyszedł czas na Monako. Współpracujemy już z Top Marques Monako i Fundacją Księżnej Monako Charlene. Partnerstwo z jednym z najbardziej utytułowanych francuskich klubów to dla nas powód do dumy i atrakcyjna perspektywa biznesowa. A przede wszystkim szansa na przełamywanie kryptowalutowych stereotypów i edukowanie użytkowników na kolejnym rynku – deklaruje Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

AS Monaco to aktualny wicemistrz Francji, mający na koncie 8 krajowych tytułów mistrzowskich, 5 Pucharów Francji, 4 Superpuchary Francji i 1 Puchar Ligi. Klub, obchodzący w tym roku stulecie istnienia, był również finalistą Ligi Mistrzów w sezonie 2003/04 oraz Pucharu Zdobywców Pucharów w rozgrywkach 1991/92. W składzie AS Monaco jest polski bramkarz - Radosław Majecki.

Globalna ekspozycja przez sport na kolejnym rynku

W ramach współpracy, zondacrypto będzie eksponowana między innymi w Strefie VIP „Salon Honneur”. Sponsor skorzysta też z szerokiego zakresu świadczeń hospitality, dostępu do ekskluzywnych wydarzeń biznesowych AS Monaco, jak również będzie miał szansę zorganizować własne wydarzenie dla otoczenia VIP klubu. Zondacrypto będzie mogła wykorzystywać logotyp AS Monaco i komunikować współpracę dla celów marketingowych na rynkach, na których działa.

- Zondacrypto promuje markę poprzez sport na skalę globalną. Dotychczas czołowa giełda regionu CEE sponsorowała m.in. Juventus FC, Atalanta BC, Parma Calcio 1913, Bolonia FC 1909 i kolarskie Giro d’Italia 2024, a w Polsce – Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin, Dziki Warszawa i Tour de Pologne. Ambasadorami giełdy są były mistrz Europy – Włoch Giorgio Chiellini i polski bramkarz FC Barcelona – Wojciech Szczęsny.

Ostatnio, giełda ogłosiła współpracę z czołową kobiecą grupą kolarską Canyon//SRAM Racing z Katarzyną Niewiadomą na czele – od 2025 roku team będzie nosił nazwę Canyon//SRAM zondacrypto Racing.

Zondacrypto to wywodząca się z Polski i jedna z największych regulowanych giełd kryptowalut w Europie. Obecna na rynku od 2014 roku, posiada licencje operacyjne we Włoszech, na Litwie, Słowacji, Cyprze, w Estonii, Szwajcarii i Kanadzie. Działa w pełnej zgodzie z przepisami prawa, m.in. rozporządzeniem MiCA, ale również daleko bardziej restrykcyjnymi regulacjami estońskimi. Początkowo funkcjonowała jako giełda bitcoin, żeby z czasem przerodzić się w platformę wielowalutową oferującą ponad 70 czołowych kryptowalut w parach z tradycyjnymi walutami (EUR, USD i PLN), stablecoinami (USDT i USDC) oraz BTC i ETH. Organizacja, stworzona przez grupę wizjonerów, inwestorów i programistów, przyciągnęła już 1,3 miliona aktywnych użytkowników.