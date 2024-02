Google ogłasza inicjatywę AI Cyber Defense. Trwa walka z cyberzagrożeniami w Europie

Na monachijskiej konferencji poświęconej bezpieczeństwu Google opublikował również dokument (“whitepaper”) zawierający nowe informacje na temat tego, jak Google podchodzi do stosowania i rozwijania AI w cyberbezpieczeństwie. W dokumencie Secure, Empower, Advance: How AI Can Reverse the Defender’s Dilemma podkreślono, że poprzez międzynarodową współpracę można wpłynąć na taki rozwój AI, żeby technologia ta dawała więcej korzyści i przewag obrońcom cyberbezpieczeństwa niż przestępcom. Niezbędne jest też zrównoważone prawodawstwo, tak aby uniknąć przyszłości, w której hakerzy mają więcej możliwości rozwijania swoich innowacji niż obrońcy.

Inicjatywa AI Cyber Defense to najnowsze z serii działań, które firma podejmuje w celu ochrony bezpiecznego internetu w Europie i na świecie. W listopadzie ubiegłego roku firma otworzyła Google Safety Engineering Center Málaga, czyli nowe centrum prac nad rozwojem cyberbezpieczeństwa i analizy złośliwego oprogramowania.

Google ma także bogate doświadczenie w wykorzystywaniu AI do zabezpieczania cyberprzestrzeni. Oparte na AI narzędzie w Google Chrome sprawdza miliardy adresów URL pod kątem znanych źródeł złośliwego oprogramowania, przesyłając użytkownikom ponad 3 miliony ostrzeżeń dziennie. Oprócz tego rozwiązanie Anti-Money Laundering AI w Google Cloud pomaga instytucjom finansowym w monitorowaniu transakcji bankowych, wykrywając przy tym podejrzane operacje finansowe z nawet cztery razy większą precyzją niż wcześniejsze narzędzia. W zeszłym roku Google ogłosił, że AI pozwoliła zwiększyć o 70% wskaźnik wykrycia złośliwych skryptów w porównaniu do konkurencyjnych narzędzi i poprawiła o nawet 300% zdolność do identyfikowania plików wykorzystujących luki w zabezpieczeniach.

Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności

Google for Startups: AI for Cybersecurity to program, którego celem jest wzmocnienie transatlantyckiego ekosystemu cyberbezpieczeństwa poprzez wspieranie nowych firm z branży IT. W ramach programu Google pomoże rozwinąć działalność 17 startupom z Europy i USA, udostępniając swoje najlepsze narzędzia, praktyki i kontakty. Wśród uczestników programu znalazł się Authologic, polski startup, który rozwija narzędzia do weryfikacji tożsamości online. W gronie beneficjentów programu jest również LetsData, ukraińska firma oferująca biznesowe rozwiązania do wykrywania i analizy zagrożeń w czasie rzeczywistym. Granty naukowe o wartości 2 milionów dolarów na badania i strategiczne partnerstwa. Ich celem ma być rozwój naukowy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przy użyciu sztucznej inteligencji.

Rozszerzenie programu Google.org Cybersecurity Seminars na całą Europę i uwzględnienie w nim wszystkich instytucji zajmujących się AI. Program uruchomiony podczas inauguracji konferencji GSEC Malaga wspiera uczelnie wyższe w szkoleniu nowego pokolenia specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Przyjmowanie zgłoszeń od uczelni - także z Polski - trwa do końca lutego.

Narzędzia

Google udostępni szeroko nowe oparte na AI narzędzie o nazwie Magika, które zapewnia wsparcie specjalistom ds. cyberbezpieczeństwa identyfikując typ pliku, co ma istotne znaczenie dla wykrywania złośliwego oprogramowania. Google ma już doświadczenie w wykorzystywaniu Magiki do ochrony swoich usług, takich jak Gmail, Dysk czy Bezpieczne przeglądanie, a teraz narzędzie to jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich, którzy chcą z niego korzystać i zintegrować je ze swoimi rozwiązaniami.

Infrastruktura

Google kontynuuje także inwestycje w bezpieczną sieć globalnych centrów danych, gotowych na AI. Umożliwi to bezpieczne udostępnianie nowe innowacji wykorzystujących AI zarówno organizacjom z sektora publicznego, jak i firmom każdej wielkości. Od 2019 do końca 2024 roku, Google zainwestuje ponad 5 miliardów dolarów w centra danych zlokalizowane w Europie, pomagając w zapewnieniu bezpiecznego i niezawodnego dostępu do szeregu usług cyfrowych, w tym do szerokiego wachlarza rozwiązań korzystających z generatywnej AI, takich jak platforma Vertex AI.

At a time when support for Ukraine has never been more important, I was inspired by the meeting with President @ZelenskyyUa at #MSC2024 and proud to reaffirm our longstanding commitment to support cyber security resilience, education, and startups. https://t.co/hgpY7fLDVG pic.twitter.com/ZTmeFRlk9Z— Sundar Pichai (@sundarpichai) February 17, 2024

