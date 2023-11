Okulary HUAWEI Eyewear 2 zadebiutowały w Polsce

Inteligentne okulary Huawei Eyewear 2 dostępne są w dwóch wersjach oprawek: awangardowych Browline i klasycznych Semi-Frame. Opływowa ramka w modelu Browline nadaje okularom nowoczesnego sznytu. Ich oprawka jest wykonana ze stopu tytanu typu beta i waży zaledwie 4,7 g (bez soczewek). Tytanowa ramka w kolorze srebrnym charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością, odpornością na korozję i elastycznością. W modelu Semi-Frame czarne prostokątne oprawki wykonane są z włókna celulozowego i stopu metali. Oba rodzaje ramek umożliwiają zastosowanie szkieł korekcyjnych – oryginalnie okulary sprzedawane są ze szkłami bez korekcji.

Urządzenie oferuje ulepszoną ergonomię – zauszniki skrócono o 3 mm i zwężono o 20%, a ich końcówki wyszczuplono o 28%. Po 4 latach żmudnych badań nad poprawą konstrukcji Huawei zoptymalizował również projekt drobnych elementów, takich jak noski i zawiasy. W dodatku okulary uzyskały stopień wodo- i pyłoszczelności IP 54, więc można ich komfortowo używać przez cały dzień, nie przejmując się deszczem czy potem podczas treningu.

Być na bieżąco i cieszyć się dźwiękiem

Okulary audio HUAWEI Eyewear 2 wykorzystują najnowocześniejsze technologie, takie jak podwójny dynamiczny przetwornik kierunkowy oraz architekturę akustyczną z dwoma cewkami i czterema magnesami. W porównaniu do pierwszego modelu okularów Huawei zapewnia to nawet o 30% wyższą głośność multimediów. Dzięki otwartej konstrukcji audio nie wszystkie dźwięki z otoczenia są wygłuszone. Można więc bezpiecznie słuchać ulubionej muzyki, podcastu czy audiobooka niezależnie od tego, gdzie akurat się jest i co się robi. Spacer z dziecięcym wózkiem czy jazda na rowerze nie stanowią już przeszkody – od teraz użytkownik będzie zawsze na bieżąco. Mimo otwartej konstrukcji jakość dźwięku okularów jest zachwycająca, a prywatność rozmów jest dobrze chroniona. Wszystko za sprawą technologii odwróconego pola dźwiękowego 2. generacji – dźwięk kierowany jest precyzyjnie w stronę kanału słuchowego, więc można cieszyć się muzyką i rozmową, nie rozpraszając innych.

Rozmowy w jakości HD

Inteligentne okulary rozpoznają, kiedy użytkownik znajduje się w cichszym miejscu i automatycznie zmniejszają poziom głośności, aby zapewnić prywatność podczas rozmów. Dwa mikrofony umieszczono 20 mm bliżej ust, dzięki czemu skuteczniej zbierają głos. Udoskonalono także konstrukcję chroniącą mikrofony przed dostawaniem się do nich szumu wiatru, co zapewnia czyste połączenia głosowe nawet przy podmuchach do 4,5 m/s. Okulary zostały także wyposażone w algorytm eliminacji szumów, który podczas połączeń ogranicza hałas z otoczenia, bez pogorszenia jakości dźwięku. Wszystko to sprawia, że można cieszyć się rozmowami w jakości HD.

Częściej i dłużej

Dzięki zastosowaniu o 30% pojemniejszej baterii, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii, HUAWEI Eyewear 2 są zawsze gotowe do użytku. Po pełnym naładowaniu czas słuchania wynosi do 11 godzin, czyli o 5 godzin dłużej niż w poprzedniej generacji. Natomiast w przypadku rozmów energii wystarczy nawet na 9 godzin, co jest dwukrotnie lepszym rezultatem. Okulary oferują do 4 dni czuwania, gdy są noszone bez używania funkcji audio oraz przynajmniej miesiąc, gdy są przechowywane w etui. W razie potrzeby 10-minutowe podładowanie zapewni do 3 godzin odtwarzania muzyki, a do pełna naładuje się je w zaledwie 50 minut. Stan naładowania można wygodnie sprawdzić na wskaźniku umieszczonym na zauszniku.

Smartniejsze życie

Dla pełnej wygody HUAWEI Eyewear 2 wyposażono w proste i intuicyjne sterowanie dotykowe. Jednym lub dwoma dotknięciami odbiera się i odrzuca połączenie, włącza lub zatrzymuje utwór czy uruchamia asystenta głosowego. Wystarczy przesunąć palcem, aby dostosować poziom dźwięku lub przejść do kolejnego utworu. Dotknięcie i przytrzymanie rozpoczyna parowanie lub odrzuca przychodzące połączenie. A wszystko to bez konieczności ciągłego wyciągania smartfonu z kieszeni, plecaka czy torebki. Ustawienia sterowania można spersonalizować w aplikacji AI Life.

HUAWEI Eyewear 2 współpracują z systemami Android, iOS oraz Windows. Inteligentne okulary można połączyć z dwoma urządzeniami naraz, ciesząc się płynnym przełączaniem pomiędzy nimi.

Ceny i dostępność

Sugerowana cena detaliczna obu wersji inteligentnych okularów HUAWEI Eyewear 2 wynosi 1299 zł. Można je kupić wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym marki huawei.pl. Na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci 20 rat z RRSO 0%, obniżki o wartości 50 zł dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter, punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, czy wreszcie szybkiej dostawy.

