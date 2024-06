YouTube zostanie „zrujnowany”. To koniec! Nowa metoda nie pozwoli pominąć reklam

Sztuczna inteligencja może pomagać nam w pracy i życiu codziennym. Generuje obrazy, które świetnie sprawdzają się jako alternatywne ilustracje do książek, albo ładnie obrazują różnego rodzaju święta. Ale i AI ma swoją mroczną stronę. Przy jej pomocy można w internecie więcej, co wciąż udowadniają cyberprzestępcy i po prostu osoby spragnione wrażeń. Coraz chętniej pobierane są między innymi narzędzia, które służą do wirtualnego ,,rozbierania" innych, w szczególności kobiet.

AI pozwala na "rozbieranie ludzi". Aplikacje coraz popularniejsze

AI pomaga również... w rozbieraniu. Specjaliści z firmy firmy Graphika przyjrzeli się bliżej oprogramowaniu typu "nudify". Okazuje się, że aplikacje na bazie sztucznej inteligencji, które służą do wirtualnego zdejmowania ubrań z kobiet zyskują w ostatnim czasie na sporej popularności. We wrześniu 2023 strony z tego typu narzędziami odwiedziło aż 24 mln użytkowników sieci! Ponadto liczba linków odsyłających do stron powiązanych z "nudify" wzrosła o 2400%.

To spory problem ponieważ tego typu zdjęcia, nawet jeśli nie są prawdziwe, mogą posłużyć do szantażowania innych osób. Aplikacje o których mowa wciąż są dostępne, ponieważ AI wyprzedziła w wielu kwestiach prawo, a przepisy regulujące jej użycie w wielu przypadkach dopiero powstają. Walkę z takimi zagrożeniami podjęły już miedzy innymi Meta i twórcy TikToka.