Garmin prezentuje Varia Vue - innowacyjne rozwiązanie dla rowerzystów

Garmin wprowadza na rynek Varia Vue – pierwszą w swojej ofercie lampkę rowerową z kamerą 4K. To innowacyjne urządzenie łączy w sobie funkcje oświetlenia rowerowego o wysokiej mocy oraz kamery nagrywającej wideo w doskonałej jakości. Varia Vue została stworzona z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa i widoczności rowerzystów na drodze, oferując im dodatkowy spokój ducha podczas każdej przejażdżki.

Susan Lyman, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży konsumenckiej i marketingu, podkreśla, że Varia Vue to kolejne narzędzie w ofercie Garmin, które daje kolarzom pewność, której potrzebują, aby realizować swoją pasję. "Dzięki Varia Vue rowerzyści mogą wyjechać na drogę, z mocnym światłem, które zapewnia im lepszą widoczność i wbudowaną kamerą o wysokiej rozdzielczości, która może uchwycić najważniejsze momenty" – dodaje Lyman.

Kamera 4K i automatyczne zapisywanie nagrań - kluczowe funkcje Varia Vue

Garmin Varia Vue wyróżnia się wbudowaną kamerą nagrywającą w rozdzielczości 4K z elektroniczną stabilizacją obrazu. To gwarantuje, że każdy zarejestrowany materiał wideo będzie cechował się wysoką jakością i ostrością, nawet podczas jazdy po nierównym terenie. Kamera automatycznie zapisuje nagranie po wykryciu incydentu na drodze, rejestrując wideo sprzed, w trakcie i po zdarzeniu. To niezwykle przydatna funkcja, która może stanowić dowód w przypadku kolizji lub innych niebezpiecznych sytuacji.

Po połączeniu Varia Vue z Wi-Fi®, każdy zapisany materiał może zostać automatycznie przesłany do chmury Garmin Vault (dostępne z aktywną subskrypcją). Dzięki temu rowerzysta ma pewność, że nagrania są bezpiecznie przechowywane i dostępne w każdej chwili. Dodatkowo, w aplikacji Varia można przeglądać i edytować materiały wideo, co ułatwia udostępnianie ich w mediach społecznościowych lub przekazywanie odpowiednim służbom.

Światło i bateria - jak Varia Vue dba o widoczność i czas pracy

Garmin Varia Vue to nie tylko kamera, ale także mocna lampka rowerowa o natężeniu do 600 lumenów. Posiada pięć trybów oświetlenia, które automatycznie dostosowują się do prędkości i otoczenia podczas jazdy z kompatybilnym komputerem rowerowym Edge®. Dzięki temu rowerzysta jest zawsze dobrze widoczny na drodze, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Przemyślana konstrukcja reflektora minimalizuje intensywność światła powyżej linii odcięcia, aby nie oślepiać pozostałych uczestników ruchu. To ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko rowerzyście, ale także innym użytkownikom drogi.

Bateria w Varia Vue działa do 7 godzin w trybie dziennym ze światłem błyskowym i rejestrowaniem obrazu oraz do 9 godzin, gdy światło jest wyłączone. Podczas dłuższej jazdy można używać kamery podczas ładowania, co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem.

Dostępność i cena Garmin Varia Vue - gdzie kupić i ile kosztuje?

Lampka rowerowa z kamerą Garmin Varia Vue jest dostępna w sprzedaży od dziś w sugerowanej cenie detalicznej 2369 zł. Można ją nabyć w autoryzowanych sklepach z elektroniką sportową oraz w wybranych sklepach internetowych. Garmin Varia Vue to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort jazdy, która z pewnością zwróci się w postaci spokoju ducha i możliwości rejestrowania niezapomnianych momentów na trasie.

