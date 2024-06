Odkryj jakość matowego ekranu

Wyróżnikiem tabletu jest 11,5-calowy matowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2800 x 1840 (2,8K) i proporcjach 3:2. Dzięki temu obszar wyświetlania większy, niż przy typowym ekranie o proporcjach 16:9. Natomiast nazwa PapperMatte 2.0 oznacza technologię antyrefleksyjną, która eliminuje 99% wszystkich odblasków z zewnętrznych źródeł światła, zapewniając czytelność wyświetlanego obrazu znacznie wyższą, niż ekrany błyszczące. Ten jakościowy przeskok odczuwalny jest szczególnie przy większym nasłonecznieniu.

Za płynność i realizm odpowiada możliwość wyświetlenia 16,7 miliona kolorów w zgodności z gamą P3 oraz częstotliwość odświeżania do 144 Hz. Wyświetlacz charakteryzuje się również maksymalną jasnością 500 nitów i kontrastem 1500:1.Nawet wielogodzinna praca na tablecie nie stanowi wyzwania, ponieważ ekran chroni wzrok, ograniczając emisję szkodliwego niebieskiego światła oraz eliminując migotanie. Skuteczność ochrony potwierdzają certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free przyznane przez TÜV Rheinland oraz Low Visual Fatigue 2.0 wydany przez SGS. A gdy włączy się kolorowy tryb eBook, można poczuć się jak podczas trzymania w ręku swojego ulubionego komiksu lub ilustrowanej książki.

Obudź swoją kreatywność

Prawdziwym przełomem w tabletach z tej półki cenowej jest rysik HUAWEI M-Pencil (3. generacji) z technologią NearLink. Jest to nowy standard łączności bezprzewodowej, który w porównaniu do Bluetooth czy WiFi oferuje m.in.: szybszą transmisję danych, większy zasięg, mniejsze zużycie energii oraz więcej możliwości połączeń pomiędzy urządzeniami. W dodatku rysik wykrywa ponad 10 000 poziomów nacisku, co wraz z ekstremalnie niskimi opóźnieniami oraz matową teksturą ekranu znacznie zwiększa precyzję pisania i rysowania. Na standardowym błyszczącym wyświetlaczu rysik się po prostu ślizga, przez co nie ma się wystarczającej kontroli nad jego ruchem.

Zastosowanie powyższych technologii we współpracy z matowym ekranem sprawia, że odręczne pismo jest bardziej czytelne, szkice bardziej realistyczne, a efekt jeszcze bardziej przypomina tradycyjne pióro lub ślad ołówka na papierze. Rysik HUAWEI M-Pencil jest wyposażony w dwa rodzaje końcówek: przezroczyste do malowania i nieprzezroczyste do notowania, które zaspokajają różnorodne potrzeby twórcze.Tablet HUAWEI MatePad 11.5”S doskonale współpracuje z magnetyczną klawiaturą HUAWEI Smart Magnetic Keyboard.

Jest to niezależne akcesorium, czyli działa także wówczas, gdy nie jest połączone z etui. Dzięki temu można postawić tablet np. na stoliku w kawiarni, pociągu czy samolocie, a klawiaturę wziąć sobie na kolana. Pisanie na niej jest więc czystą przyjemnością. Taki zestaw zapewnia komfort pracy zbliżony do laptopa i umożliwia dopasowanie urządzenia do wykonywanego zadania, bez względu na miejsce – biuro, dom czy szkołę.

Dobre notatki kluczem do efektywnej pracy

Aplikacja Notatki Huawei łączy wiele narzędzi typograficznych i umożliwia swobodną edycję oraz sortowanie zapisków. Użytkownik ma do dyspozycji narzędzia do szybkiego zakreślania, wstawiania kształtów czy zmiany kolorów oraz sterowania gestami, dzięki czemu tworzenie notatek jest wręcz dziecinnie proste. Ekran wyposażono w unikalną technologię mikrowibracji i amortyzacji, które w połączeniu z rysikiem odwzorowują wrażenia z pisania piórem na papierze. A nic tak nie pobudza kreatywności, jak notowanie odręczne. Jeśli nie ma się czasu lub ochoty na pisanie, narzędzie AI Voice zamieni głos na tekst, aby dać palcom chwilę wytchnienia. Ulepszona funkcja odtwarzania adnotacji wyświetla jednocześnie treść audio i odręczną, ułatwiając szybkie znalezienie istotnych fragmentów.

Relaksuj się i twórz

HUAWEI MatePad 11.5”S to pierwszy tablet, na którym dostępna jest autorska aplikacja GoPaint. Jest to bezpłatny, profesjonalny program do malowania i rysowania opracowany przez Huawei oraz zespół artystów. Pomimo technologicznego zaawansowania, GoPaint jest łatwą w użyciu aplikacją, przeznaczoną dla szerokiego grona użytkowników – zarówno początkujących, jak i profesjonalistów. Wybór ponad 100 pędzli oraz pionierska funkcja replikowania tekstur umożliwiają tworzenie wielowarstwowych grafik (do 240 warstw) oraz odkrywanie różnych technik, narzędzi i styli, takich jak: książka ilustrowana, cyfrowe szkicowanie, graffiti i wiele innych. Tablety Huawei są znane z najwyższej jakości rozrywki i możliwości audiowizualnych. Nie inaczej jest w przypadku HUAWEI MatePad 11.5”S. Wyposażono go w czterogłośnikowy system audio i ulepszone algorytmy Huawei Histen 9.0, które optymalizują efekty dźwiękowe i sprawiają, że dźwięk jest głęboki, głośny oraz wyraźny, niezależnie od sposobu użytkowania.

Poczuj swobodę

Przy grubości zaledwie 6,2 mm i wadze 510 g, HUAWEI MatePad 11.5”S zapewnia pełną swobodę przemieszczania się. Dzięki jednolitej, aluminiowej konstrukcji tablet jest bardziej odporny na uszkodzenia podczas użytkowania i transportu. Dostępny jest w dwóch kolorach: szarym oraz fioletowym, z eleganckim matowym wykończeniem. Swobodę użytkowania w dowolnym miejscu zwiększa magnetyczna antena, która współpracuje z ulepszoną technologią Wi-Fi 6, co przekłada się na szybkość pobierania i wysoką stabilność sieci. Pomimo swoich kompaktowych wymiarów, tablet wyposażony jest w baterię o pojemności aż 8800 mAh, która pozwala na wiele godzin pracy z dala od ładowarki. Dzięki temu można pracować, oglądać i uczyć się w podróży bez obaw. W razie potrzeby urządzenie sprawnie ładuje się z mocą 22,5 W.

Korzystaj ze swoich ulubionych aplikacji tak, jak lubisz

Urządzenie działa pod kontrolą systemu operacyjnego HarmonyOS 4.2, który pozwala na wielozadaniowość niczym na laptopie. Można obsługiwać do czterech zadań jednocześnie, w tym dwa okna kafelkowe i dwa okna pływające, co szczególnie przydaje się na przykład podczas porównywania ofert i cen. Dzięki temu równolegle można np. edytować e-maile podczas czatowania, oglądać filmy podczas zakupów lub robić notatki podczas czytania. Wygodna współpraca między tabletem a innymi sprzętami Huawei, takimi jak: smartfon, laptop i zestaw słuchawkowy sprawia, że użytkownik swoje przenośne biuro zabierze ze sobą wszędzie.

Tablet oferuje rozszerzoną funkcjonalność, dzięki najlepszym aplikacjom dostępnym w sklepie AppGallery – od tych popularnych na całym świecie, po te niezbędne lokalnie. AppGallery, używana codziennie przez ponad 580 milionów konsumentów, oferuje szeroki wybór aplikacji, z takich kategorii jak: styl życia, podróże, nawigacja i transport, finanse, zakupy czy rozrywka. Wystarczy wpisać nazwę ulubionej aplikacji w wyszukiwarce sklepu, aby ją zainstalować i móc swobodnie z niej korzystać. Posiadacze tabletów HUAWEI mogą też skorzystać z szeregu innowacyjnych aplikacji i usług HMS, w tym między innymi z Chmury mobilnej HUAWEI, Przeglądarki HUAWEI czy wirtualnej asystentki Celia.

Dostępność, ceny i promocja premierowa

Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI MatePad 11.5”S w wersji 8 GB RAM i dyskiem 256 GB w wersji z klawiaturą HUAWEI Smart Magnetic Keyboard w zestawie wynosi 2199 zł, a za sam tablet bez klawiatury: 1899 zł. Urządzenie dostępne jest w kolorach fioletowym lub szarym i można je nabyć w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl.Od 4 czerwca do 7 lipca 2024 r.

HUAWEI MatePad 11.5”S dostępny jest w ofercie premierowej, w ramach której rekomendowana cena została obniżona o 200 zł, a przy zakupie nabywcy otrzymają rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji w prezencie lub za 1 zł. Ponadto w sklepie huawei.pl do tabletu dodawana jest usługa 12-miesięcznej ochrony ekranu na wypadek nieumyślnego uszkodzenia.

