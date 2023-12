Acer ograniczy ślad węglowy dla laptopów z serii Vero

Od momentu debiutu serii Aspire Vero, Acer wciąż poszukuje sposobów, aby wprowadzać innowacje, które są zgodne z ekologicznymi standardami. Najnowszy model Aspire Vero 16 (AV16-51P) stanowi kolejny krok firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju. Urządzenie oferuje szereg innowacji zmierzających do minimalizacji śladu węglowego przez cały cykl życia produktu.

"Aby pomóc w stawieniu czoła rosnącym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, firma Acer proponuje "świadomą technologię" zaprojektowaną i wykonaną z myślą o przyszłości", powiedział Jerry Kao, dyrektor operacyjny Acer Inc. "Ze strony korporacyjnej, firma Acer dołączyła do inicjatywy RE100 i zobowiązała się do osiągnięcia 100% odnawialnej energii elektrycznej do 2035 roku. Zobowiązaliśmy się również do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku".

Ekoulepszenia dla środowiska

Projektowanie wspomnianego laptopa przebiegało zgodnie z podejściem ograniczenia wpływu na środowisko. Od materiałów użytych do produkcji po metody pakowania i recyklingu. Każde z podjętych działań ma ogromny wpływ na zmniejszenie emisji CO2.

Acer Vero 16 posiada:

Zrównoważone materiały: Obudowa wykonana jest z mieszanki ponad 60% plastiku pochodzącego z recyklingu (w porównaniu do 30% w pierwszej generacji), a jej powierzchnia nie zawiera lotnych związków organicznych, farb ani dodatków. Touchpad wykonany jest z plastiku pochodzącego z oceanu.

Podzespoły: Nowy Aspire Vero został wyposażony w najnowsze procesory Intel® Core™ Ultra, które są bardziej energooszczędne niż poprzednie generacje. Intel AI Boost, nowa zintegrowana jednostka przetwarzania neuronowego (NPU), zapewnia nowe możliwości oparte na sztucznej inteligencji przy ekstremalnej wydajności energetycznej.

Ekologiczne opakowania i zoptymalizowany transport: Podejmowane są kroki w celu zmniejszenia śladu węglowego poprzez recykling odpadów powstałych podczas produkcji i stosowania opakowań w 100% nadających się do recyklingu. Przemyślane projekty pozwalają na łatwe ponowne wykorzystanie papierowego pudełka z certyfikatem FSC, pochodzącego w 100% z recyklingu. Dodatkowo firma Acer nawiązała współpracę z dostawcami usług logistycznych, tak by zmniejszyć emisje gazów powstałych przy transporcie morskim, co możliwe jest dzięki użyciu biopaliwa na różnych trasach.

Przemyślane zastosowanie: Oprogramowanie AcerSense™ do zarządzania baterią koncentruje się na efektywności energetycznej dzięki czterem trybom wydajności: Eco+, Eco, Balanced i Performance.

Ekologiczne podejście do naprawy i recyklingu: Aby zapewnić szybki i łatwy demontaż w celu naprawy, modernizacji lub recyklingu używane są standardowe śruby.

Technologia świadoma ekologicznie

Acer kontynuuje swoje zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych produktów, jednocześnie kierując się zrównoważonymi praktykami. Aspire Vero 16 stanowi wyraźny krok w stronę ekologicznie świadomej technologii. Wskazuje drogę do przyszłości, w której efektywność idzie w parze z dbałością o środowisko.

Więcej szczegółów na temat Acer Aspire Vero 16 zostanie ujawnionych w styczniu w Las Vegas. Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność produktu będą różnić się w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, specyfikacji produktów i cen w poszczególnych regionach, zapraszamy do kontaktu z najbliższym biurem Acer pod adresem www.acer.com.

