Tę wszechstronność zawdzięcza dotykowemu ekranowi HUAWEI FullView 2,8K, baterii o pojemności aż 70 Wh i odpornej, metalowej obudowie. Płynność pracy oraz niezawodność w każdych warunkach zapewniają procesory z najnowszej serii z serii Intel® Core™ Ultra z układem graficznym Intel® Arc™ Graphics, 16 GB pamięci operacyjnej oraz superszybki dysk SSD 512 GB lub 1 TB. To właśnie dzięki temu HUAWEI MateBook 14 2024 to niezawodny kompan codziennych zadań.

Kompaktowy jak nigdy dotąd

Wydajność, mobilność i wysoka jakość wykonania, to cechy wspólne wszystkich laptopów z rodziny HUAWEI MateBook. Tak samo jest w przypadku HUAWEI MateBook 14 2024, który pomimo trwałej metalowej obudowy jest niezwykle poręczny i lekki. Laptop został maksymalnie odchudzony i waży zaledwie 1,31 kg, a obudowa w najgrubszym miejscu mierzy 14,5 mm. Bezramkowa, podświetlana klawiatura zapewnia wygodne pisanie, a duży touchpad umożliwia komfortową pracę nawet bez myszki. Laptop jest wyposażony w baterię 70 Wh, dzięki której można oglądać wideo nawet przez 19 godzin lub pracować do 7 godzin bez konieczności podłączenia do gniazdka. Istnieje również możliwość ładowania za pomocą szybkiej ładowarki USB-C o mocy 65 W. Laptop obsługuje też ładowanie zwrotne do 40 W, więc może posłużyć jako powerbank dla telefonu czy słuchawek.

Wszechstronny niczym tablet

Świetnej jakości wyświetlacz dotykowy OLED o rozdzielczości 2,8K (2880 x 1920), z zagęszczeniem pikseli na poziomie 243 PPI, to prawdziwa uczta dla oczu. Ultracienkie ramki dookoła ekranu sprawiają, że stosunek powierzchni wyświetlacza do obudowy wynosi aż 91%, a proporcje 3:2 zapewniają większy obszar roboczy w pionie. Dzięki temu przeglądanie stron internetowych czy praca w edytorach tekstu i grafiki jest znacznie bardziej komfortowa, ponieważ nie trzeba tak często przewijać treści w górę i w dół.

Obsługa wielodotykowa zapewnia bezpośrednią i intuicyjną współpracę. Podobnie jak w przypadku smartfona, można zaznaczać, powiększać i przewijać wybrane elementy. Wystarczy przesunąć trzema palcami w dół, aby zrobić zrzut ekranu i automatycznie rozpoznać tekst, który później można wygodnie skopiować i wyedytować. Nowością jest współpraca z rysikiem HUAWEI M-Pencil 3. generacji, która umożliwia precyzyjne pisanie i rysowanie bezpośrednio na ekranie. Funkcja ta nie tylko ułatwia odręczne notowanie, ale również rozszerza zastosowanie laptopa w kierunku tworzenia grafiki, co dotychczas było domeną tabletów.

W trosce o wzrok

Maksymalna jasność 450 nitów w połączeniu z kontrastem 1000000:1 sprawiają, że wyświetlane treści są dobrze widoczne nawet w nasłonecznionym otoczeniu. Natomiast dokładność odwzorowania kolorów ∆E < 1, osiągana w aż trzech gamach: Adobe RGB, sRGB i P3, pozwala cieszyć się szczegółowym, doskonale nasyconym obrazem w różnych zastosowaniach – od przeglądania stron, przez oglądanie filmów, aż do tworzenia grafiki.

Wyświetlacz zastosowany w HUAWEI MateBook 14 2024 otrzymał certyfikat TÜV Rheinland – Eye Comfort 3.0. Potwierdza on, że ekran spełnia wysokie standardy wyświetlania w zakresie gęstości pikseli, dokładności i gamy kolorów, zarządzania światłem otoczenia (jasnością i temperaturą barwową oraz współczynnikiem odbicia), niskiego poziomu niebieskiego światła i braku migotania. A wszystko to w trosce o wzrok, aby oczy nie odczuwały zmęczenia nawet podczas wielogodzinnej pracy.

Wiele zadań jednocześnie? Żaden problem

HUAWEI MateBook 14 2024 dostępny jest w dwóch wersjach, które można rozpoznać po kolorze obudowy. Wersja zielona, czyli ta mocniejsza, jest oparta na procesorze Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16 GB pamięci RAM oraz superszybkim dysku SSD o pojemności 1 TB. Natomiast model w kolorze czarnym wyposażono w procesor Intel® Core™ Ultra 5 125H, 16 GB pamięci RAM oraz dysk 512 GB. Za wysokiej jakości grafikę odpowiada zintegrowany układ Intel® Arc™ Graphics, który umożliwia wygodną obróbkę audio, foto i wideo.

A specjalny skrót klawiszowy „Fn” + „P” umożliwia szybkie przejście w tryb wysokiej wydajności, gdy zaistnieje potrzeba maksymalnej mocy obliczeniowej. Wysoka wydajność wymaga efektywnego chłodzenia. Układ chłodzący HUAWEI Shark Fin pracuje bardzo cicho, więc laptop jest nieodczuwalny dla użytkownika i jego otoczenia. Całość uzupełnia system Windows 11 Home, który zapewnia komfortowe wykonywanie wielu zadań równocześnie.

Jeszcze więcej możliwości

HUAWEI MateBook 14 2024 został wyposażony w uniwersalne złącza: dwa USB 3.2, USB-C, HDMI oraz audiojack 3,5 mm. Dzięki temu można łatwo podłączać niezbędne akcesoria takie jak słuchawki, telefon czy pendrive, bez stosowania przejściówek.Czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania umożliwia szybkie i bezpieczne uruchomienie i odblokowanie laptopa jednym dotknięciem. Wysoką jakość wideorozmów zapewnia zestaw złożony z kamery 1080p oraz 2 mikrofonów, które dokładnie rejestrują głos i jednocześnie odfiltrowują hałas otoczenia i echo. Dzięki temu rozmówcy zobaczą i usłyszą użytkownika HUAWEI MateBook 14 2024 niezwykle wyraźnie. Urządzenie wyposażono w 2 głośniki HUAWEI Sound i zaktualizowane algorytmy, co zapewnia imponujące doznania dźwiękowe także podczas oglądania filmów i seriali.

Kolejne wyjątkowe rozwiązanie to HUAWEI Metaline Antena. Umożliwia ona szybszą i bardziej stabilną łączność z Internetem, a jej maksymalny zasięg to aż 270 metrów. HUAWEI MateBook 14 2024 zapewnia swobodne pobieranie dużych plików, prowadzenie spotkań online i transmisje na żywo w wysokiej jakości, bez obaw o jakość sygnału Wi-Fi.Funkcja współdzielenia ekranu Huawei Share pozwala połączyć smartfon lub tablet marki z laptopem jednym dotknięciem. Można przesyłać pliki, nagrywać zawartość ekranu komputera i kopiować tekst pomiędzy urządzeniami – szybko i bezprzewodowo. Na dużym ekranie istnieje możliwość wyświetlania interfejsu smartfona i obsługi obu urządzeń jednocześnie za pomocą klawiatury i myszy. Można wyświetlić nawet trzy aplikacje z telefonu jednocześnie — na przykład odpisywać na wiadomości, porównywać oferty i przeglądać ulubione multimedia. Oznacza to, że od teraz każdy może mieć przenośne biuro zawsze przy sobie.

Dostępność, ceny i promocja premierowa

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI MateBook 14 2024 wynosi:

Wersja w kolorze zielonym (Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16 GB RAM, dysk 1 TB): 5499 zł,

Wersja w kolorze czarnym (Intel® Core™ Ultra 5 125H, 16 GB RAM, dysk 512 GB): 4499 zł.

Od 4 do 30 czerwca 2024 r. HUAWEI MateBook 14 2024 dostępny będzie w ofercie premierowej, w ramach której rekomendowana cena obu wersji zostanie obniżona o 500 zł. Laptopy będzie można kupić w sieciach handlowych RTV Euro AGD, Media Expert, Media-Markt, xkom, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl, gdzie do wersji zielonej w prezencie dodawany jest pakiet Microsoft 365 Family na 12 miesięcy.

