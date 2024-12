Dwa lata na wdrożenie ważnej dyrektywy UE. Dotkanie aż 43 milionów osób

Dotyczy to także tych, którzy działają dla platform food delivery dostarczających posiłki, jak np. Pyszne.pl, dlatego kwestia implementacji dyrektywy ważna jest z perspektywy całej branży dostaw żywności. Pyszne.pl (Just Eat Takeaway.com), aktywnie uczestniczące w dyskusji nad dyrektywą od samego jej początku, popiera założenia dokumentu i deklaruje gotowość do współpracy w procesie zrównoważonego wdrażania przepisów unijnych do polskiego prawa.

– Konieczne jest uregulowanie modelu funkcjonowania kurierów z poszanowaniem ich bezpieczeństwa i godnej płacy, co wyeliminuje patologie istniejące na polskim rynku – mówi Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający Pyszne.pl. – Dyrektywa umożliwi stworzenie równych warunków działania dla firm, kończąc konkurowanie kosztami pracy. Wierzymy, że wdrożenie jej zapisów pozwoli konkurować jakością usług w sektorze food delivery. Ważne jest jednak, aby nie wylać dziecka z kąpielą. Branża – tak platformy, jak i sami kurierzy – oczekuje elastyczności. Nie zapewni jej umowa o pracę, która może być efektem przepisów wdrażających dyrektywę i w rezultacie doprowadzić do wzrostu kosztu dostawy przykładowej pizzy, nawet o kilkanaście złotych. Uderzy to i w konsumentów, i w branżę gastronomiczną, dla której dostawy to istotna część obrotu – dodaje Krupicz.

Pyszne.pl apeluje o szerokie konsultacje zainteresowanych stron i opracowanie przepisów, które zapewniają równe warunki działania dla wszystkich podmiotów na rynku. Firma zwraca uwagę na istniejące patologie, takie jak wynagradzanie kurierów „za plecak” czy „za wynajem pojazdu”, które zaburzają konkurencję. Zapewnienie kurierom podstawowego pakietu bezpieczeństwa i atrakcyjnych warunków pracy jest kluczowe i w tym kierunku powinna zmierzać branża.

Wdrożenie dyrektywy powinno być poprzedzone dialogiem społecznym, a przepisy – być jasne, jednoznaczne i sprawiedliwie egzekwowalne. Pyszne.pl podkreśla znaczenie elastyczności świadczenia usług w branży food delivery i konieczność uwzględnienia preferencji kurierów. Firma przypomina o wynikach ankiety przeprowadzonej wśród swoich kurierów, według której blisko 70 proc. z nich uważa, że umowy zlecenia powinny być standardem w branży m.in. ze względu na elastyczność godzin pracy.