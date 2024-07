Ukryty numer telefonu — jak go zdobyć? Musisz go mieć w 2024 r.

Mapy Apple znacznie się rozwinęły przez ostatnie lata, w dużej mierze przez regularne aktualizacje, co zaczęli zauważać użytkownicy. Dodatkowo nawigacja Apple ma jedną ogromną zaletę, mianowicie jest dostępna w trybie offline. Jednak wybór pomiędzy dwiema aplikacjami nawigacyjnymi nie jest łatwy. Mapy Google i Mapy Apple mają wiele do zaoferowania. Żeby pomóc Ci zdecydować, która z nich będzie dla Ciebie najodpowiedniejsza, porównaliśmy obie.

Google Maps vs Apple Maps: dostępność

Podobnie jak większość usług Apple, Apple Maps jest dostępny wyłącznie w ramach własnej linii produktów firmy. Oznacza to, że każdy, kto nie korzysta z iPhone'a, Maca lub innego urządzenia Apple, nie ma możliwości uzyskania do niego dostępu. Dlatego w tej kwestii zwyczajnie musi wygrać Google Maps.

Google Maps vs Apple Maps: interfejs

Apple Maps korzysta z interfejsu, który przechowuje prawie wszystko w jednym miejscu, co ułatwia jej użytkowanie. Najnowszą historię wyszukiwania, zapisane lokalizacje oraz informacje o firmach i miejscach można znaleźć po rozwinięciu paska wyszukiwania.

Z drugiej strony Google ma przyciski i paski narzędzi wszędzie. W górnej części ekranu telefonu znajduje się pasek wyszukiwania, który zawiera również informacje o koncie. Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał szybko znaleźć restaurację lub stację benzynową, prawdopodobnie będzie to bardzo przydatne. Podobnie na dole ekranu znajduje się menu umożliwiające dostęp do funkcji Eksploruj i Dojeżdżaj do pracy, zapisanych lokalizacji, wiadomości lokalnych oraz opcji współtworzenia bazy danych map Google.

Według nas Apple Maps robi to wszystko ładniej oraz schludniej.

Google Maps vs Apple Maps: projekt mapy

Podobnie jak interfejs, Apple Maps zdecydowało się na bardziej minimalistyczne podejście do projektowania map. Chociaż ma do dyspozycji wiele informacji, Apple Maps tak naprawdę nie pokazuje zbyt wiele. Natomiast Google pokazuje więcej informacji, a przy bliskim przybliżeniu zaczyna pokazywać je znacznie wcześniej niż Apple Maps.

Jednak warto zaznaczyć, że obie zawsze pokazują najważniejsze informacje, niezależnie od tego, jak przeglądasz mapę. Drogi, lokalizacje, punkty orientacyjne – to wszystko jest na miejscu. Jedyną prawdziwą różnicą jest ilość wyświetlanych nadwyżek informacji, w tym firm, nazw mniejszych dróg i tak dalej. Podobnie oba korzystają z trybu ciemnego, który nie męczy oczu podczas jazdy nocą.

W Mapach Google zaczęto także udostępniać więcej zbędnych, ale wciąż przydatnych szczegółów, takich jak znaki stopu, przejścia dla pieszych i tak dalej. Od wersji iOS 15 Apple zaczęło również dodawać te informacje, uwzględniając pasy do skrętu, pasy dla autobusów i taksówek oraz przejścia dla pieszych. Znajdują się w nim także informacje o skomplikowanych węzłach autostradowych, które od pewnego czasu są udostępniane w Mapach Google.

Obie aplikacje zawierają potrzebne informacje, ale podejście Apple Maps „mniej znaczy więcej” znacznie zmniejsza zmęczenie oczu. Nadmiar informacji w Mapach Google może czasami rozpraszać, a to ostatnia rzecz, której potrzebujesz.

Google Maps vs Apple Maps: nawigacja

Różnica w sposobie, w jaki Mapy Apple i Mapy Google faktycznie wskazują miejsca, są bardzo niewielkie. Obie usługi śledzą Twoje postępy w podróży, w tym czas i odległość, aktualny szacowany czas dotarcia oraz najbardziej odpowiednie instrukcje jazdy w aktualnym momencie.

Obie usługi mogą poinformować Cię o aktualnych warunkach na Twojej trasie, w tym o natężeniu ruchu, zamkniętych drogach itd. Obie aplikacje zaproponują także alternatywne trasy, jeśli ta, na której się znajdujesz, jest szczególnie zatłoczona.

Nie ma znaczenia, w jaki sposób zamierzasz podróżować, ponieważ Mapy Apple i Mapy Google mogą generować wskazówki dla kierowców, pieszych, rowerzystów i osób podróżujących transportem publicznym.

Niezależnie od tego, którą z map posiadasz, możesz mieć pewność, że obydwie doprowadzą Cię do celu w mniej więcej takim samym czasie. Mapy Google mają jednak dwie dodatkowe zalety: umożliwiają wcześniejsze dodanie do trasy wielu przystanków oraz aktualizują także sposób obliczania tras, aby nadać priorytet bezpieczeństwu i zoptymalizować zużycie paliwa.

Google Maps vs Apple Maps: odkrywanie

Aplikacje nawigacyjne to coś więcej niż tylko znajdowanie wskazówek dojazdu z punktu A do B. Zarówno Mapy Google, jak i Mapy Apple zawierają funkcje, które pozwalają zobaczyć, co jest w pobliżu, pomagając znaleźć restauracje, stacje benzynowe, parkingi i inne firmy lub interesujące miejsca dla tych, którzy czasami nie wiedzą dokąd zmierzają.

Wyniki eksploracji Map Google są niesamowite. Dane kontaktowe, godziny otwarcia, ograniczenia działalności ze względu na pandemię, jest w nich dosłownie wszystko. Google wiedząc, gdzie w danym momencie przebywają ludzie, oznacza także, że może oszacować, jak bardzo zatłoczone jest dane miejsce.

Z drugiej strony Apple oferuje opcję „Wyselekcjonowanych przewodników”, która pojawiła się w iOS 15 i zawiera rekomendacje dotyczące miejsc, które warto odwiedzić. Zawiera także wiele informacji dzięki współpracy z usługami stron trzecich, takimi jak Yelp, Foursquare i TripAdvisor, ale nie jest ich tak dużo, jak w przypadku Mapy Google.

Pomimo potencjalnego przeciążenia informacyjnego, w tym przypadku Google Maps pozostaje w tej kwestii liderem, ponieważ aplikacja potrafi dobrze wykorzystywać zebrane dane. Wygląda jednak na to, że Apple Maps nadrabiają zaległości i dominacja Google może nie potrwać za długo.

Google Maps vs Apple Maps: co jest lepsze?

Praktyka Google w zakresie gromadzenia danych jest kluczem do tego, aby ich Mapy były usługą lepszą od Map Apple. Korzystanie z Google Maps oznacza, że wiesz dosłownie wszystko o miejscu, w którym się aktualnie znajdujesz. Odkrywanie nowych miejsc w Mapach Google również jest łatwe, a Google Street View jest bardziej rozpowszechniony, dzięki 12-letniej przewadze nad Apple Look Around. Mapy Apple wyróżniają się jednak bardziej przejrzystym wyglądem i prostszym interfejsem, który jest znacznie atrakcyjniejszy niż stosunkowo zagracone podejście Google.

Jednak ostatecznie najważniejszą rzeczą do rozważenia jest faktyczna nawigacja i okazuje się, że tak naprawdę nie ma tutaj złego wyboru. Wydajność nawigacji w Mapach Google i Mapach Apple jest w zasadzie identyczna, a to oznacza, że niezależnie od tego, którą z nich wybierzesz, będziesz zawsze dobrze nawigowany.

