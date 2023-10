Fortnite: nowa odsłona

Gratka dla fanów gry Fortnite. Wielka Draka w Kinie Kijów

"Wielka Draka w Kinie Kijów" to najnowszy przebój dla fanów gier. Akcja rozgrywa się w realnym budynku – krakowskim kinie Kijów. Co czeka na graczy w nowej odsłonie? Jakie kody dadzą dostęp do rozgrywki w kinie Kijów i jego podziemiach?