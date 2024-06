Ekstremalnie wydajny i lekki ultrabook HUAWEI MateBook X Pro 2024

Gorąca ładowarka do smartfona. Co zrobić? Czy można podłączyć telefon?

eXtremalnie lekki i elegancki

HUAWEI MateBook X Pro 2024 wyróżnia się ultralekką, metalową obudową z matowym wykończeniem. To właśnie dzięki niej laptop zyskał unikalny, ekskluzywny wygląd oraz jest niezwykle przyjemny w dotyku. Matowa powierzchnia zapewnia także pewność chwytu, ponieważ palce nie ślizgają się po niej. Elegancki design urządzenia dopełniają klawiatura oraz touchpad w kolorze obudowy, czyli niebieskim lub czarnym. Zastosowanie wielu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, w tym ultralekkiego wyświetlacza i stopu magnezu, sprawia, że całość ma zaledwie 13,5 mm grubości i waży tylko 980 g, czyli aż o 22% mniej od poprzedniej wersji. Tym samym jest to pierwszy laptop, który waży poniżej 1 kg, a jest wyposażony w mocny procesor Intel® Core™ Ultra 9 z serii H.

eXtremalnie wydajny

HUAWEI MateBook X Pro 2024 przyznano certyfikat Intel Evo™, który świadczy o wysokiej wydajności – mocy obliczeniowej, szybkości ładowania i pojemnej baterii. Najnowszy ultrabook dostępny jest w dwóch wersjach, które rozpoznać można po kolorze obudowy. Wersja niebieska, czyli ta mocniejsza, działa w oparciu o procesor Intel® Core™ Ultra 9 185H, oferujący do 40 W TDP, wsparty przez 32 GB szybkiej, dwukanałowej pamięci RAM LPDDR5 oraz superszybki dysk SSD PCIe o pojemności aż 2 TB. Natomiast model w kolorze czarnym wyposażono w procesor Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16 GB pamięci RAM oraz dysk 1 TB. Za wysokiej jakości grafikę odpowiada zintegrowany układ Intel® Arc™ Graphics, który umożliwi wygodną obróbkę audio, foto i wideo.

Mimo wysokiej mocy ultrabooka, można na nim wydajnie pracować przez długi czas, dzięki stale ulepszanemu systemowi aktywnego chłodzenia HUAWEI Shark Fin Fan. Tym razem zastosowano nową konstrukcję, większe wentylatory o innym kształcie łopatek, nowy moduł rozpraszania ciepła i zoptymalizowany algorytm. Chłodzenie jest więc jeszcze bardziej efektywne, a laptop działa jeszcze ciszej niż dotychczas. W nowej generacji zwiększono także pojemność baterii do 70 Wh, co umożliwia aż 11 godzin lokalnego oglądania wideo. W razie potrzeby urządzenie naładuje się do pełna w nieco ponad godzinę przy użyciu ładowarki HUAWEI SuperCharge o mocy 90 W. Całość uzupełnia system Microsoft Windows 11 Pro, który zapewnia komfortowe wykonywanie wielu zadań równocześnie.

eXtremalnie realistyczny obraz

W nowym ultrabooku zastosowano rewelacyjny dotykowy wyświetlacz HUAWEI X-True™ Display o rozdzielczości 3,1K (3120 x 2080) i proporcjach 3:2, które oferują większą powierzchnię roboczą w pionie niż kinowe 16:9. Ekran zapewnia też wciągające, realistyczne doświadczenia wizualne, dzięki dokładności odwzorowania kolorów ∆E < 1, osiąganej w aż trzech gamach: Adobe RGB, sRGB i P3. Co więcej, kolory każdego wyświetlacza HUAWEI MateBook X Pro 2024 zostały skalibrowane przed dostawą, więc już od pierwszych chwil można cieszyć się idealną jakością obrazu. Płynność wyświetlania gwarantuje częstotliwość odświeżania 120 Hz, a maksymalna jasność do 1000 nitów, kontrast 1 000 000:1 i powłoka antyrefleksyjna sprawiają, że na ekranie widać wszystko nawet w mocno nasłonecznionym otoczeniu.

Aby przeciwdziałać zmęczeniu wzroku podczas wielogodzinnej pracy, w HUAWEI MateBook X Pro 2024 zastosowano ekran z funkcjami ochrony wzroku, potwierdzonymi trzema certyfikatami TÜV Rheinland. Pierwszy z nich dotyczy ograniczenia emisji szkodliwego niebieskiego światła, drugi eliminowania migotania obrazu, a kolejny potwierdza dbałość o wzrok.

eXtremalnie wygodna praca zdalna

HUAWEI MateBook X Pro 2024 wyposażony jest w inteligentną kamerę 1080p, umieszczoną na górnej ramce, która obsługuje funkcje AI takie jak swobodne przełączanie tła, poprawianie urody oraz tryby śledzenia i utrzymywania kontaktu wzrokowego. Cztery mikrofony zbierają głos użytkownika z dowolnego miejsca wokół laptopa, co sprawia, że zawsze będzie dobrze słyszany, nawet z odległości do 5 metrów. Urządzenie wyposażono w 6 głośników HUAWEI Sound, które w połączeniu z uaktualnionymi algorytmami zapewnia imponujące doznania dźwiękowe także podczas oglądania filmów i seriali. A udoskonalona antena WiFi Metaline 3D zapewnia mocny i stabilny sygnał, z maksymalnym zasięgiem 330 metrów od routera.

eXtremalne połączenie

Nowy ultrabook od Huawei to także wyjątkowa funkcja Super Device umożliwiająca łatwe i efektywne połączenie go z telefonem lub innymi urządzeniami marki. Dotyczy to np. przesyłania plików, nagrywania zawartości ekranu czy kopiowania tekstu pomiędzy sprzętami – szybko i bezprzewodowo. Na dużym ekranie można również wyświetlić interfejs smartfona i obsługiwać oba urządzenia jednocześnie za pomocą klawiatury i myszy. Laptop można też błyskawicznie połączyć z tabletem czy słuchawkami, ciesząc się bezproblemowym współdziałaniem wszystkich sprzętów.

Niezwykle satysfakcjonujące w korzystaniu z tego laptopa okażą się udoskonalone gesty z bardzo przyjemnymi reakcjami haptycznymi oraz komplet aż 3 złączy USB C, w tym dwóch Thunderbolt™ 4 oraz jednego USB 3.2 Gen 1. Po prawej stronie znajduje się natomiast przełącznik do manualnego zamykania i otwierania kamery, co pozwoli skutecznie chronić swoją prywatność.

Dostępność, ceny i promocja premierowa

Sugerowane ceny detaliczne HUAWEI MateBook X Pro 2024:

Wersja z procesorem Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16 GB pamięci RAM i dyskiem 1 TB: to 8699 zł.

Będzie można ją kupić w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, xkom, Komputronik oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl.

Wersja z procesorem Intel® Core™ Ultra 9 185H, 32 GB pamięci RAM, dyskiem 2 TB: 10999 zł.

Będzie można ją kupić w salonach sieci Orange i Plus oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl.

Od 4 do 30 czerwca 2024 r. HUAWEI MateBook X Pro 2024 jest dostępny w ofercie premierowej, w ramach której rekomendowana cena wersji czarnej została obniżona o 700 zł, a przy zakupie dowolnej z wersji nabywcy otrzymają dodatkowy rok gwarancji gratis. Ponadto w oficjalnym sklepie huawei.pl do obu wersji nowego ultrabooka dodawany jest pakiet Microsoft 365 Family na 12 miesięcy. Na kupujących czeka także powitalny bonus za dołączenie do newslettera. Szczegóły oferty TUTAJ

