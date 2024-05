Android atakowany przez groźnego wirusa! Wykorzystuje Google Play. Jak się zabezpieczyć?

Google Maps vs Apple Maps: która nawigacja jest najlepsza? Porównujemy

Android atakowany groźnym wirusem

Jak czytamy na blogu firmy Cyble zajmującej się cyberbezpieczeństwem, jej badacze odkryli nowego trojana dla systemu Android o nazwie Antidot. Po zainstalowaniu go złośliwe oprogramowanie Antidot może zbierać kontakty, wiadomości tekstowe, dane uwierzytelniające, blokować i odblokowywać urządzenie, przekierowywać połączenia i wykonywać inne czynności, dlatego ten nowy wirus jest tak niebezpieczny.

Czytaj też: iPhone niczym Google Pixel. iOS 18 czerpie garściami z systemu Android

Jak atakuje trojan Antidot?

Google Play to jedna z najważniejszych aplikacji na telefonie z Androidem, ponieważ to z niej pobierasz nowe aplikacje, a także aktualizacje istniejących aplikacji. Jest to rodzaj aplikacji, którą zdecydowanie chcesz być na bieżąco, dlatego hakerzy stojący za tym wirusem postanowili się pod nią podszyć.

Oprogramowanie wykorzystuje wiadomości phishingowe, aby nakłonić użytkowników do ich zainstalowania. Niczego niepodejrzewający użytkownicy mogą otrzymać e-mail – lub, co bardziej prawdopodobne, SMS-a – który prawdopodobnie pochodzi od "Google" i informuje ich, że muszą zaktualizować Google Play. Wiadomość zawiera także złośliwy link prowadzący do samego szkodliwego oprogramowania, które należy pobrać.

Co ciekawe, fałszywe strony aktualizacji Google Play zostały stworzone w kilku różnych językach, w tym angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, portugalskim i rumuńskim. Dzięki temu hakerzy stojący za trojanem bankowym Antidot mogą atakować szeroką gamę użytkowników Androida z wielu krajów jednocześnie, bez konieczności dostosowywania samej kampanii dla każdego kraju.

Jak zabezpieczyć się przed Antidot?

W celu zabezpieczenia się przed złośliwym oprogramowaniem, upewnij się, że na swoim smartfonie jest włączona funkcja Google Play Protect. Ta bezpłatna aplikacja antywirusowa firmy Google skanuje wszystkie istniejące i nowe aplikacje, które pobierzesz, w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Jednakże, aby uzyskać dodatkową ochronę i dostęp do przydatnych dodatków, takich jak VPN lub menedżer haseł, powinieneś również rozważyć pobranie jednej z najlepszych aplikacji antywirusowych na Androida.

