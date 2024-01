Zrównoważone podróże służbowe. Tylko 1 na 4 firmy dokładnie śledzi emisje CO2

Firmy polskich przedsiębiorczyń z rekordowym przychodem. To 127 mld zł

1/4 firm nie monitoruje CO2

Choć znaczenie kwestii zrównoważonego rozwoju stale rośnie, to niemal połowa firm w Polsce ma trudności z monitorowaniem śladu węglowego generowanego przez środki transportu naziemnego, a 1/4 nie robi tego wcale. Śledzenie emisji jest kluczowe dla realizacji celów ESG firmy.

Trzech na czterech travel managerów w Europie śledzi emisje dwutlenku węgla z transportu naziemnego podczas podróży służbowych pracowników, niemniej jednak monitorowane dane są szacunkowe i mogą okazać się mało precyzyjne. Zaledwie jedna czwarta (27%) przedsiębiorstw ma pewność, że ich wyliczenia są dokładne i wyczerpujące. Większa liczba firm (48%) monitoruje emisje z transportu naziemnego, przyznając, że ich wyniki są jedynie przybliżone. Dodatkowo, połowa firm w Europie podkreśla, że śledzenie emisji z transportu naziemnego jest dla nich trudne.

Więcej chętnych na transport publiczny

Monitorowanie śladu węglowego jest ważne nie tylko ze względu na cele zrównoważonego rozwoju, jakie firmy przed sobą stawiają. Z raportu „Transport naziemny w Europie”, zrealizowanego przez GBTA dla FREENOW For Business wynika, że ten aspekt podróżowania jest istotny również dla pracowników. Badanie wykazało, że biorąc pod uwagę aspekt zrównoważonego rozwoju, większość Polaków jest skłonna do zmiany nawyków związanych z wyborem środków transportu. A co za tym idzie, 6 na 10 respondentów chętniej skorzysta z transportu publicznego, ponad połowa postawi na hulajnogę elektryczną, a blisko połowa poczeka dłużej na taksówkę elektryczną i jest skora zapłacić za nią więcej.

- badanie pokazuje, że rosną potrzeby firm i pracowników, by podróże służbowe były bardziej zrównoważone. Rozwiązania, które pozwolą zarówno dokładnie monitorować emisję dwutlenku węgla, jak i udostępniać różne rodzaje transportu będą preferowane przez firmy - mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREENOW w Polsce.

Komfort i bezpieczeństwo podróży jako priorytet

Sprawdzono również, na co jeszcze pracownicy zwracają uwagę, decydując się na określony środek transportu podczas podróży służbowych. Kluczowymi kryteriami wyboru dla 9 na 10 Polaków są wygoda, komfort i bezpieczeństwo. Co warte odnotowania, 3 na 4 respondentów bierze pod uwagę kwestię oszczędności kosztów dla ich firm.

