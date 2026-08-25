Europejski Kongres Gospodarczy 2027 odbędzie się w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku, w tygodniu od 19 do 23 kwietnia.

Dyskusje podczas dziewiętnastej edycji Kongresu skupią się na przyszłości gospodarki, transformacji energetycznej i cyfrowej oraz zrównoważonym rozwoju.

To największa impreza biznesowa w Europie Centralnej, która w poprzedniej edycji zgromadziła 20 tysięcy uczestników i 1300 prelegentów, stanowiąc platformę do nawiązywania kluczowych kontaktów.

Wydarzenie ma coraz bardziej międzynarodowy charakter, przyciągając przedsiębiorców, polityków i ekspertów z całego świata, w tym z USA, Niemiec czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kiedy odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy 2027?

Przygotowania do kolejnej, dziewiętnastej już edycji największej imprezy biznesowej w naszej części Europy ruszyły pełną parą. Organizatorzy właśnie uchylili rąbka tajemnicy i podali kluczową informację, na którą czekało całe środowisko. Najważniejsza informacja jest taka, że Europejski Kongres Gospodarczy 2027 odbędzie się w tygodniu między 19 a 23 kwietnia 2027 r. Tradycyjnie już miejscem spotkania tysięcy przedsiębiorców, polityków i ekspertów będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek w Katowicach.

Dokładna, trzydniowa data wydarzenia ma zostać ogłoszona jeszcze w tym roku. Jak podkreśla inicjator kongresu, prace nad programem trwają praktycznie bez przerwy.

- Europejski Kongres Gospodarczy nie kończy się wraz z ostatnim dniem wydarzenia. To całoroczny projekt. Program wydarzenia co roku tworzony jest w porozumieniu z uczestnikami, partnerami oraz praktykami. Wsłuchujemy się w głos tych, z którymi współpracujemy, doskonale rozumiejąc i doceniając siłę dialogu – mówi prezes PTWP, Wojciech Kuśpik.

Co czeka uczestników EEC 2027?

Głównym tematem rozmów ma być przyszłość gospodarki w kontekście ogromnych zmian, które dzieją się na naszych oczach. Kongres od lat jest miejscem, gdzie rodzą się pomysły i inicjatywy, które później wpływają na rozwój Polski i Europy. W przyszłym roku nie będzie inaczej. Organizatorzy zapowiadają, że podczas EEC 2027 Katowice szczególny nacisk zostanie położony na tematy związane z transformacją energetyczną, cyfrową i nowym podejściem do zrównoważonego rozwoju. To także kontynuacja dialogu między pokoleniami – doświadczonymi liderami a młodymi ludźmi, dla których biznes to także odpowiedzialność społeczna.

Wydarzenie z roku na rok nabiera też coraz bardziej międzynarodowego charakteru. Do Katowic przyjeżdżają goście z całego świata, by rozmawiać o współpracy gospodarczej. Wśród partnerów rozmów wymieniane są m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwajcaria, Francja, Tajwan czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Organizatorzy zapowiadają, że w kwietniu 2027 r. reprezentacja zagranicznych gości będzie jeszcze liczniejsza.

Dlaczego EEC w Katowicach to tak ważne wydarzenie?

Liczby mówią same za siebie. Kongres to nie tylko debaty, ale przede wszystkim potężna platforma do nawiązywania kontaktów biznesowych, co regularnie podkreślają sami uczestnicy. To tutaj spotykają się prezesi największych spółek, przedstawiciele rządu, samorządowcy, komisarze unijni i naukowcy. Poprzednia edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego pobiła rekordy frekwencji, gromadząc łącznie 20 tysięcy uczestników i ponad 1300 prelegentów. Stacjonarnie w Katowicach pojawiło się 15,5 tysiąca gości, a wydarzenie relacjonowało ponad 700 dziennikarzy.

To właśnie skala, ranga gości i merytoryczny poziom debat sprawiają, że Europejski Kongres Gospodarczy jest uznawany za najważniejsze tego typu spotkanie w Europie Centralnej. Kwietniowy termin pozwala wpisać wydarzenie w kalendarz i przygotować się na trzy dni intensywnych rozmów o tym, co najważniejsze w gospodarce.

EKG 2026 - Zbigniew Bryja, wiceprezes zarządu ds. rozwoju KGHM