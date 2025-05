Wielka premiera

Debiutuje HUAWEI WATCH FIT 4. Nowa generacja bestsellerowych zegarków

Huawei CBG Polska wprowadza na rynek najnowszą generację bestsellerowych smartwatchy – HUAWEI WATCH FIT 4. Są to niezwykle lekkie, stylowe i wygodne urządzenia, których ciężaru niemal nie czuć na nadgarstku. Ich elegancka aluminiowa koperta, kompaktowe wymiary i nowoczesny design sprawiają, że pasują do każdego stylu i sytuacji. Dzięki zaawansowanym czujnikom, precyzyjnemu GPS i ponad 100 trybom sportowym, model ten zapewnia wyjątkowo dokładny monitoring aktywności fizycznej oraz wskaźników zdrowotnych – od jakości snu, przez tętno, po poziom stresu i cykl menstruacyjny. Wydajna bateria pozwala cieszyć się wszystkimi funkcjami nawet przez 10 dni na jednym ładowaniu, dając pełną swobodę każdego dnia. Można go łatwo sparować ze smartfonami z Androidem i iOS.