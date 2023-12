Wydajność i bezpieczeństwo

Każda z trzech zaprezentowanych stacji zasilających jest wyposażona w funkcję szybkiego ładowania, zasilacz awaryjny (UPS), możliwość przełączania na zasilanie awaryjne w ciągu 14 ms, wsporniki ze stopu aluminium o mocniejszej konstrukcji i inteligentny system chłodzenia powietrzem. Wszystkie modele posiadają także funkcję automatycznego wykrywania częstotliwości wejściowej i wyjściowej prądu przemiennego 50 lub 60 Hz oraz wiele rodzajów portów do ładowania. Dzięki tym ostatnim urządzenie może być zasilane przy pomocy paneli słonecznych, ładowarki ściennej lub samochodowej. Z kolei wbudowany inteligentny system zarządzania baterią zapewnia ochronę przed przepięciem, przegrzaniem i zwarciem.

Przenośna stacja zasilania Acer APS311 600W

APS311 600W to przenośna stacja zasilania o masie zaledwie 7 kg i wymiarach wynoszących: 301 mm szerokości, 227 mm wysokości i 193 mm głębokości. Wyposażona została w baterię o mocy 512W, której pełne naładowanie zajmuje mniej niż 2 godziny. Jej moc znamionowa wynosi do 600 W, a moc szczytowa do 1000 W. Po 3000 cykli ładowania stacja nadal będzie miała ponad 80% pojemności. Oferuje też duży wybór portów do podłączenia wielu typów urządzeń - posiada 2 wejścia AC, 2 porty USB-A, 2 porty typu C, port ładowania samochodowego, i 2 porty DC 5521. Do ładowania służy gniazdo wejściowe AC, port samochodowy i system wejściowy PV o mocy 200 W do podłączenia panelu słonecznego.

Przenośna stacja zasilająca Acer APS321 1800W

APS321 to przenośna stacja średniej mocy o wymiarach 432 mm szerokości, 270 mm wysokości i 300 mm głębokości. Wyposażona została w akumulator wytwarzający 1229 Wh energii, który może być w pełni naładowany w mniej niż 2 godziny. Stacja waży zaledwie 22 kg, ma moc znamionową do 1800 W, moc szczytową do 3000 W i żywotność do 3000 cykli ładowania. APS321 posiada 2 porty wyjściowe AC, 2 porty USB-A, 2 porty szybkiego ładowania USB-A, 2 porty Type-C, port samochodowy i 2 porty DC 5521. Ładowanie odbywa się przez port AC, port zasilania samochodowego lub panel słoneczny PV o mocy 400 W.

Przenośna stacja zasilania Acer APS331 3000W (z opcjonalną dodatkową baterią)

APS331 3000W to przenośna stacja dużej mocy, o wymiarach 536 mm szerokości, 303 mm wysokości i 343 mm głębokości oraz masie 34 kilogramów. Wyposażona jest ponadto w kółka ułatwiające transport. Samą baterię, wytwarzającą 2560 Wh energii, można w pełni naładować w mniej niż 2 godziny. Urządzenie umożliwia ponadto zwiększenie pojemności dzięki obsłudze nawet 6 dodatkowych akumulatorów produkujących łącznie 17,5 kWh. Za sprawą mocy znamionowej wynoszącej do 3000 W, mocy szczytowej do 5000 W i żywotności do 4000 cykli ładowania, zapewnia ono wiele długich lat pracy.

Model APS331 wyposażony jest również w bogaty zestaw portów, dzięki którym można ładować dowolne urządzenia. W stacji zainstalowano 3 złącza AC, 2 gniazda USB-A, 2 gniazda szybkiego ładowania USB-A, 2 gniazda Type-C, port samochodowy, 2 porty DC 5521 i wtyczkę Anderson. Stację można ładować za pomocą gniazda AC, zasilacza samochodowego lub 2 gniazd wejściowych panelu słonecznego o mocy 400 W.

Akumulator Acer APS300 2,5 kWh

APS300 to opcjonalna, dodatkowa bateria do przenośnej stacji zasilania Acer APS331 3000W . Akumulator wytwarza 2,5 kWh energii, oże współpracować z zewnętrznymi źródłami zasilania i zostać równolegle podłączony do maksymalnie 6 zasilaczy, produkujących łącznie 17,5 kWh. Biorąc pod uwagę, że przeciętny dom pobiera od 750W do 1000W mocy na godzinę, stacja będzie w stanie zasilać gospodarstwo domowe przez ponad 24 godziny. Akumulator APS300 2,5 kWh wykorzystuje ogniwa o dużej pojemności i wysokim poziomie bezpieczeństwa z aluminiową powłoką oraz wbudowany system zarządzania i ochrony BMS do monitorowania stanu pracy akumulatora w czasie rzeczywistym.

Przenośne i składane panele słoneczne o dużej mocy

Nowe przenośne panele słoneczne od Acer to wydajny sposób pozyskiwania energii do ładowania urządzeń zarówno w domu, jak i w podróży. Szczególnie przydatny, gdy dostęp do innego źródła zasilania jest mocno ograniczony. Każdy model z nowej serii charakteryzuje się wodoszczelnością potwierdzoną certyfikatem IP67 i jest wyposażony w regulowaną podpórkę.

Model ASP330 o mocy 400 W w warunkach szczytowych może wytwarzać 1,6 kW dziennie, dzięki czemu jest w stanie z łatwością zasilać większość urządzeń konsumenckich, takich jak laptopy, konsole do gier, telewizory, wentylatory, drukarki, a nawet średniej wielkości kampery. Waży on zaledwie 19,3 kg, a jego wymiary po rozłożeniu wynoszą 2890 x 958 mm. Urządzenie może pracować przy maksymalnym natężeniu prądu roboczego 11,6 A i maksymalnym napięciu roboczym 36 V.

Średniej wielkości panel słoneczny ASP320 o mocy 200 W może pracować przy maksymalnym natężeniu roboczym 11 A oraz maksymalnym napięciu roboczym 20 V. Po rozłożeniu panel ma wymiary 1895 mm x 775 mm i waży 11,25 kg.

Panel słoneczny ASP310 o mocy 100 W może wygenerować około 300-600 watogodzin (Wh) energii. W jego przypadku maksymalne natężenie prądu roboczego wynosi 6,1 A, a maksymalne napięcie robocze to 18 V. Panel waży zaledwie 6,6 kg, a po rozłożeniu ma wymiary 1683 mm x 554 mm..

Cena i dostępność

Przenośne stacje zasilające:

Stacja zasilająca Acer ASP311 będzie dostępna od marca 2024 r. w cenie 3099 zł

Stacja zasilająca Acer ASP321 będzie dostępna od marca 2024 r. w cenie 7099 zł

Stacja zasilająca Acer ASP331 będzie dostępna od marca 2024 r. w cenie 9599 zł

Dodatkowa bateria 2,5 kWh

Dodatkowa bateria Acer APS300 2,5 kWh będzie dostępna od marca 2024 r. w cenie 7399 zł

Panele słoneczne

Panel słoneczny Acer ASP310 100W będzie dostępny od marca 2024 r. w cenie 999 zł

Panel słoneczny Acer ASP320 200W będzie dostępny od marca 2024 r. w cenie 1999 zł

Panel słoneczny Acer ASP330 400W będzie dostępny od marca 2024 r. w cenie 3699 zł

