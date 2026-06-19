Czy Dzień Ojca (23 czerwca) to dzień wolny od pracy?

Planowanie Dnia Ojca często zaczyna się od zerknięcia w kalendarz z nadzieją na dodatkowy czas dla rodziny. Warto od razu wyjaśnić, że 23 czerwca nie widnieje na liście dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że urzędy, biura i zakłady produkcyjne funkcjonują w standardowym trybie, a pracownicy muszą stawić się na swoich stanowiskach zgodnie z grafikiem. Dzień ten jest świętem stałym, więc co roku przypada dokładnie w tę samą datę, niezależnie od układu tygodnia.

Sytuację tę reguluje Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Dokument ten zawiera zamknięty katalog świąt państwowych i kościelnych, podczas których przysługuje nam wolne od obowiązków zawodowych. Dzień Ojca niestety nie znalazł się w tym zestawieniu. W 2026 roku święto to wypada we wtorek, co dla wielu ojców oznacza konieczność godzenia zawodowych zadań z chęcią celebrowania swojego święta wspólnie z najbliższymi.

Warto też zwrócić uwagę na sytuację dzieci i młodzieży. 23 czerwca przypada jeszcze w trakcie trwania roku szkolnego, uczniowie normalnie uczestniczą w lekcjach. Zdarza się jednak, że w tym terminie trwają już wakacje lub dyrektorzy szkół wyznaczają dni wolne od zajęć dydaktycznych. Nawet jeśli szkoła jest zamknięta, rodzice pracujący w sektorze publicznym czy prywatnym muszą pamiętać, że dla nich jest to zwykły dzień roboczy, chyba że sami zadbają o wolne.

Wolne dla taty – z jakich uprawnień pracowniczych może skorzystać ojciec?

Brak czerwonej kartki w kalendarzu nie oznacza jednak, że wspólne świętowanie w ciągu dnia jest niemożliwe. Każdy tata wychowujący przynajmniej jedno dziecko do 14. roku życia ma ustawowe prawo do dwóch dni zwolnienia z pracy w roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynika to bezpośrednio z art. 188 Kodeksu pracy. Możesz wykorzystać te dni w całości lub podzielić je na 16 godzin, co daje dużą elastyczność w planowaniu rodzinnego wtorku.

Co istotne, za czas tego zwolnienia otrzymasz pełną pensję. Jest to doskonała okazja, by złożyć wniosek u swojego pracodawcy i przeznaczyć Dzień Ojca na wspólną wycieczkę, zabawę czy po prostu wspólne bycie razem. Warto o takim kroku pomyśleć z wyprzedzeniem, aby w zakładzie pracy nikt nie był zaskoczony twoją nieobecnością. Jest to prawo niezależne od standardowego urlopu wypoczynkowego, więc nie musisz martwić się o pulę dni na letni wyjazd.

Dla mężczyzn, którzy niedawno powitali na świecie potomka, Kodeks pracy przewiduje jeszcze inną opcję – urlop ojcowski. Przysługuje on w wymiarze dwóch tygodni i jest w pełni płatny. Należy jednak pamiętać o ważnej zmianie po nowelizacji przepisów związanej z dyrektywą work-life balance. Obecnie taki urlop można wykorzystać tylko do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Jeśli twój maluch mieści się w tym przedziale wiekowym, 23 czerwca może być idealnym momentem na skorzystanie z tego przywileju.

Jak uczcić Dzień Ojca po godzinach pracy?

Nawet jeśli nie uda ci się zorganizować całego wolnego dnia, popołudnie i wieczór wciąż mogą stać się wyjątkowym czasem dla całej rodziny. Kluczem do sukcesu jest skupienie się na relacjach i obecności, a nie na skomplikowanych przygotowaniach. Wtorek w środku tygodnia roboczego bywa męczący, dlatego warto postawić na proste aktywności, które pozwolą ci odpocząć i jednocześnie poczuć docenienie ze strony dzieci.

Świetnym pomysłem na niespodziankę jest wspólna kolacja przygotowana przez domowników specjalnie dla taty. Taki posiłek smakuje wyjątkowo, zwłaszcza gdy po powrocie z pracy czeka na ciebie ulubione danie i chwila spokoju. Możecie też postawić na planszówki, wspólne czytanie książek lub krótki spacer do pobliskiego parku. Takie drobne gesty często budują znacznie trwalsze wspomnienia niż kosztowne wyjścia do restauracji czy drogie prezenty kupowane w pośpiechu.

Możesz również zachęcić dzieci do przygotowania czegoś własnoręcznie. Laurka znaleziona rano w samochodzie, własnoręcznie narysowany bilet na „wieczór bez obowiązków” czy wspólne oglądanie rodzinnych zdjęć to sposoby na celebrowanie, które nie wymagają brania urlopu. Pamiętaj, że dla dziecka najbardziej liczy się fakt, że poświęcasz mu swój czas i uwagę. Dzięki temu nawet zwykły, roboczy wtorek 23 czerwca może stać się jednym z najpiękniejszych dni w całym roku.