OnePlus AI: Co to jest i jak działa? Nowe funkcje AI, Plus Key, AI Plus Mind w smartfonach

HUAWEI MatePad Pro 12.2 promocja: Co zawiera zestaw i ile kosztuje?

Huawei wraz ze swoimi Partnerami Biznesowymi ponownie zaskakuje klientów, wprowadzając kolejny produkt w znacznie obniżonej cenie. Tym razem w centrum uwagi znalazł się flagowy tablet marki – HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ PaperMatte. W ramach najnowszej oferty promocyjnej, trwającej do 20 lipca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów, klienci mogą nabyć ten zaawansowany tablet z matowym ekranem w zestawie z dedykowaną klawiaturą oraz precyzyjnym rysikiem HUAWEI M-Pencil 3. generacji za jedyne 2999 zł. Rekomendowana cena detaliczna (RCD) tego zestawu wynosiła dotychczas 4199 zł, co oznacza oszczędność rzędu 1200 zł. To doskonała okazja dla osób poszukujących wydajnego urządzenia do pracy, nauki czy rozrywki, które nie chcą rezygnować z najwyższej jakości wykonania i komfortu użytkowania. Tablet dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: eleganckiej złotej oraz klasycznej czarnej, co pozwala dopasować go do indywidualnych preferencji.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 PaperMatte: Kluczowe cechy tabletu z matowym ekranem

Co sprawia, że HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ PaperMatte jest tak atrakcyjną propozycją, zwłaszcza w promocyjnej cenie? Przede wszystkim jego unikalny wyświetlacz. HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ PaperMatte wyróżnia się znakomitym wyświetlaczem z matową powłoką, która skutecznie rozprasza światło i zapewnia komfort pracy nawet w pełnym słońcu, co czyni go idealnym tabletem z matowym ekranem do zadań specjalnych. Ta innowacyjna technologia PaperMatte nie tylko redukuje odblaski, ale także nadaje ekranowi chropowatą fakturę, przypominającą papier. Dzięki temu korzystanie z dołączonego do zestawu rysika HUAWEI M-Pencil 3. generacji staje się niezwykle naturalne i precyzyjne. Rysik ten oferuje aż 10 000 poziomów nacisku oraz niemal niezauważalne opóźnienia, co docenią szczególnie osoby zajmujące się grafiką, projektowaniem, czy po prostu lubiące pisać i rysować odręcznie. Taki zestaw czyni tablet wszechstronnym narzędziem zarówno do pracy kreatywnej, jak i codziennych zadań biurowych czy relaksu przy multimediach.

Gdzie kupić tablet Huawei w promocji? Lista partnerów i dodatkowe korzyści

Zainteresowani skorzystaniem z wyjątkowej oferty na HUAWEI MatePad Pro 12.2 promocja mogą to zrobić u wybranych Partnerów Biznesowych Huawei. Promocyjna Huawei tablet cena obowiązuje w popularnych sieciach sklepów z elektroniką, takich jak:

Media Expert,

Media Markt,

RTV Euro AGD,

x-kom,

Neonet,

Komputronik.

Ponadto, tablet w obniżonej cenie dostępny jest również w oficjalnej Strefie Marki Huawei na platformie Allegro oraz bezpośrednio na stronie producenta – huawei.pl. Klienci decydujący się na zakup na huawei.pl mogą liczyć na dodatkowe korzyści, w tym rabat w wysokości 50 zł za zapis do newslettera oraz możliwość zakupu urządzeń w systemie rat 0%. Warto pamiętać, że oferta jest limitowana czasowo do 20 lipca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów, dlatego osoby zainteresowane powinny rozważyć zakup bez zbędnej zwłoki.

Anna Kiełbasińska - IMPACT 25 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.