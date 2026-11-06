Już 6 listopada 2026 roku w Warszawie odbędzie się LOUD congress 2.0, kluczowe spotkanie biznesu i czołowych twórców internetowych, które pokaże, jak Gen Z rewolucjonizuje marketing i zasady gry w biznesie.

Pokolenie Z przestało być tylko grupą docelową – dziś to wpływowi przedsiębiorcy, którzy zakładają własne firmy i dyktują nowe warunki, zmuszając biznes do nauki ich zasad.

Na kongresie odbędzie się premiera raportu "GEN Z: Wizerunek, wpływ, pieniądze na TikToku" z twardymi danymi o monetyzacji i sile nabywczej na tej platformie, a także dyskusje o prawie i algorytmach.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. piosenkarka Margaret i przedsiębiorca Wojtek Gola, a warsztaty LOUD sessions nauczą, jak zamieniać virale w sprzedaż i mądrze inwestować.

Pokolenie Z przestało być tylko grupą docelową w tabelkach marketingowców. Dziś to oni rozdają karty, a biznes, który tego nie rozumie, zostaje w tyle. Twórcy internetowi z tej generacji nie są już tylko słupami ogłoszeniowymi dla marek – zakładają własne firmy, wprowadzają produkty na rynek i rewolucjonizują całe branże. To właśnie tym zmianom poświęcony będzie kongres LOUD 2.0, organizowany przez agencję Mistify pod kierownictwem prezesa Mariusza Mistewicza we współpracy z Bonnier Business Polska i grupą Brokies.

Dlaczego biznes musi słuchać Generacji Z?

Współczesny rynek działa na nowych zasadach, a LOUD congress 2.0 ma być przewodnikiem po tym zmieniającym się świecie. To już nie jest tak, że młodzi muszą uczyć się biznesu od starszych. Coraz częściej to biznes musi nauczyć się, jak funkcjonować w rzeczywistości, którą kształtuje pokolenie Z.

Dziś to nie tylko młode pokolenie uczy się zasad biznesu, ale również biznes musi nauczyć się funkcjonować na zasadach młodego pokolenia. Gen Z zmienia sposób, w jaki konsumujemy treści, podejmujemy decyzje zakupowe i budujemy marki. Twórcy internetowi stają się przedsiębiorcami, a ich wpływ coraz częściej przekłada się na konkretne wyniki finansowe. Podczas LOUD congress 2.0 chcemy pokazać, jak te zmiany wykorzystać do budowania nowych modeli współpracy między twórcami a biznesem – mówi Mariusz Mistewicz, pomysłodawca kongresu i prezes agencji Mistify.

LOUD congress 2.0: Kto i o czym będzie dyskutować?

Agenda wydarzenia, które odbędzie się w warszawskim Hotelu Bellotto, jest naszpikowana gorącymi tematami i znanymi nazwiskami. Nie będzie to spotkanie o ogólnikach, ale konkretna rozmowa o pieniądzach, wpływie i odpowiedzialności. Wśród zaproszonych gości i panelistów są m.in. piosenkarka Margaret, przedsiębiorca Wojtek Gola oraz streamer Izak.

Dyskusje mają dotykać sedna problemu. Oto kilka przykładów z agendy:

Algorytmy i zasięgi: Aleksander Ogrodnik z Bankier.pl razem z Mikołajem Winkielem z Brand24 i Hanną Marcinkiewicz-Grzesiak z agencji SKP spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy to twórcy rządzą algorytmem, czy algorytm nimi.

Aleksander Ogrodnik z Bankier.pl razem z Mikołajem Winkielem z Brand24 i Hanną Marcinkiewicz-Grzesiak z agencji SKP spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy to twórcy rządzą algorytmem, czy algorytm nimi. Odpowiedzialność influencera: Damian Glinka z redakcji Dropsy poruszy niewygodne tematy z twórcami Paulą „Nezz” Neznal i Toffiecrispem. Gdzie kończy się pogoń za lajkami, a zaczyna realny wpływ na młodych ludzi?

Damian Glinka z redakcji Dropsy poruszy niewygodne tematy z twórcami Paulą „Nezz” Neznal i Toffiecrispem. Gdzie kończy się pogoń za lajkami, a zaczyna realny wpływ na młodych ludzi? Gen Z a strategie marek: Panel „Pokolenie LOUD - jak Gen Z w biznesie i marketingu zmienia zasady gry” poprowadzą Mariusz Mistewicz i Anna Lucińska. O swoich doświadczeniach opowiedzą m.in. twórca Antoni Matyja (Antek Pik Pik), Mateusz Marcińczak z firmy Danone oraz Zuza Jasińska, szefowa marketingu marki Etam.

Od teorii do praktyki. Konkretne liczby, prawo i nowe umiejętności

Czas amatorszczyzny w influencer marketingu minął bezpowrotnie. Dziś twórca to firma, która musi orientować się w przepisach UOKiK, prawie podatkowym i unijnych dyrektywach. Prawnik Tomasz Palak wskaże najczęstsze pułapki prawne czyhające na twórców i agencje.

Kluczowym momentem kongresu będzie premiera raportu Instytutu Monitorowania Mediów i agencji Mistify „GEN Z: Wizerunek, wpływ, pieniądze na TikToku”. Sebastian Bykowski, wiceprezes IMM, przedstawi twarde dane o tym, jak naprawdę wygląda monetyzacja i siła nabywcza odbiorców na tej platformie.

Creator economy wchodzi na nowy poziom, co widać w bloku „Fashion x creator economy”, gdzie eksperci, tacy jak Anna Wrońska z Society 1 i Magdalena Siegal z Tous Polska, omówią, jak internetowe ikony stylu kreują realny popyt. Organizatorzy stawiają też na praktykę. Podczas warsztatów LOUD sessions uczestnicy dowiedzą się, jak wdrażać unijny AI Act, jak zamieniać virale na sprzedaż i jak mądrze inwestować zarobione w sieci pieniądze, o czym opowie m.in. Michał Jóźwiak z XTB.

Dzień zwieńczy wieczorna gala, podczas której kapituła, w skład której wchodzą m.in. Przemek Pająk (Spider’s Web) i Andrzej Stec (Bankier.pl), przyzna nagrody „Pokolenie LOUD” dla najważniejszych postaci, marek i projektów roku. To nie jest kolejna branżowa konferencja. To sygnał, że w biznesie następuje prawdziwe trzęsienie ziemi. Kto go nie usłyszy, już wkrótce może zostać daleko w tyle.

Złoty Laur 2026 - Ambasador Polski - Wladimir Semirunnij