Już nie unikniesz komornika! Nowe prawo od 1 lipca daje im super uprawnienia

Mała firma potrzebuje kredytu? Sprawdź, jak się do niego przygotować!

Rusza obowiązek weryfikacji numerów PESEL w Polsce. Jak to zrobić?

Nowe doręczenia od komorników od 1 lipca 2024

"Wszystko dzięki doręczeniom cyfrowym, które już od poniedziałku zaczną stosować komornicy" - donosi "Rzeczpospolita". "Co prawda przedsiębiorcy nie mają jeszcze obowiązku zakładania adresów do e-doręczeń, ale ci, którzy muszą dochodzić swoich należności z pomocą komornika, dzięki e-skrzynce znacznie ograniczą wydatki z tym związane. Bo choć teoretycznie koszty całej korespondencji w postępowaniu egzekucyjnym obciążają dłużnika, w praktyce często ponosi je wierzyciel" - informuje gazeta.

Dziennik podkreśla, że dzięki nowemu rozwiązaniu "w skali całego systemu oszczędności będą sięgały dziesiątek, a z czasem nawet ponad 100 mln zł rocznie". "Pieniądze, które uda się komornikom wspólnie z Pocztą Polską oszczędzić, tak naprawdę zostaną w kieszeni stron postępowania" – powiedział cytowany przez "Rzeczpospolitej" skarbnik Krajowej Rady Komorniczej Marek Cichosz.

Jaka kwota wolna od zajęcia komorniczego 2024

Wynagrodzenie minimalne jest aktualizowane dwa razy w roku. Z tego powodu zmienia się również kwota wolna od zajęcia komorniczego.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota wolna od zajęcia komorniczego to 3181,50 zł

Od 1 lipca 2024 r. kwota wolna od zajęcia komorniczego wzrasta do 3225 zł

W przypadku dłużników płacących alimenty, obowiązują inne limity kwoty wolnej. Komornik może zabrać 60 proc. wynagrodzenia. Kwota wolna od zajęcia komorniczego dla płacących alimenty to 40 proc. wynagrodzenia.

Czego nie może zająć komornik?

Całkowicie wolne od zajęcia komorniczego jest m. in. świadczenie 500 plus (obecnie 800 plus) oraz świadczenia z pomocy społecznej. Komornik nie może też zająć niezbędnego wyposażenia domu (pralka, lodówka).

Ile komornik może zabrać z emerytury i renty?

Niezależnie od tego, ile masz kredytów i u ilu wierzycieli, komornik nie ma prawa zająć całej twojej emerytury. Przy ściąganiu pieniędzy ze świadczeń seniorów obowiązują dwa limity potrąceń:

maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, którą stanowi odpowiedni procent kwoty świadczenia brutto - czyli, jaki procent emerytury może komornik zabrać,

kwota wolna od potrąceń – czyli, ile pieniędzy z emerytury musi ci zostać.

Ważne! Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego, wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, komornik nie może dokonywać żadnych potrąceń i egzekucji.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.