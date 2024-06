Premiera słuchawek HUAWEI FreeBuds 6i – mocniejszy bas i lepsze ANC

Lepsze ANC

Słuchawki HUAWEI FreeBuds 6i są wyposażone w udoskonaloną technologię redukcji szumów od Huawei – Intelligent Dynamic ANC 3.0, która do tej pory była dostępna wyłącznie w serii FreeBuds Pro. System adaptacyjnej redukcji szumów na bieżąco identyfikuje poziom hałasu w otoczeniu, a następnie dostosowuje głębokość redukcji odgłosów, aby uzyskać najlepszy efekt wyciszenia. Jego wyjątkowa skuteczność jest efektem połączenia ulepszeń systemowych ze sprzętowymi. Ulepszenia pasywnej redukcji szumów (PNC) obejmują lepiej dopasowane końcówki douszne w 3 rozmiarach, które poprawiają izolację akustyczną, a także komorę filtrowania szumów, która wyłapuje przede wszystkim dźwięki o średniej i wysokiej częstotliwości.

Natomiast ulepszenia aktywnej redukcji szumów (ANC) obejmują system 3 mikrofonów, 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny z czterema magnesami oraz 2,4-krotnie wyższą moc obliczeniową. Skutkuje to 100% poprawą (w porównaniu do poprzedniej generacji) tłumienia hałasu w każdej sytuacji. W zatłoczonych kawiarniach HUAWEI FreeBuds 6i wyłapują dźwięki o średniej i wysokiej częstotliwości, redukując szum rozmów w tle. Podczas podróży samolotem ANC odfiltrowuje hałas o niskiej częstotliwości, oferując cichszy i spokojniejszy lot. Słuchawki radzą sobie nawet w metrze, odcinając skutecznie od otoczenia wypełnionego kakofonią wszelkiego rodzaju dźwięków. Gdy użytkownik woli, żeby dźwięki z zewnątrz jednak do niego docierały, poziom redukcji szumów można dopasować ręcznie w aplikacji AI Life. Jeśli chcemy przeprowadzić rozmowę telefoniczną, to pomogą w tym 3 mikrofony wsparte algorytmem głębokiej sieci neuronowej (DNN), który odróżnia głos od szumów otoczenia i eliminuje niepożądane hałasy podczas połączeń.

Bas, który buja głową

Znak Hi‑Res widoczny przy słuchawkach HUAWEI FreeBuds 6i jest dowodem na ich zgodność z technologią przesyłania dźwięku o wysokiej rozdzielczości, w standardzie Hi-Res Audio Wireless. Mówiąc prościej, słuchanie muzyki na tym sprzęcie to czysta przyjemność. Słuchawki charakteryzuje szerokie pasmo przenoszenia, które jest szczególnie zauważalne przy wykorzystaniu źródeł dźwięku w jakości HD. Natomiast korektor pozwala na zmianę ustawień, czyli wzbogacenie i dopasowanie dźwięku tak, by cieszyć się głębią ulubionych utworów z różnych gatunków muzycznych. Za soczysty bas odpowiadają dynamiczne przetworniki o średnicy 11 mm z poczwórnym magnesem. Są one 50% mocniejsze niż w poprzednim modelu i generują zapierające dech w piersiach basy już od 14 Hz. Ten zestaw pozwala cieszyć się świetnej jakości dźwiękiem nie tylko w niskich, ale również średnich i wysokich częstotliwościach pasma – wyraźnie słychać więc także wszelkie instrumenty oraz wokale.

Muzyka i rozmowy przez wiele godzin

Bateria w słuchawkach o pojemności 55 mAh wystarcza maksymalnie na 5 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki przy włączonej redukcji szumów lub do 8 godzin przy wyłączonym ANC. Jeśli się rozładują, to już 10 minut w etui ładującym pozwoli na kolejne 4 godziny korzystania ze słuchawek. Z przerwami na doładowania w etui, słuchawki mogą odtwarzać muzykę łącznie przez 35 godzin (ANC wyłączone) lub 20 godzin (przy włączonej redukcji) z dala od gniazdka. W razie potrzeby etui naładuje się do pełna w około godzinę, a same słuchawki w ok. 40 minut.

Połączą się z każdym urządzeniem

HUAWEI FreeBuds 6i umożliwiają połączenie się jednocześnie z dwoma urządzeniami, takimi jak telewizor, komputer, tablet czy telefon. I nie ma tutaj znaczenia na jakim systemie te urządzenia działają, ponieważ HUAWEI FreeBuds 6i współpracują zarówno z Windowsem, iOS, jak i Androidem, a użytkownik może swobodnie przełączać się między nimi. Z kolei centrum łączności w aplikacji AI Life pozwala wybierać, które 2 sprzęty mają być aktualnie połączone ze słuchawkami i momentalnie przełączać źródło dźwięku. W przypadku urządzeń Huawei jest to jeszcze prostsze – wystarczy otworzyć etui ładujące, a słuchawki sparują się z pobliskim telefonem lub tabletem tej marki. W dodatku można do nich podłączyć 2 pary słuchawek FreeBuds 6i, aby wspólnie cieszyć się relaksującą chwilą. Ta funkcja świetnie sprawdzi się podczas podróży samolotem lub pociągiem we dwoje.

Korzystanie bez wysiłku

Słuchawkami HUAWEI FreeBuds 6i steruje się przy pomocy dotyku i gestów, które dodatkowo można skonfigurować zgodnie ze swoimi potrzebami. Wystarczy przytrzymać, by zarządzać aktywną redukcją szumów, dotknąć dwukrotnie, by włączyć lub wyłączyć muzykę lub połączenie, dotknąć i przesunąć, by dopasować poziom głośności. Trzykrotne dotknięcie spowoduje przejście do kolejnego utworu. A wszystko to bez konieczności sięgania po telefon.

HUAWEI FreeBuds 6i są dostępne w trzech klasycznych kolorach: czarnym, białym i fioletowym, a każdy z nich nadaje słuchawkom niepowtarzalnego uroku. W porównaniu do poprzedniej generacji zoptymalizowano wielkość elementów dousznych – są teraz o 6% mniejsze. Dodając do tego miękkie wkładki z płynnego silikonu w 3 rozmiarach do wyboru, można cieszyć się optymalnym dopasowaniem i komfortem użytkowania. A dzięki ochronie przed kurzem i zachlapaniem na poziomie IP54 można cieszyć się swoimi ulubionymi utworami, niezależnie od pogody.

Dostępność, ceny i promocja premierowa

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI FreeBuds 6i to 399 zł. Będzie można je kupić w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik oraz w punktach sprzedaży sieci Plus i T-Mobile.

Słuchawki będą dostępne także w oficjalnym sklepie huawei.pl oraz w strefie marki na Allegro. W sklepie huawei.pl do słuchawek dodawana jest w prezencie usługa HUAWEI Loss Care, która upoważnia do wymiany zagubionej słuchawki z 50-procentowym rabatem w ciągu roku od zakupu urządzenia.

