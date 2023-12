Flagowiec Philips OLED+908 na polskim rynku [ZDJĘCIA]

Philips OLED+908 – najważniejsze informacje:

Panel OLED trzeciej generacji w technologii META z warstwą MLA (Micro Lens Array) złożoną z 42,4 miliarda soczewek, która redukuje wewnętrzne odbicia światła

Panel META zapewniający o 70% wyższą jasność szczytową na poziomie 2100 nitów ze szczytową jasnością bieli na pełnym ekranie wynoszącą 250 nitów

Szersze o 60% kąty widzenia bez zniekształceń obrazu

Filtr antyrefleksyjny Vanta Black redukuje odbicia w pomieszczeniu nawet o 70%

Procesor obrazu Philips P5 AI siódmej generacji oferujący ulepszone przetwarzanie Ambient Intelligence V2

Zgodność z 4K 120 Hz VRR zarówno dla Dolby Vision, jak i Dolby Vision Gaming

System dźwiękowy 3.1 o mocy 80W zaprojektowany przez Bowers & Wilkins

Nowy system operacyjny Google TV i przyjazny dla użytkownika, bardziej intuicyjny interfejs

Philips OLED+908 to flagowy model z gamy Ambilight TV na rok 2023, który został wprowadzony na polskim rynku do szerokiej sprzedaży. Telewizor jest wyposażony w siódmą generację procesora obrazu Philips P5 AI ze wsparciem sztucznej inteligencji, trzecią generację panelu OLED META i algorytm zwiększający jasność szczytową do poziomu 2100 nitów, co stanowi wzrost o 70%.

Panele META oferują specyfikację zgodną z wprowadzonymi w ubiegłym roku ekranami OLED-EX, jednak dodatkowo posiadają warstwę Micro Lens Array (MLA) złożoną z 42,4 mld mikrometrycznych wypukłych soczewek – co daje niesamowity wynik 5117 soczewek na piksel – aby zminimalizować straty spowodowane wewnętrznymi odbiciami światła, a jednocześnie zwiększyć jasność szczytową lub alternatywnie zapewnić lepszą efektywność energetyczną przy wcześniejszych poziomach szczytowych.

Nowy panel META zawiera również nową warstwę polaryzacyjną Vanta Black, która redukuje odbicia lustrzane w pomieszczeniu o 70%, zapewnia lepszą efektywność energetyczną i większy o 60% kąt widzenia przy zachowaniu obrazu wyświetlanego w sposób dokładny i bez jakiekolwiek zniekształceń.

Procesor obrazu Philips P5 AI ze wsparciem sztucznej inteligencji i funkcją Ambient Intelligence pozwala w czasie rzeczywistym na modyfikację jasności, wartości gamma i odwzorowania kolorów dla optymalnego obrazu dostosowanego do oświetlenia w otoczeniu. Użytkownicy mogą wybrać ustawienie systemu z myślą o większej ochronie wzroku lub dla lepszej optymalizacji szczegółów w ciemności.

Do optymalizacji temperatury barwowej funkcja Ambient Intelligence w wersji V2 wykorzystuje nowy czujnik światła RGB, który nie monitoruje jedynie ogólnego poziomu światła, ale również mierzy dokładny odcień oświetlenia w pomieszczeniu. Poprzednia wersja tej funkcji pozwalała jedynie na mapowanie jasnych pomieszczeń do chłodnego punktu bieli, zaś ciemnych – do ciepłego punktu bieli. Ambient Intelligence V2 z czujnikiem RGB zapewnia, że temperatura barwowa obrazu uzyskana na ekranie jest zgodna ze zmierzoną temperaturą barwową w pomieszczeniu, ale bez nadmiernie przesadzonych wyników.

Philips OLED+908 może pochwalić się również udoskonaloną funkcją Super Resolution oraz zwiększoną wydajnością Smart Bit Enhancement (SBE). Funkcjonalność Super Resolution wykorzystuje precyzyjną mapę głębi obrazu na ekranie, aby poprawić wyjątkową ostrość na krawędziach, jednocześnie odwzorowując bogate szczegóły w głównej części obrazu.

Z kolei ulepszona wersja Smart Bit Enhancement wykorzystuje dodatkową moc obliczeniową, aby rozwiązać problem bandingu w bardzo złym materiale źródłowym bez zmniejszania szczegółów obrazu. W rezultacie telewizor jest w stanie odtworzyć 8-bitowe wideo z precyzją niemal 14-bitową w obszarach, gdzie występuje banding, dzięki czemu gradacja jest płynniejsza i bez utraty szczegółów w innych częściach obrazu.

Obsługa formatów Dolby Vision oraz Dolby Vision Gaming została udoskonalona, dzięki większej mocy procesora obrazu Philips P5 AI wspierającego VRR 4K w 120 klatkach na sekundę, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas grania: doskonałe szczegóły, wyjątkowo płynny ruch i krótszy czas reakcji.

W parze z jakością obrazu idzie nieprzeciętne brzmienie, jakie oferuje system dźwiękowy 3.1 o mocy 80W zaprojektowany przez Bowers & Wilkins. Sześć zamontowanych z przodu przetworników skierowanych jest wprost na widza w dedykowanym układzie lewy, środkowy, prawy (LCR), zapewniając wyjątkowo szeroką scenę dźwiękową z krystalicznie czystymi dialogami. Z kolei głęboki, dokładny bas generowany jest przez zamontowany z tyłu subwoofer wspierany przez cztery pasywne radiatory.

Ponadto Philips OLED+908 jest wyposażony w najnowszy system operacyjny Google TV i nowy interfejs użytkownika z bardziej intuicyjnym menu, gdzie ustawienia obrazu są uporządkowane i pogrupowane w bardziej logiczny sposób. Sama nakładka menu na ekranie została znacznie zmniejszona, aby umożliwić wyświetlanie zmian ustawień w sposób łatwiejszy do przeglądania.

Minimalistyczne wzornictwo nowego flagowca charakteryzuje się bardzo smukłą ciemną metalową ramką, która kolorystycznie jest dopasowana do odcienia tkaniny Kvadrat Audiomix na maskownicy głośników oraz metalowej podstawy o czarnym połysku. Nowym elementem wyposażenia Philips OLED+908 jest pilot zdalnego sterowania z możliwością ładowania baterii poprzez USB-C, dodatkowym przyciskiem do włączania i wyłączania podświetlenia oraz czujnikiem ruchu, który aktywuje podświetlenie w momencie podniesienia pilota. Model Philips OLED+908 jest dostępny w rozmiarach 55”, 65” oraz 77”.

Pieniądze to nie wszystko: Przemysław Jaworski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.