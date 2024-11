Coraz mniejsza podwyżka emerytur. Wszystko przez hamującą inflację

Na kontach Polaków pojawi się dziś ekstra do 1900 zł! Sprawdź stan konta

Waloryzacja emerytur

Jaka będzie waloryzacja emerytur? GUS podał najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. W według wstępnych szacunków w listopadzie 2024 roku inflacja wyniosła 4,9 proc. Widać, że drożyzna powoli hamuje. Przypomnijmy, że w lutym 2023 roku inflacja przekroczyła aż 18 proc. Jednak dla seniorów to nie jest taka dobra wiadomość. Dlaczego? Gdyż to od wysokości inflacji zależy podwyżka emerytur i rent. Im wyższa inflacja, tym wskaźnik waloryzacji świadczeń z ZUS jest wyższy. Drugim ważnym parametrem służącym do wyliczenia wskaźnika waloryzacji jest wzrost wynagrodzeń. I tutaj notujemy spore zwyżki. Najnowsze dane z GUS wskazują na wzrost średniej pensji w Polsce o 10,2 proc. Przy zastosowaniu odpowiedniego wzoru matematycznego otrzymujemy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 5,91 proc. Jak ta teoria przekłada się na rzeczywistość? O ile konkretnie wzrosną emerytury? Dokładne stawki prezentujemy w GALERII znajdującej się w górnej części artykułu.

Ale przykładowo, przy wskaźniku waloryzacji 5,91 proc. minimalna emerytura może wzrosnąć o około 105 zł, natomiast średnia emerytura, która to wynosi 3,5 tys. zł poszłaby w górę o 207 zł, a jedna z wyższych emerytur sięgająca 5 tys. zł zwiększyłaby się o 296 zł.

Czym jest waloryzacja rent i emerytur?

Celem waloryzacji świadczeń z ZUS jest zniwelowanie skutków drożyzny w portfelach emerytów i rencistów. Zatem im wyższa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacji świadczeń. Przypomnijmy, jakie były wysokie wskaźniki waloryzacji emerytur i rent, kiedy to inflacja biła rekordy i zbliżała się do 20 proc. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na początku 2023 roku. W związku z wysoką inflacją w 2023 roku, w 2024 roku marcowa oficjalna waloryzacja emerytur i rent wyniosła 12,12 proc. Teraz sytuacja się zmienia i inflacja hamuje, a wraz z nią hamują podwyżki świadczeń z ZUS.