Więcej niż 7000 zł po śmierci bliskiej osoby. Nie tylko zasiłek pogrzebowy

Oprócz zasiłku pogrzebowego (wzrośnie do 7000 zł), rodzinie zmarłego przysługują często nieznane, znacznie wyższe świadczenia z ZUS, OFE i od pracodawcy.

Koniecznie sprawdź subkonta w ZUS i OFE zmarłego, ponieważ zgromadzone tam środki podlegają dziedziczeniu i często są to spore kwoty.

Możesz ubiegać się o odprawę pośmiertną od pracodawcy oraz o zwrot kosztów pogrzebu bezpośrednio z konta bankowego zmarłego.

W przypadku śmierci w wyniku wypadku (np. komunikacyjnego, przy pracy) lub błędu medycznego, rodzinie mogą przysługiwać dodatkowe, często bardzo wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia

Po śmierci bliskiej osoby rodzinie przysługują znacznie wyższe świadczenia finansowe niż tylko zasiłek pogrzebowy, który od 2026 r. ma wzrosnąć do 7000 zł.

Warto sprawdzić subkonta w ZUS i OFE zmarłego, ponieważ zgromadzone tam środki podlegają dziedziczeniu i często są to duże kwoty, o których wiele rodzin nie wie.

Rodzina może ubiegać się o odprawę pośmiertną od pracodawcy zmarłego oraz o zwrot kosztów pogrzebu bezpośrednio z jego konta bankowego.

W przypadku śmierci w wyniku wypadku (komunikacyjnego, przy pracy) lub błędu medycznego, rodzinie mogą przysługiwać dodatkowe, często wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Więcej niż zasiłek pogrzebowy. Jakie pieniądze należą się rodzinie?

Gdy umiera ktoś bliski, ostatnią rzeczą, o jakiej myśli rodzina, są formalności finansowe. Jednak koszty pogrzebu potrafią być dużym obciążeniem. Choć od 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrósł do 7000 złotych, to wciąż kropla w morzu potrzeb. Okazuje się, że wiele rodzin może liczyć na znacznie większe wsparcie, ale po prostu o nim nie wie. Jak tłumaczył podczas targów NECROEXPO w Kielcach Jakub Rosiak, autor poradnika „Finanse Pogrzebowe”, istnieje cały szereg świadczeń, o które warto się ubiegać.

– Zakład pogrzebowy jest często pierwszym miejscem, do którego trafia rodzina po śmierci bliskiej osoby. To właśnie tam może uzyskać informacje o świadczeniach, które mogą jej przysługiwać – podkreślał Jakub Rosiak. Problem w tym, że wiele osób skupia się wyłącznie na zasiłku pogrzebowym, tracąc szansę na odzyskanie pieniędzy, które prawnie im się należą.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS i OFE po zmarłym?

Pierwszym miejscem, gdzie warto szukać dodatkowych funduszy, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie chodzi tu tylko o zasiłek pogrzebowy. Jeśli zmarły był emerytem lub rencistą, ale nie zdążył odebrać swojego świadczenia za dany miesiąc, rodzina ma prawo wystąpić o jego wypłatę. To tak zwane niezrealizowane świadczenie z ZUS. Warto też sprawdzić, czy nie toczyło się jakieś postępowanie o przeliczenie lub przyznanie emerytury – z niego również mogą wynikać zaległe należności.

Jeszcze większe kwoty mogą kryć się na subkoncie w ZUS oraz w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Dotyczy to osób objętych reformą emerytalną z 1999 roku. Środki zgromadzone na subkoncie ZUS i w OFE podlegają dziedziczeniu, a często są to naprawdę spore pieniądze po śmierci bliskiej osoby. Wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu tych oszczędności, a złożenie wniosku o ich wypłatę nic nie kosztuje.

– Warto po prostu sprawdzić. Złożenie wniosku nic nie kosztuje, a może się okazać, że rodzinie przysługują środki, o których wcześniej nie wiedziała – przekonywał Jakub Rosiak.

Odprawa pośmiertna i zwrot kosztów z banku. O tym też warto pamiętać

Jeśli zmarły był zatrudniony na umowę o pracę, jego najbliższej rodzinie może przysługiwać odprawa pośmiertna. Jej wysokość zależy od stażu pracy w danej firmie i może sięgać nawet kilkukrotności miesięcznego wynagrodzenia. To świadczenie wypłaca pracodawca, dlatego warto się z nim skontaktować bezpośrednio.

Kolejna kwestia to pieniądze pozostawione na koncie bankowym. Osoba, która poniosła koszty pogrzebu, może ubiegać się o ich zwrot bezpośrednio z rachunku zmarłego, jeszcze przed formalnym postępowaniem spadkowym. Wystarczy przedstawić w banku faktury i rachunki dokumentujące wydatki. A co, jeśli nie wiemy, gdzie zmarły miał konta? Z pomocą przychodzi Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych, która pozwala spadkobiercom ustalić wszystkie rachunki bankowe i SKOK-i należące do zmarłego.

Kiedy można liczyć na odszkodowanie? Specjalne przypadki, które dają dodatkowe środki

W niektórych sytuacjach rodzinie przysługują jeszcze inne, specjalistyczne świadczenia. Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub błędu medycznego, możliwości finansowe znacznie się rozszerzają. Rodzina może ubiegać się nie tylko o zwrot kosztów pogrzebu z polisy OC sprawcy, ale też o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i inne dodatkowe świadczenia po śmierci.

Od 2023 roku działa także Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Umożliwia on uzyskanie świadczenia, gdy śmierć pacjenta była następstwem zdarzenia medycznego, którego można było uniknąć. Choć każda taka sprawa wymaga indywidualnej analizy, warto wiedzieć o tej możliwości. Kluczowe jest to, że większość tych pieniędzy nie jest przyznawana automatycznie. Trzeba samemu o nie zapytać i złożyć odpowiednie wnioski – w ZUS, u pracodawcy, w banku czy u ubezpieczyciela. Wiedza na ten temat może realnie pomóc rodzinie w najtrudniejszych chwilach.

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