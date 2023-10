Dla prawie połowy z nas moda jest istotna. Nadążamy za trendami?

Opinie są mocno zróżnicowane. Dla 38% z nas moda daje możliwość wyrażenia siebie, 33% Polaków odnajduje w niej sposób na podkreślenie swojego stylu, dla 24% oznacza bycie na bieżąco z obowiązującymi trendami, a 21% z nas pomaga wyróżnić się z tłumu. Jednocześnie co piąty ankietowany uważa, że moda narzuca wzorce ubioru i zachowania, a także wymusza kupowanie co roku nowych ubrań, ponieważ zeszłoroczne są już niemodne.

Ciężko jest zdefiniować modę. Modne lub nie może być to, co robimy i kupujemy, gdzie i co jemy, jak spędzamy wolny czas, a nawet jak dbamy o swoje zdrowie. I Polacy są w tym zaskakująco konsekwentni. Osoby, które zadeklarowały, że moda jest dla nich ważna, zdecydowanie częściej niż pozostali starają się być na czasie m.in.: zdrowo się odżywiają i trenują (62% wobec 36%, dla których moda jest nieistotna), niedawno kupiły nowy telefon (48% wobec 28%), inspirują się trendami na social mediach (46% wobec 14%) czy noszą modne ubrania (45% i 11%). Po tych wynikach widać, jak społecznie istotne jest kreowanie trendów prozdrowotnych oraz tworzenie wartościowych treści na mediach społecznościowych. Moda może zdziałać naprawdę dużo dobrego.

Na kolejnych miejscach respondenci wymieniali m.in.: dbanie o stylowe dodatki (np. biżuterię i zegarek – 43% wobec 14%), posiadanie modnej fryzury (39% wobec 10%), chodzenie do modnych restauracji (28% i 6%), kupowanie tylko markowych ubrań (27% i 5%) czy spędzanie czasu wyłącznie w modnych miejscach (27% i 5%).

Atrybuty modnej osoby

Według Polaków modne osoby charakteryzują się tym, że dobrze dobierają elementy ubrania ze sobą (48%), podążają za trendami modowymi, które pojawiają się w social mediach (35%) oraz ubierają się w rzeczy z najnowszych kolekcji (33%). Ponadto modnych ludzi można rozpoznać po tym, że noszą stylowe dodatki – okulary, torebkę (32%), po kolorach, wzorach i krojach ubrań, jakie noszą (30%) oraz po obecności stylowych dodatków w postaci biżuterii (28%).

Najlepsza ozdoba dla mężczyzny? Zegarek!

Najczęściej noszoną przez panów biżuterią jest zegarek klasyczny (38%), ale już na drugim miejscu plasuje się smartwatch (27%). Jest tak samo popularny u męskiej części badanych, co noszenie obrączki lub łańcuszka. W przypadku polskich kobiet smart zegarek wybiera 23% z nich. Wyprzedzają go takie elementy biżuteryjne, jak kolczyki, łańcuszek na szyję (po 64%) i pierścionki (62%), bransoletka na rękę (50%), obrączka (45%) i naszyjnik (43%). Na kolejnym miejscu uplasował się zegarek klasyczny, co oznacza, że ozdoba nadgarstka jest dla pań ważnym elementem stroju.– Smartwatche, początkowo traktowane jako sportowy gadżet, dziś przyjmują elegancki wygląd, a jakością wykonania i designem nie odbiegają od klasycznych markowych czasomierzy. Dzięki temu inteligentne zegarki, takie jak HUAWEI WATCH GT 4, stanowią stylowy dodatek do naszego ubioru i mogą być noszone zawsze, niezależnie od okazji. Sprawdzą się zarówno do sportowego stroju na trening, casualowej stylizacji na służbowe spotkanie, jak i podczas eleganckiego, wieczornego wyjścia – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.

To już ostatnie dni, by skorzystać z promocji na zakup stylowych smartwatchy

Tylko do 15 października 2023 r. smartwatche HUAWEI WATCH GT 4 są dostępne w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której ich nabywcy otrzymają w prezencie (lub za 1 zł) słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 o wartości 199 zł. Smartwatche są dostępne w dwóch rozmiarach koperty: 41 mm na drobniejsze nadgarstki i 46 mm na te większe, łącznie w aż 7 wersjach wykończenia. Tak szeroki wybór sprawia, że każdy znajdzie model, który podkreśli jego styl i osobowość. Ceny zegarków zaczynają się od 1199 zł w przypadku wersji z tarczą 41 mm oraz od 1099 zł w przypadku większych modeli. Smartwatche HUAWEI WATCH GT 4 można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Plus, Play, Orange i T Mobile oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, X-kom, Komputronik i Neonet.

Pieniądze to nie wszystko Rafał Trzaskowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.