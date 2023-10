Modele MiniLED od Philips TV trafiły na rynek. Seria The Xtra już w sprzedaży

Górskie szlaki w Beskidzie Sądeckim z ładowarkami do rowerów elektrycznych

MiniLED od Philips TV

Telewizory MiniLED z serii The Xtra to jedna z nowości w tegorocznej ofercie Ambilight TV. Użytkownicy mogą wybierać spośród dwóch modeli: Philips 9308 MiniLED oraz Philips 9008 MiniLED. Oba wyposażone są w procesor obrazu Philips P5 siódmej generacji, panel z odświeżaniem 120 Hz oraz trójstronny system Ambilight.

Telewizor Philips 9308 MiniLED to sprzęt kompletny, który oferuje świetne parametry w przystępnej cenie. Łączy wyjątkową jakość obrazu z trójstronnym podświetleniem Ambilight oraz systemem audio zaprojektowanym przez ekspertów z Bowers & Wilkins. Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na niezwykle wciągające wrażenia podczas oglądania, zarówno pod względem wizualnym, jak i dźwięku.

Wysoka jakość wyświetlanych treści to zasługa procesora obrazu Philips P5 siódmej generacji oraz topowego panelu z odświeżaniem 120 Hz o jasności szczytowej na poziomie 1000 nitów. Telewizor pokrywa aż 98% zakresu barwowego ze specyfikacji Digital Cinema Initiative (DCI). Ekran w technologii MiniLED z inteligentnymi strefami podświetlania zapewnia obraz w kinowej jakości z głęboką czernią, wysokim kontrastem oraz w żywych kolorach. Philips 9308 MiniLED to model UHD 4K zgodny ze wszystkimi głównymi formatami HDR, takimi jak Dolby Vision, HDR10, HDR10+ czy HLG.

Na uwagę zasługuje również znakomity dźwięk, który wydobywa się ze skierowanych do przodu głośników w systemie 2.1 o mocy 64 W, przy czym głośnik niskotonowy został skierowany do tyłu dla większej głębi efektów audio oraz podczas słuchania muzyki. Całość została zaprojektowana przez ekspertów z legendarnej marki Bowers & Wilkins, co jest gwarancją ponadprzeciętnego brzmienia. Wąski panel z głośnikami ciągnie się wzdłuż dolnej krawędzi ekranu, a jego maskownica została pokryta ciemną tkaniną Kavdrat Audiomix dla lepszego efektu wizualnego i akustycznego. Obsługa formatu Dolby Atmos zapewnia przestrzenny i pełen detali dźwięk w kinowej jakości.

Philips 9308 MiniLED to telewizor, który posiada wiele rozwiązań dla graczy. Złącza HDMI 2.1, eARC, technologia VRR, prędkość przesyłu 48 Gb/s oraz kompatybilność z FreeSync Premium pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału gier nowej generacji, zapewniając dynamiczną rozgrywkę, naturalny ruch i płynną grafikę. Do tego dochodzi natywna częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz wyjątkowo niski input lag na poziomie 10 ms w trybie VRR.

Modelem Philips 9308 MiniLED można w łatwy sposób sterować za pośrednictwem asystentów głosowych, takich jak Asystent Google czy Alexa. Dodatkowo użytkownicy mogę cieszyć się bogatą biblioteką aplikacji i treści na żądanie dzięki ulepszonym i rozbudowanym opcjom Smart TV stworzonym przez inżynierów TP Vision.

Pod względem wzornictwa Philips 9308 MiniLED wyróżnia się bardzo wąską metalową ramką w ciemnym antracytowym kolorze. Cienka szczotkowana listwa na dole ekranu w elegancki sposób oddziela go od głośników. Podobny efekt wykończenia znajdziemy na obrotowej podstawie telewizora.

Philips 9008 MiniLED to drugi model z serii The Xtra, który od wcześniejszego różni się przede wszystkim systemem audio oraz designem. Telewizor wyposażono w panel z inteligentnymi strefami podświetlania i odświeżaniem 120 Hz o jasności szczytowej na poziomie 1000 nitów. Za wysoką jakość wyświetlanych treści odpowiada procesor obrazu 7th Gen Philips P5, a zgodność z głównymi formatami HDR pozwala na odtwarzanie materiałów w Dolby Vision, HDR10, HDR10+ czy HLG. W efekcie telewizor oferuje kinowy obraz, głęboką czerń, wysoki kontrast, płynny ruch oraz żywe kolory, a jednocześnie naturalne odcienie skóry.

Świetnej jakości obraz uzupełniają trójstronny system Ambilight oraz pełen detali i głębi dźwięk, który zapewnia system audio 2.0 o mocy 40W oraz obsługa formatu Dolby Atmos. Model posiada opcję sterowania za pośrednictwem asystentów głosowych (Asystent Google oraz Alexa). Bogata biblioteka aplikacji i treści na żądanie jest dostępna dzięki ulepszonym i rozbudowanym autorskim opcjom Smart TV.

Do tego Philips 9008 MiniLED oferuje rozwiązania dla graczy: złącza HDMI 2.1, eARC, technologia VRR, prędkość przesyłu 48 Gb/s oraz kompatybilność z FreeSync Premium, natywna częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz wyjątkowo niski input lag na poziomie 10 ms w trybie VRR.

W przypadku tego modelu ekran został zamknięty w ultracienkiej metalowej ramce i osadzony na wąskich metalowych nóżkach w kolorze antracytowej szarości. Dzięki temu telewizor wygląda minimalistycznie i nowocześnie.

