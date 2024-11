Co to jest?

Tablet to idealne narzędzie do nauki – pozwala łatwo zapisywać informacje, dzielić się notatkami, czy oglądać materiały z wykładów. W przypadku studentów Akademii Sztuk Pięknych, kluczowym akcesorium do tabletu będzie rysik, który w sztuce cyfrowej zastępuje wiele rodzajów pędzli i narzędzi piśmienniczych.

– Chcąc jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby twórców, podjęliśmy współpracę z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. W ramach tego projektu studenci przetestują nasze najnowsze tablety z matowym ekranem. Chcemy dowiedzieć się, jak adeptom ASP pracuje się na matowych wyświetlaczach w różnych warunkach oświetleniowych. Dopytujemy także o to, jak oceniają m.in. GoPaint, czyli naszą aplikację do rysowania, która jest przeznaczona zarówno dla amatorów, jak i profesjonalnych twórców. Istotnym narzędziem w pracy cyfrowych artystów są także rysiki – tutaj szczególnie cenne będą informacje dotyczące dokładności odwzorowania nacisku i płynności działania – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director, Huawei CBG Polska.

GoPaint na tapet

Studenci w ramach zajęć na ASP będą testować aplikację GoPaint – narzędzie służące do malowania, rysowania i szkicowania. W niej młodzi artyści będą mogli skorzystać z ponad 100 dostępnych pędzli, różnych stylów oraz wielu rodzajów farb i płócien. Te niezwykłe testy, przeprowadzane wraz z praktykami, pozwolą wskazać, które funkcje programu są szczególnie użyteczne oraz co warto usprawnić, aby jeszcze lepiej sprostać wymaganiom użytkowników. GoPaint posłuży studentom do stworzenia 40 prac, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy, będącej finałem projektu.

– Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Pracownią Multimedialnej Kreacji Artystycznej z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie a firmą Huawei CBG Polska otwiera dla nas nowe możliwości. Dla artystów, niezależnie od rodzaju sztuki jaką uprawiają, jednym z najważniejszych narzędzi zawsze był szkicownik, miejsce, gdzie można notować wszystko co ważne, na szybko, emocjonalnie i dynamicznie lub precyzyjnie ze studyjną dokładnością. Wciąż jeszcze w dzisiejszych czasach do rejestracji pomysłów i idei służą ołówek i długopis, ale oprócz nich mamy do dyspozycji narzędzia rejestrujące obrazy, filmy i dźwięki. Jeśli to wszystko da się umieścić w jednym, mobilnym i lekkim urządzeniu, jakim jest tablet, w dodatku bez konieczności rezygnacji z poczucia manualnej kontroli i jakości, jaką dają „papier i ołówek”, to takie urządzenie warte jest uwagi. Dlatego cieszymy się, że będziemy mogli rozpocząć współpracę z Huawei w obszarze kreatywnych rozwiązań łączących sztukę i technologię. Chcemy być partnerem mającym wpływ na przyszłość i kierunki rozwoju w branży cyfrowej – mówi Piotr prof. dr hab. Piotr Welk, prof. Uczelni – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki, prowadzący Pracownię Multimedialnej Kreacji Artystycznej.