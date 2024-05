HUAWEI rozszerza portfolio inteligentnych urządzeń [ZDJĘCIA]

Wings for Life World Run w Krakowie. Jak dołączyć do App Run Garmin?

Dzięki nowym premierom Huawei potwierdza pozycję jednego z liderów innowacji na globalnym rynku elektroniki użytkowej. Chcąc sprostać potrzebom użytkowników na całym świecie, Huawei nieustannie koncentruje się na postępie technologicznym, tworząc produkty oraz inwestując w badania i rozwój.

– Wprowadzamy na rynek wiele produktów jednocześnie, ponieważ chcemy dać konsumentom wybór. Wybór spośród wielu modnych i innowacyjnych oraz użytecznych rozwiązań. Chcemy wywrzeć pozytywny wpływ na cały rynek, poprzez umożliwienie coraz bardziej kompleksowego monitorowania zdrowia, a także motywowanie do aktywności i dbania o siebie. Chcemy wspierać kulturę fotografii mobilnej, wprowadzać innowacje technologiczne, udoskonalając produkty, rozwijając możliwości, czy wreszcie pobudzać kreatywność użytkowników za sprawą zupełnie nowej, opracowanej przez Huawei aplikacji GoPaint – mówi Dorota Rakowska, Marketing Manager, HUAWEI CBG Polska.

Kolor, styl, energia. HUAWEI WATCH FIT 3 to idealne połączenie mody, sportu i technologii

W smartwatchach z serii HUAWEI WATCH FIT 3, w porównaniu do poprzedniej bestsellerowej generacji, zmieniło się naprawdę dużo. Wyróżnia je nowy kształt, który pozwala już na pierwszy rzut oka odróżnić ten smartwatch od opaski sportowej, dodatkowy przycisk i poszerzone funkcjonalności. Najnowszy model został wyposażony w duży ekran Hybrid AMOLED o przekątnej 1,82”, który dopasowuje swoją jasność do warunków zewnętrznych. Kompaktowe wymiary i niska waga smartwatcha sprawiają, że można go swobodnie nosić przez całą dobę bez uczucia dyskomfortu. A wytrzymała bateria pozwala korzystać z urządzenia nawet przez 10 dni bez konieczności ładowania. Zegarek obsługuje także ponad 100 trybów treningowych i umożliwia dokładne monitorowanie m.in. tętna, jakości snu, poziomu stresu czy cyklu menstruacyjnego. Do wyboru jest aż 6 stylowych wariantów smartwatcha. Cztery wersje z paskami z fluoroelastomeru: ponadczasowy czarny, pastelowy różowy, księżycowy biały (srebrny korpus, biały pasek), pistacjowo‑zielony (srebrny korpus i pistacjowy pasek), a ponadto wersja elegancka: perłowy biały ze złotym korpusem i białym, skórzanym paskiem oraz wersja uniwersalna: ze srebrnym korpusem i szarym paskiem z nylonu.

Smartwatch na lata – HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition to nowy model w rodzinie smartwatchy premium HUAWEI WATCH 4. W tej wersji tytanowy korpus i bransoleta zostały pokryte diamentopodobną powłoką (DLC – diamond‑like carbon), dzięki czemu jeszcze trudniej je uszkodzić czy zarysować. Obudowa zegarka została stworzona z tytanu TC4, który ze względu na swoje właściwości jest często wykorzystywany w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Jest on bardziej odporny na korozję, trzykrotnie bardziej wytrzymały i dwukrotnie twardszy niż powszechnie stosowany tytan TA2. Zarówno kopertę, jak i bransoletę modelu Space Edition pokryto powłoką DLC, nadającą konstrukcji właściwości diamentu, takich jak wysoka trwałość, odporność na ścieralność, zużycie i zarysowania. Obudowa smartwatcha płynnie łączy się z chroniącym wyświetlacz zaokrąglonym szkłem szafirowym.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition umożliwia sprawdzenie aż 8 parametrów zdrowotnych w zaledwie minutę i obsługuje ponad 100 trybów sportowych. Bateria wytrzymuje do 21 dni na jednym ładowaniu w trybie superoszczędnym. Smartwatch łączy się z każdym smartfonem, a może też działać nawet bez niego – funkcja eSIM pozwala na korzystanie z nawigacji oraz wykonywanie i odbieranie połączeń na zegarku także bez telefonu przy sobie.

Urządzenia nowej generacji powstałe z myślą o wsparciu niepohamowanego tworzenia

12 grudnia 2023 r. Huawei zaprezentował nową koncepcję „Tworzenia piękna”, wyznaczającą kierunek zmian w projektowaniu produktów zarówno do pracy biurowej, jak i twórczej, które wydobywają pełnię produktywności oraz kreatywności w każdym użytkowniku.

Najnowsza wersja HUAWEI MateBook X Pro 2024 dziedziczy innowacje technologiczne, estetyczne wzornictwo i inteligentne doświadczenia, które są wpisane w DNA laptopów Huawei. Zastosowanie szeregu przełomowych rozwiązań technicznych pozwoliło inżynierom zbudować urządzenie, które jest zarówno mocne, jak i lekkie – waży zaledwie 980 g i mierzy 13,5 mm grubości. Jest to obecnie jedyny laptop z wysokowydajnym procesorem Intel® Core™ Ultra 9, którego waga nie przekracza 1 kg.

Po niedawnym wprowadzeniu na rynek tabletu HUAWEI MatePad 11.5” PaperMatte, z wyjątkowym matowym ekranem oraz HUAWEI MatePad Pro 13.2” – pierwszego w branży tabletu z elastycznym ekranem OLED – koncepcja „Tworzenia piękna” osiąga dziś nowy szczyt wraz z wprowadzeniem na rynek HUAWEI MatePad 11.5" S (PaperMatte Edition). Wyposażono go w matowy ekran nowej generacji, który sprawia, że korzystanie z niego jest wygodne również w jasno oświetlonych pomieszczeniach, a nawet w pełnym słońcu na zewnątrz. Innowacyjna konstrukcja ekranu zapewnia współczynnik odbicia światła poniżej 2% i eliminuje 99% zakłóceń światła. Proporcje 3:2, częstotliwość odświeżania 144 Hz i wysoka rozdzielczość 2.8K, umożliwiają cieszenie się w pełni czytanym tekstem lub oglądanym filmem.

Prezentacja nowych innowacyjnych produktów objęła także słuchawki TWS HUAWEI FreeBuds 6i z ulepszoną redukcją szumów, laptopa HUAWEI MateBook 14 2024 z profesjonalnym wyświetlaczem OLED 2.8K, a także nową wersję popularnego, damskiego smartwatcha HUAWEI WATCH GT 4 41 mm w kolorze zielonym oraz słuchawek HUAWEI FreeClip w kolorze beżowym.

Ceny, dostępność i promocje

HUAWEI WATCH FIT 3

Rekomendowane ceny detaliczne smartwatchy z serii HUAWEI WATCH FIT 3 to 699 zł za wersje z paskami z fluoroelastomerowym lub nylonu oraz 799 zł za wersję z paskiem skórzanym. W okresie od 7 maja do 23 czerwca 2024 r. trwa specjalna oferta premierowa, w ramach której rekomendowana cena dowolnego zegarka z serii HUAWEI WATCH FIT 3 będzie obniżona o 100 zł. Wersja w kolorze pistacjowym będzie dostępna wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta na stronie huawei.pl.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition wynosi 2799 zł. W okresie od 7 maja do 23 czerwca 2024 r. obowiązywać będzie oferta premierowa, w ramach której rekomendowana cena smartwatcha będzie obniżona o 200 zł.

HUAWEI Watch GT 4 41 mm w kolorze zielonym i HUAWEI FreeClip w kolorze beżowym

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI WATCH GT 4 41 mm w nowym kolorze zielonym wynosi 1099 zł. W okresie od 7 maja do 2 czerwca 2024 r. obowiązywać będzie oferta premierowa, w ramach której rekomendowana cena smartwatcha będzie obniżona o 100 zł. Sugerowana cena detaliczna HUAWEI FreeClip w nowym kolorze beżowym wynosi 899 zł.

Pozostałe innowacyjne nowości od HUAWEI

Tablet HUAWEI MatePad 11.5” S, laptopy HUAWEI MateBook X Pro 2024, HUAWEI MateBook 14 2024, a także słuchawki HUAWEI FreeBuds 6i zadebiutują w Polsce 4 czerwca 2024 r. Szczegółowa dostępność, rekomendowane ceny oraz oferta premierowa tych modeli zostaną podane bliżej terminu premiery.

Wielkie odliczanie do czerwcowych premier HUAWEI

Na czas oczekiwania na kolejne nowości sklep internetowy huawei.pl zorganizował wyjątkowy konkurs, w którym do wygrania są aż cztery nagrody (zwycięzcy otrzymają kupony na zakup produktów za 1 zł):

1 x HUAWEI Pura 70 Pro,

1 x HUAWEI MateBook 14 2024,

2 x HUAWEI MatePad 11.5” S

Aby zawalczyć o nagrody, należy na stronie https://consumer.huawei.com/pl/offer/laptopy/ zapisać się na newsletter oraz w maksymalnie 5 zdaniach odpowiedzieć na pytanie: „Który z najnowszych produktów HUAWEI zrobił na Tobie największe wrażenie i dlaczego?”.

Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają kupon, dzięki któremu przy zakupie nowych laptopów i tabletów (HUAWEI MateBook 14 2024, HUAWEI MateBook X Pro 2024 oraz HUAWEI MatePad 11.5” S) będą mogli za 1 zł dokupić mysz bezprzewodową. Kupony zostaną wysłane w dniu premiery nowych produktów – 4 czerwca 2024 r.

Konkurs potrwa do 3 czerwca 2024 r., a zwycięzcy zostaną wyłonieni w ciągu 10 dni od jego zakończenia. Kupony konkursowe będzie można wykorzystać wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl do 30 czerwca 2024 r. Kupony nie łączą się ze sobą i nie łączą się z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter. Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie na stronie internetowej.