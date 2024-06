Must have dla rowerzystów

Garmin zaprezentował komputer rowerowy Edge 1050. Najlepszy w historii?

Edge® 1050 to najnowszy komputer rowerowy w ofercie marki Garmin, który wyposażono w doskonałej jakości kolorowy wyświetlacz i najwięcej inteligentnych funkcji. Ekran dotykowy z nieprzeciętną rozdzielczością zapewnia jeszcze lepszą nawigację, monitorowanie wydajności, świadomość sytuacyjną i dostęp do funkcji smart – przy zachowaniu imponującego czasu pracy baterii do 20 godzin podczas intensywnego użytkowania i do 60 godzin w trybie oszczędzania baterii.

Wśród funkcji wspierających społeczność rowerową znajdują się m.in. możliwość zgłaszania i otrzymywania ostrzeżeń o zagrożeniach na drodze, wysyłanie wiadomości oraz tabele liderów na podjazdach podczas jazdy grupowej. Nowe udogodnienia, takie jak tworzenie tras w bezpośrednio na urządzeniu, Garmin Pay™, wbudowany głośnik i wiele innych uczynią każdą jazdę jeszcze lepszą. Kilka funkcji społecznościowych, które zostały zaprojektowane z myślą o społeczności kolarskiej Udoskonalona funkcja GroupRide ułatwia pozostanie w kontakcie z grupą podczas jazdy dzięki predefiniowanym wiadomościom, udostępnianiu lokalizacji na żywo i alertom o wykrytych incydentach, wskazujących osobę, która może potrzebować pomocy wraz z jej lokalizacją. Funkcja umożliwia też dodanie szczypty rywalizacji do wspólnej jazdy dzięki tabelom liderów na podjazdach, a także zabawnym nagrodom po jeździe – takim jak Speed Racer (najwyższa prędkość maksymalna), Gaduła (najczęściej korzystający z funkcji wiadomości GroupRide), Pracowity jak pszczółka (najwięcej czasu spędzonego na pedałowaniu) i nie tylko. Możliwość wyświetlania ostrzeżeń o zagrożeniach drogowych – takich jak wyboje lub powalone drzewa. Alerty pochodzą ze zgłoszeń innych użytkowników, a każdy użytkownik ma możliwość dodania własnego wpisu. Społecznościowe aktualizacje GroupRide wraz z alertami o zagrożeniach drogowych, będą dostępne wkrótce także na komputerach rowerowych z serii Edge 540, Edge 840 i Edge 1040. Co nowego jeszcze? Odświeżony design: obudowa z charakterystycznymi kątami, dyskretne metalowe przyciski oraz wymienny element montażowy wraz z 3,5-calowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym z nasyconymi kolorami i wysoką rozdzielczością.

Płatności zbliżeniowe Garmin Pay, które umożliwią wygodne płatności za przekąski i napoje podczas krótkich postojów

Wbudowany głośnik: od teraz wskazówki nawigacyjne i treningowe mogą być także emitowane w formie dźwiękowej. Dodatkowo, opcja dzwonka umożliwia ostrzeżenie innych rowerzystów i pieszych

Tworzenie trasy bezpośrednio na urządzeniu: responsywny ekran dotykowy ułatwia kreowanie tras oraz łatwe przełączanie nakładek i typów map.

Nawierzchnia: na kolorowo zostały zaznaczone segmenty tras o różnych nawierzchniach, a nawigacja dodatkowo wyświetla ostrzeżenia o zbliżających się nieutwardzonych odcinkach

Trasa dostosowana do typu jazdy: funkcja planowania trasy odpowiedniej dla danego typu aktywności rowerowej – górskiej, gravelowej lub szosowej.

Menedżer Map Wi-Fi®: możliwość dodawania, wymiany lub aktualizacji map bezpośrednio na komputerze rowerowym połączonym z Wi-Fi®. - Widziałem wiele wersji Edge'a na przestrzeni lat i żadna z nich nie wzbudziła we mnie takiej ekscytacji jak 1050. Interfejs użytkownika w nowym Edge'u jest niesamowity. Niezależnie od tego, czy chodzi o wiadomości, pogodę czy segmenty Strava, wszystko jest szybko dostępne. Nowe funkcje są fantastyczne; nie muszę już pamiętać o portfelu dzięki Garmin Pay, a możliwość tworzenia kursów na Edge'u (i znajdowania punktów z wodą) jest ogromnym plusem. Muszę też pochwalić wbudowany głośnik - jest przycisk dzwonka rowerowego! Koniec z krzyczeniem "lewa wolna"! Nowy wyświetlacz jest niesamowity i całkowicie zmienia wrażenia z użytkowania. Żywe kolory i niesamowity kontrast sprawiają, że wyświetlacz jest wyraźny i czytelny w każdych warunkach. Jako doświadczony kolarz naprawdę doceniam łatwość obsługi nowego Edge 1050. Szczerze mówiąc, dla nas, starych wyjadaczy, nowe funkcje potrafią być trudne do ogarnięcia, ale Edge 1050 doskonale je integruje i sprawia, że są łatwo dostępne – mówi Timothy O'Donnell, profesjonalny triathlonista i sportowiec sponsorowany przez markę Garmin. Przygotuj się na następną jazdę Wyposażony w pełen pakiet zaawansowanych funkcji treningowych, Edge 1050 jest gotowy, aby pomóc rowerzystom pokonać każdą trasę. Darmowe plany treningowe Garmin – na przykład adaptacyjne plany treningowe - oferują spersonalizowane, dostosowane do profilu trasy zawodów i stanu regeneracji jednostki treningowe. Dodatkowo, urządzenie zapewnia też codzienne sugestie treningowe, które tworzone są na bazie aktualnego obciążenia treningowego o VO2 max. Informacje z Firstbeat Analytics™, takie jak VO2 max, status treningu czy aklimatyzacja termiczna i wysokościowa, pomagają ocenić wydajność i zobaczyć, jak ich ciało reaguje na bodźce treningowe. Ocena mocnych stron kolarskich i wymagań kursu pozwala porównać swoje umiejętności z wymaganiami konkretnej trasy, co ułatwia ukierunkowanie skupienie się na właściwych obszarach treningu. Przed wyruszeniem w drogę pomocna będzie funkcja wyznaczania trasy Trendline™, która tworzona jest w oparciu o popularność wśród innych rowerzystów korzystających z produktów Garmin. Fabrycznie zainstalowane mapy rowerowe Garmin Cycle Maps zawierają dane tras rowerów górskich Trailforks z całego świata. Dzięki możliwościom dodania pinezki można wygodnie udostępnić punkt POI ("pin") z Apple® Maps i automatycznie włączyć nawigację do tej lokalizacji. W drodze po najlepsze wyniki Edge 1050 ma także zaawansowane funkcje monitorowania wydolności, które pomagają rowerzystom jeździć mądrzej. Informacje o poziomie staminy w czasie rzeczywistym pomocne są w lepszym rozłożeniu sił i ocenie możliwości utrzymania aktualnego tempa. Funkcja przewodnika mocy została rozbudowana o dane dotyczące wiatru i aktualną wytrzymałość użytkownika, aby jeszcze dokładniej prezentować cele zakresu mocy. Znana wielu kolarzom funkcja ClimbPro daje podgląd na profil wzniesienia i informacje o nachyleniu każdego podjazdu, a Climb Explore prezentuje wszystkie podjazdy na trasie – na urządzeniu lub w Garmin Connect. Zaawansowane dane dynamiki jazdy ułatwiają ocenę wydolności, a wskaźniki dla MTB, takie jak liczba skoków, długość skoku, Grit® i Flow ™, pomagają ocenić poziom każdego epickiego przejazdu. Pozostań w kontakcie Funkcje bezpieczeństwa w Edge 1050, takie jak LiveTrack, wykrywanie incydentów oraz kompatybilność z linią radarów rowerowych i inteligentnego oświetlenia Varia™, a także komunikatorami satelitarnymi inReach®5 oferują dodatkowe poczucie bezpieczeństwa i zwiększoną świadomość sytuacyjną. Aby korzystać z funkcjonalności treningowej Edge 1050 przez cały rok, można go łatwo sparować z inteligentnymi trenażerami Tacx®. Aplikacja na telefon Connect IQ™ zawiera dodatkowe pola danych, aplikacje i widżety, które umożliwiają spersonalizowanie swojego urządzenia. Edge 1050 jest dostępny będzie w sugerowanej cenie detalicznej 699.99 euro (ok. 3000 zł). Polecany artykuł: Inteligente monitowoanie ciśnienia krwi. Garmin wprowadza rewolucyjny Index BPM