Dni wolne w listopadzie 2026 roku rozczarują Polaków. Za to święto nie dostaniesz rekompensaty

Dni wolne w listopadzie 2026 roku. Wszystkich Świętych wypada w niedzielę

Początek listopada to tradycyjnie czas jesiennej refleksji oraz okazja do złapania oddechu od codziennej pracy. Jednak kalendarz na 2026 rok ułożył się wyjątkowo niekorzystnie dla wszystkich, którzy liczyli na dłuższą przerwę. Uroczystość Wszystkich Świętych wypadająca 1 listopada przypada w niedzielę. W praktyce oznacza to, że tuż po wyczerpujących podróżach na cmentarze i odwiedzinach grobów bliskich, już w poniedziałek rano trzeba będzie zameldować się w biurach oraz firmach.

Dla osób planujących urlopy jest to najbardziej niekorzystny wariant z możliwych. W sytuacji, gdyby pierwszy dzień listopada przypadał w sobotę, przełożeni mieliby obowiązek wyznaczenia załogom innego dnia wolnego. Niedzielne święta podlegają jednak zupełnie innym regulacjom, przez co szansa na automatyczne wydłużenie weekendu bez wykorzystywania własnego urlopu całkowicie przepada. Tym samym poniedziałek 2 listopada będzie dla ogółu pracujących standardowym dniem wykonywania obowiązków zawodowych.

Święto w niedzielę a Kodeks pracy. Czy 2 listopada w Dzień Zaduszny jest wolne?

Wyjaśnienie tej sytuacji znajduje się bezpośrednio w art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z tą regulacją, wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o 8 godzin za każde święto, które przypada w innym dniu niż niedziela. W praktyce przepis ten gwarantuje dodatkowe wolne wyłącznie za święto sobotnie, natomiast za niedzielne nie przewiduje żadnej rekompensaty. Ta rygorystyczna reguła już od wielu lat wywołuje spore kontrowersje wśród osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Przy tej okazji należy również obalić powszechny mit narosły wokół samego 2 listopada. Choć Dzień Zaduszny jest niezwykle silnie zakorzeniony w polskiej tradycji, to nigdy nie figurował w oficjalnym wykazie dni ustawowo wolnych od pracy. Zamknięty katalog świąt kościelnych oraz państwowych, które zwalniają obywateli ze świadczenia pracy, reguluje osobna ustawa. Zaduszki nie zostały tam ujęte, co oznacza, że bez względu na układ kalendarza nie przysługuje za nie wolne z mocy samego prawa.

Petycja Fundacji „Można Lepiej!” odrzucona w Sejmie. Nie będzie wolnego za święto w niedzielę

W 2026 roku pojawiła się niewielka szansa na modyfikację tych niekorzystnych dla etatowców przepisów. Do Sejmu trafiła bowiem petycja autorstwa Fundacji „Można Lepiej!”, zakładająca zrównanie w prawach świąt przypadających w niedziele z tymi, które wypadają w soboty. Gdyby ta obywatelska inicjatywa pomyślnie przeszła cały proces legislacyjny, miliony polskich pracowników zyskałyby wolny poniedziałek 2 listopada w ramach odbioru za niedzielną uroczystość.

Sprawa znalazła jednak swój ostateczny finał w maju 2026 roku. Wówczas Sejmowa Komisja do Spraw Petycji odrzuciła złożony projekt, zamykając drogę do zmiany prawa jeszcze przed nadejściem tegorocznej jesieni. Posłowie argumentowali swoją decyzję przede wszystkim potrzebą zachowania stabilności obecnych przepisów pracowniczych oraz wysokimi kosztami dla krajowej gospodarki. W efekcie zaplanowanie listopadowego wypoczynku zależy teraz wyłącznie od zgody szefa lub dostępnej puli urlopowej pracownika.

Kto ma wolne 2 listopada 2026 roku? Praca w niedzielę, dni dyrektorskie i wnioski urlopowe

Mimo wszystko część zatrudnionych odpocznie 2 listopada bez konieczności sięgania po własny urlop wypoczynkowy. Dotyczy to przede wszystkim osób, które będą wykonywać swoje obowiązki zawodowe bezpośrednio w niedzielę 1 listopada, czyli między innymi pracowników stacji paliw, gastronomii oraz służb ratunkowych. Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek udzielenia takiemu pracownikowi innego dnia wolnego w ciągu 6 dni kalendarzowych w zamian za pracę w niedzielę.

Odmienne zasady funkcjonują w oświacie, gdzie 2 listopada bardzo często staje się tak zwanym dniem dyrektorskim. Zarządzający szkołami dysponują specjalną pulą dni wolnych od lekcji i chętnie wykorzystują ją właśnie w okolicach Wszystkich Świętych. Dla uczniów oznacza to przerwę w nauce, jednak dla pracujących rodziców konieczność zapewnienia opieki dzieciom bywa sporym wyzwaniem logistycznym. Zazwyczaj zmusza ich to do wzięcia standardowego urlopu wypoczynkowego lub skorzystania z urlopu na żądanie.

Osoby, które nie zaliczają się do powyższych grup, mogą uniknąć przyjścia do firmy 2 listopada wyłącznie poprzez złożenie wniosku urlopowego. Taki dokument najlepiej przekazać przełożonemu z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż zainteresowanie wolnym poniedziałkiem po Wszystkich Świętych w wielu przedsiębiorstwach będzie ogromne. W nagłych przypadkach ratunkiem pozostaje jeszcze urlop na żądanie, jednak wcześniejsze zaplanowanie wolnego pozwoli uniknąć nerwowej atmosfery podczas powrotów z cmentarzy.