Dobre rzeczy na święta i nie tylko! Dobry rok z Xiaomi

Co mamy w najnowszej promocji Xiaomi?

Redmi A1 to przykład najnowszej technologii dostępnej dla wszystkich. Duży ekran, duża bateria, oszczędny ale wydajny procesor, solidna obudowa - to nie są cechy oczywiste w tej półce cenowej. Do tego dodajmy takie „rarytasy”, jak gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i czytnik kart pamięci. Redmi A1 jest po prostu dobrą okazją, szczególnie w aktualnej promocji. Cena: 499 zł 469 zł za wersję 3+32 GB.

Redmi 9A – wciąż jesteśmy w budżetowej półce cenowej, ale dostajemy aparat 13 MP z systemem sztucznej inteligencji i wydajniejszy procesor. Ten telefon zapewni nam godziny rozrywki i ciekawe efekty sesji fotograficznych. Cena: 549 zł 499 zł za wersję 2+32 GB zapłacimy 50 zł mniej!

Redmi 9C NFC to niedrogi smartfon z możliwością wygodnego płacenia zbliżeniowo (na przykład za pomocą Google Pay). Wyświetlacz zastosowany w tym modelu jest specjalnie zoptymalizowany pod kątem komfortowego oglądania treści, ma certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający niską emisję szkodliwego światła niebieskiego. Cena: 699 zł 649 zł (3+64 GB).

Redmi Note 11 może pochwalić się nowoczesnym ekranem 90 Hz FHD+ AMOLED DotDisplay, wyświetlającym obrazy z prawdziwą czernią i niesamowitym kontrastem. Ma również szybkie ładowanie 33W i baterię 5000 mAh, czyli nie musimy martwić się o zasilanie nawet podczas intensywnego korzystania. Poczwórny aparat 50 MP pozwala uchwycić udane kadry niezależnie od warunków. Cena modelu w konfiguracji 4+128 GB: 1149 zł 999 zł – to o 150 zł mniej!

Redmi Note 11S. Wszystkie zalety modelu Redmi Note 11 plus kilka innowacji, takich jak nowej generacji aparat fotograficzny 108 MP (z podwójnym natywnym ISO, łączeniem pikseli 9 do 1 i matrycą 1/1,52 cala), ośmiordzeniowy procesor czy głośniki stereo. Jego dużą (5000 mAh) baterię naładujemy do pełna w 58 minut! Cena: 1349 zł 1149 zł za wersję 6+64 GB.

Redmi Note 10 Pro. Profesjonalista. Dosłownie, bo aparat 108 MP pozwala robić zdjęcia niejednokrotnie tak samo imponujące, jak profesjonalne lustrzanki. Dodajmy, że efekty można podziwiać na ekranie AMOLED 6,67 cala z odświeżaniem 120 Hz, jasnością 1200 nitów i szeroką gamą kolorystyczną (DCI-P3). Moc, design i parametry, które pozwolą na użytkowanie jeszcze przez kilka generacji smartfonów. Cena: 1599 zł 1299 zł (wersja 6+128 GB).

Xiaomi 11T jest tytanem mocy z zacięciem filmowca. Pozwala naładować baterię do 100% w 36 minut! Ekran: 120 Hz z systemem, procesor: MediaTek Dimensity 1200‑Ultra. Jego filmowy warsztat robi wrażenie, wszystko jedno czy kręcimy ujęcia z bardzo bliska czy z daleka. Wyświetlacz ma częstotliwość próbkowania dotyku do 480 Hz, co zapewnia precyzyjne sterowanie ekranem. Cena: 2499 zł 1699 zł za wersję 8+128 GB zapłacimy aż o 800 zł mniej!

Xiaomi 12 należy do rodziny flagowców. Co to oznacza? Oprócz przykuwającego wzrok designu w „dwunastce” wrażenie robi specyfikacja – wszystkie komponenty to absolutny top dostępnych technologii. Procesor Snapdragon 8 Gen 1, aparat 50 MP, odświeżanie ekranu 120 Hz z aktywną kontrolą AdaptiveSync, turbo ładowanie 67W (indukcyjne 50W), wyświetlacz AMOLED 6,28 cala, chłodzenie LiquidCool. Plus znacznie więcej, szczególnie jeśli spojrzymy na zaawansowane oprogramowanie aparatów fotograficznych, oraz „uczące się” naszych zachowań ładowanie. Xiaomi 12 to prezent, który długo będziemy na nowo odkrywać. Cena: 3999 zł 3399 zł to 600 zł mniej za wersję 8+256 GB.

Tańczące z promocjami 22.12.2022 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

i Autor: Materiały prasowe Xiaomi Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-oieW-ZWm9-u7Dj_xiaomi.JPG

Gdzie obowiązuje promocja?

W salonach Xiaomi Store, online na mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl oraz u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i X-Kom, od 23 do 30 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Ilość urządzeń ograniczona, dostępność i ceny w poszczególnych kanałach mogą się różnić.