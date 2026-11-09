Kongres LOUD 2026 potwierdził, że Gen Z dyktuje warunki w biznesie, wymuszając na firmach adaptację i naukę współpracy z młodymi konsumentami oraz twórcami internetowymi.

Nagrody Pokolenie LOUD 2026 trafiły do wpływowych marek i twórców, m.in. Żabki, Michała "Young Multi" Rychlika i Piotra „Izaka” Skowyrskiego, za realne kształtowanie trendów.

Wydarzenie oferowało praktyczną wiedzę, w tym unikalny raport o pokoleniu Z i warsztaty, pokazujące, jak młodzi ludzie wpływają na cyfrowy świat i biznes.

Ze względu na duże zapotrzebowanie, organizatorzy zapowiedzieli dwie edycje LOUD congress w 2027 roku, co umacnia pozycję wydarzenia na polskim rynku.

Biznes musi słuchać Generacji Z. Kongres pokazał, kto rozdaje karty

Jeśli ktoś jeszcze myślał, że biznes może ignorować pokolenie Z, to druga edycja LOUD congress musiała go brutalnie obudzić. Wydarzenie, które 6 listopada 2026 roku zgromadziło w warszawskim Hotelu Bellotto czołówkę polskiego internetu i przedstawicieli największych marek, miało jeden, bardzo wyraźny komunikat: zasady gry się zmieniły. To już nie firmy, a młodzi konsumenci i twórcy internetowi rozdają karty.

Wśród gości pojawili się m.in. Margaret, Wojtek Gola czy Aleksander Sikora, a obok nich zasiedli menedżerowie z firm takich jak Danone, TOUS, Betclic czy XTB. Rozmawiali o tym, jak budować autentyczne relacje z młodym pokoleniem, które nie kupuje już marketingowej ściemy. Główny wniosek z wydarzenia jest prosty: współczesny biznes musi nauczyć się współpracować z Gen Z, a nie tylko do nich mówić.

„To już nie pokolenie Z dostosowuje się do rynku, lecz rynek musi odpowiadać na jego oczekiwania. Największa zmiana, jaką dziś obserwujemy, polega na tym, że młodzi twórcy nie są już jedynie częścią kampanii marketingowych. Coraz częściej to wokół nich powstają produkty, firmy i całe modele biznesowe” – mówił wprost Mariusz Mistewicz, prezes agencji Mistify i organizator LOUD congress.

Pokolenie LOUD 2026. Kto zdobył najważniejsze nagrody w branży?

Kulminacyjnym punktem wieczoru była gala wręczenia nagród Pokolenie LOUD 2026. Kapituła, w której skład weszli m.in. właściciel Spider's Web Przemek Pająk i redaktor naczelny Bankier.pl Andrzej Stec, wyróżniła projekty i osoby, które realnie kształtują dziś gusta i trendy w internecie. Najważniejsze nagrody Pokolenie LOUD 2026 trafiły do twórców i marek, które w ostatnim roku realnie wpłynęły na młodych odbiorców.

Oto pełna lista laureatów:

Marka Roku: Żabka – za bycie liderem innowacji, który rozumie potrzeby młodych i pokazuje, że polski biznes może wyznaczać światowe standardy.

– za bycie liderem innowacji, który rozumie potrzeby młodych i pokazuje, że polski biznes może wyznaczać światowe standardy. Produkt Influencera Roku: pik pik × Relab × Swarovski – „A STAR” – za projekt, który udowodnił, że współpraca twórcy z markami może wyjść daleko poza zwykłą reklamę i stworzyć produkt premium.

– za projekt, który udowodnił, że współpraca twórcy z markami może wyjść daleko poza zwykłą reklamę i stworzyć produkt premium. Wydarzenie Roku: OSHEE All Star Festival – za ogromną skalę i umiejętne połączenie świata hip-hopu z kulturą internetową.

– za ogromną skalę i umiejętne połączenie świata hip-hopu z kulturą internetową. Utwór Roku: Per Dżinn „SAMA” – za hit, który narodził się na TikToku i Instagramie, a potem podbił tradycyjne stacje radiowe.

– za hit, który narodził się na TikToku i Instagramie, a potem podbił tradycyjne stacje radiowe. Streamer Roku: Michał "Young Multi" Rychlik – za zbudowanie ogromnej społeczności i jako jedyny Polak nominowany do globalnej nagrody The Streamer Awards.

– za zbudowanie ogromnej społeczności i jako jedyny Polak nominowany do globalnej nagrody The Streamer Awards. Gamer Roku: Piotr „Izak” Skowyrski – za wieloletnią działalność, profesjonalizm i ogromny wpływ na polską scenę gamingową.

Więcej niż panele. Raporty i warsztaty, czyli praktyczna strona kongresu

LOUD congress to nie tylko dyskusje. Organizatorzy postawili na konkretną wiedzę. Nowością podczas LOUD congress 2026 były praktyczne warsztaty LOUD sessions oraz prezentacja unikalnego raportu o pokoleniu Z. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak w praktyce stosować regulacje AI Act, jak mądrze inwestować czy jak zabezpieczyć swoje konto w social mediach przed utratą.

Podczas kongresu zaprezentowano też raport „GEN Z: Wizerunek, wpływ, pieniądze na TikToku”, przygotowany przez Instytut Monitorowania Mediów i agencję Mistify. To konkretne dane pokazujące, jak młodzi wpływają na cyfrowy świat. Ciekawą inicjatywą był również finał plebiscytu Rzetelny Influencer, organizowany przez markę BANDI Cosmetics, który nagradzał twórców za wiarygodność i transparentność, a nie tylko za zasięgi.

Co dalej z LOUD congress? Plany na 2027 rok

Organizatorzy nie zwalniają tempa. Druga edycja pokazała, że na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na miejsce, gdzie biznes i świat twórców mogą się spotkać i robić wspólne interesy. Dlatego już teraz zapowiedziano, że w 2027 roku odbędą się dwie kolejne edycje kongresu – wiosenna i jesienna. Jesienią planowana jest wielka gala Pokolenie LOUD, na której nagrody zostaną przyznane w ponad 10 kategoriach. Wszystko wskazuje na to, że LOUD congress na stałe wpisze się w kalendarz najważniejszych wydarzeń biznesowo-marketingowych w Polsce.

Złoty Laur 2026 - Ambasador Polski - Wladimir Semirunnij