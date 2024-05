Debiutuje laptop HUAWEI MateBook D 14 2024. Nowy król opłacalności?

Pomimo metalowej obudowy laptop waży zaledwie 1,39 kg i mierzy 15,9 mm grubości. Pojemna bateria oraz ekran z funkcjami ochrony wzroku zapewniają wiele godzin komfortowej pracy, także z dala od ładowarki, a mocna antena Wi-Fi sprawia, że połączenie z internetem jest szybkie i stabilne. Dzięki tym zaletom tego laptopa można zabrać ze sobą dosłownie wszędzie.

Debiut nowego modelu zbiega się z zapowiedzią premiery kolejnych urządzeń marki. Z tej okazji oficjalny sklep huawei.pl przygotował konkurs, w którym do wygrania są 4 nowe produkty, w tym HUAWEI MatePad 11.5’’S – tablet z udoskonalonym matowym ekranem PaperMatte.

Nadchodzi MatePad 11.5’’S

Aby wziąć udział w konkursie, należy w maksymalnie 5 zdaniach odpowiedzieć na pytanie: „Który z najnowszych produktów HUAWEI zrobił na Tobie największe wrażenie i dlaczego?” na stronie https://consumer.huawei.com/pl/offer/tablety/#konkurs, a także zapisać się na newsletter. Autorzy najlepszych odpowiedzi mają szansę wygrać kupony na zakup poniższych produktów za 1 zł:

1 x fotosmartfon HUAWEI Pura 70 Pro,

1 x laptop HUAWEI MateBook 14 2024,

2 x tablet HUAWEI MatePad 11.5’’S.

Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają kupon, dzięki któremu przy zakupie nowego tabletu HUAWEI MatePad 11.5’’S lub jednego z debiutujących laptopów – HUAWEI X Pro 2024, HUAWEI MateBook 14 2024, będą mogli za 1 zł kupić myszkę HUAWEI CD23. Kupony zostaną wysłane w dniu premiery – 4 czerwca 2024 r. Konkurs potrwa do 3 czerwca 2024 r., a zwycięzcy zostaną wyłonieni w ciągu 10 dni od jego zakończenia. Kupony konkursowe będzie można wykorzystać wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym marki huawei.pl do 30 czerwca 2024 r. Kupony nie łączą się ze sobą czy z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter. Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie na stronie internetowej.

HUAWEI MateBook D 14 2024 – król opłacalności

W odświeżonym HUAWEI MateBook D 14 2024 znajduje się lepiej zoptymalizowany procesor niż w poprzedniej wersji. Nowoczesny Intel® Core™ i5 13. generacji z serii H, ze zintegrowanym układem graficznym Intel® UHD Graphics, wspierany przez 16 GB szybszej pamięci RAM, umożliwia płynniejszą pracę w wielu aplikacjach jednocześnie. Laptop został także wyposażony w dysk SSD o pojemności 512 GB oraz mocną antenę HUAWEI Metaline, która zwiększa zasięg sieci Wi-Fi nawet do 270 m. Odporna metalowa obudowa chroni urządzenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu i użytkowania. A ponieważ waży ono zaledwie 1,39 kg i mierzy 15,9 mm grubości, bez problemu zmieści się do plecaka czy większej torebki.

Dobry ekran, wydajna bateria

Ekran w HUAWEI MateBook D 14 2024 to panel IPS FullView FHD o proporcjach 16:10 (1920x1200, 161 ppi) dokładnie odwzorowuje detale oraz kolory, a jego matryca jest antyrefleksyjna i osiąga maksymalną jasność do 300 nitów i kontrast 1200:1. Zastosowany tryb ochrony oczu skutecznie filtruje szkodliwe dla wzroku niebieskie światło, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland, a także redukuje negatywny wpływ migotania obrazu, dzięki czemu można pracować dłużej bez uczucia dyskomfortu. Bateria o pojemności 56 Wh umożliwia długie działanie na jednym ładowaniu, np. do 13 godzin ciągłego odtwarzania wideo. W razie czego akumulator można szybko podładować z mocą 65 W.

Zapomnij o przejściówkach

HUAWEI MateBook D 14 2024 został również wyposażony w uniwersalny wybór portów. Przede wszystkim znajduje się tutaj USBC obsługujące ładowanie, przesyłanie obrazu oraz transmisję danych, a także złącze audio jack 3,5 mm, USB 3.2, USB 2.0 oraz HDMI. Do laptopa z łatwością można więc podłączyć praktycznie każde urządzenie i to bez przejściówek. Funkcja HUAWEI Super Device pozwala bezprzewodowo połączyć sprzęty Huawei (smartfon, tablet czy monitor) z laptopem za pomocą jednego dotknięcia. Dzięki temu można nagrywać zawartość ekranu komputera, przeciągać dowolny tekst lub obraz do schowka SuperHub, a potem przenosić i udostępniać pliki pomiędzy połączonymi urządzeniami. Na ekranie laptopa można również wyświetlić interfejs smartfona i obsługiwać oba urządzenia jednocześnie za pomocą klawiatury i myszy.

Profesjonalne wideokonferencje

W HUAWEI MateBook D 14 2024 znajduje się kamera 720p z trybami wideokonferencyjnymi, które sprawią, że podczas ważnych rozmów online użytkownik będzie mógł zaprezentować się z najlepszej strony. Tryb Beauty podkreśli to, co najlepsze i zamaskuje niedoskonałości np. po nieprzespanej nocy, a FollowCam automatycznie wyśrodkowuje rozmówcę w kadrze, dzięki czemu będziemy zawsze w centrum uwagi. Eye Contact podczas połączeń wideo, imituje naturalny kontakt wzrokowy, pozwala na korzystanie z notatek i sprawianie wrażenia w pełni przygotowanego. Zaś wirtualne tło zapewni zwiększoną ochronę prywatności.

Dostępność, ceny i promocja przedsprzedażowa

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI MateBook D 14 2024 w wersji z procesorem Intel® Core™ i5 (13420H) oraz 16 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB wynosi 3699 zł. Do 30 czerwca 2024 r. obowiązywać będzie oferta premierowa, w ramach której rekomendowana cena laptopa została obniżona o 300 zł. Urządzenie będzie dostępne u Partnerów Biznesowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Laptop będzie można również nabyć na huawei.pl oraz w strefie marki na Allegro.

