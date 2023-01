Aktywne odbicie pod pandemii COVID-19. Użytkownicy Garmina z rekordem

Promocja do końca roku

Na pierwszy rzut oka dane z serwisu Garmin Connect wyglądają podobnie do poprzednich lat - liczba aktywności zarejestrowanych w każdej głównej kategorii, w tym w bieganiu i jeździe na rowerze, znacznie wzrosła. Jednak dokładniejsze spojrzenie na statystyki ukazuje przede wszystkim determinację i zaangażowanie użytkowników urządzeń Garmin na całym świecie.

W czasie pandemii zaobserwować można było ogromny wzrost popularności aktywności domowych, w tym m.in. jazdy na trenażerach rowerowych i rowerach stacjonarnych czy jogi. Z kolei w 2022 roku użytkownicy stopniowo zaczęli powracać do starych nawyków i znowu częściej decydowali się na trening na świeżym powietrzu, np. jazdę na szosie lub wspinaczkę. Średnia liczba kroków wykonywanych w ciągu dnia przez polskiego użytkownika wyniosła 8717, zapewniając nam tym samym 12. miejsce wśród krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Dla porównania – w przypadku Hiszpanii, która uplasowała się na pierwszym miejscu tego rankingu, średnia ta wyniosła 9763 kroki. A jakie aktywności cieszyły się największym powodzeniem w 2022 roku?

Trening siłowy

Liczba aktywności z zakresu treningu siłowego wzrosła o 20% w stosunku do 2021 roku, co jest szczególnie imponujące, biorąc pod uwagę fakt, że dla wielu osób 2022 był rokiem powrotu do biura. Mimo wszystko użytkownikom udało się znaleźć czas na regularne treningi.

Rok 2022 był również pierwszym pełnym rokiem, w którym w zegarkach marki Garmin dostępny był profil aktywności HIIT. Ponieważ został on wprowadzony w połowie roku 2021, nie był on brany pod uwagę w zeszłorocznym raporcie. Nie da się jednak ukryć, że użytkownicy bardzo cenią sobie funkcje związane z tym typem treningu.

Narciarstwo, snowboarding i aktywności związane z wyjazdami turystycznymi

W 2022 roku zaobserwować mogliśmy również powrót popularności wyjazdów turystycznych, a co za tym idzie - aktywności związanych z wypoczynkiem, takich jak narciarstwo, żeglarstwo i surfing. Jazda na nartach i snowboardzie były najszybciej rozwijającymi się dyscyplinami w serwisie Garmin Connect w 2022 roku - wzrost liczby zarejestrowanych aktywności wyniósł aż 143% w porównaniu do roku 2021. Z kolei w przypadku surfingu i żeglarstwa było to odpowiednio 35% i 39%.

Jazda na rowerze

Nie jest niespodzianką, że o bardzo dobre wyniki postarali się również kolarze. Ciekawe jest jednak to, które rowerowe aktywności cieszyły się największym wzrostem popularności. W przypadku jazdy na szosie było to 8% w stosunku do danych z 2021, a jeżeli chodzi o kolarstwo gravelowe – aż o 40%.

Bieganie

Niezależnie od tego, jakie przeszkody pojawią się na ich drodze - użytkownicy urządzeń Garmin zawsze znajdą czas na poranny lub wieczorny bieg. Nie powinno więc dziwić, że liczba aktywności zarejestrowanych na bieżni mechanicznej wzrosła w tym roku o 13%, a na bieżni lekkoatletycznej o 17%. Średnie tempo, w którym polscy użytkownicy Garmin pokonywali 1km wynosiło 5:47, co uplasowało nas na 8 miejscu w regionie Europy, Środkowego Wschodu i Afryki. Do średnio najmocniejszych w stawce Irlandczyków brakowało nam 11 sekund na kilometr.

Pływanie i nurkowanie

Niewątpliwą zaletą zegarków Garmin jest to, że nie trzeba się martwić ich zamoczeniem. Wręcz przeciwnie – można w nich pływać i rejestrować swoją aktywność tak samo jak w przypadku jazdy na rowerze czy biegania. W 2022 roku użytkownicy chętnie korzystali z tej możliwości – pływanie zyskało 13% na popularności, a pływanie w basenie odnotowało wzrost o 34%. Dużą popularnością cieszyło się także nurkowanie – liczba zarejestrowanych aktywności wyniosła imponujące 76% więcej w porównaniu do 2021.

To już trzeci coroczny raport Garmin Connect. Tak duży wzrost popularności wielu aktywności pozwala z optymizmem rozpocząć 2023, tak, aby za rok cieszyć się jeszcze lepszymi wynikami. Więcej informacji o aktywności użytkowników urządzeń Garmin znaleźć można na garmin.com.

Tańczące z promocjami 03.01.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.