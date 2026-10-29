Gry to nasz wiodący eksport. Poznańska konferencja zebrała branżę, rząd i partnerów z całego świata

Polska branża gier to europejski lider eksportu: zatrudnia blisko 15 tys. osób i generuje 1,3 mld euro przychodów rocznie, sprzedając niemal całą produkcję za granicę.

Game Industry Conference (GIC) w Poznaniu to międzynarodowa platforma biznesowa, która zgromadziła ponad 3 tys. uczestników z 52 krajów, skutkując ponad 2 tys. nawiązanych kontaktów.

Rząd aktywnie wspiera polski gamedev, zapowiadając nowy program dla twórców gier i kluczowe zmiany w prawie autorskim, będące efektem dialogu z branżą.

Pomimo wyzwań na rynku pracy, GIC ma ambicje stać się największą konferencją branży gier w Europie, co potwierdza planowane rozszerzenie wydarzenia na Katowice w 2027 roku.

Branża, o której warto wiedzieć

Gamedev to skrót od angielskiego game development, czyli po prostu tworzenia gier cyfrowych. Nasza najlepsza eksportowa branża. Polska ma drugą w Europie branżę gier pod względem zatrudnienia (14 568 osób, więcej tylko w Wielkiej Brytanii), a przychody polskich studiów sięgnęły w 2024 roku około 1,3 mld euro, prawie wszystko z eksportu (raport PARP, którego współautorem też jest GIC).

O tym, dlaczego ta branża ma znaczenie dla gospodarki i czy wychodzi z kryzysu, opowiada w rozmowie wideo dr Jakub Marszałkowski z Game Industry Conference.

Konferencja, na której robi się interesy

GIC to wydarzenie biznesowe: firmy z branży gier zawierają tu kontrakty i szukają finansowania. Konferencja odbywa się w tym samym tygodniu co targi Poznań Game Arena, ale nie jest ich dodatkiem. Targi są dla graczy, GIC dla tych, którzy gry produkują i finansują: to samodzielne wydarzenie gospodarcze o własnej, co najmniej europejskiej randze.

Z zagranicy przyjechały 393 osoby. Dzięki aplikacji konferencji uczestnicy nawiązali ponad 2 000 kontaktów biznesowych, a w strefie spotkań odbyło się prawie 600 umówionych rozmów. W programie było 244 sesje na 12 scenach, a wystąpiło 331 prelegentów z 29 krajów.

Dziewięć summitów tematycznych dało scenę każdemu obszarowi branży. Podczas CTRL + ALT + PROMOTE – Games Marketing Summit (powered by better. gaming agency i One More Level) eksperci od wydawania gier, marketingu i wzrostu dzielili się szczerymi, praktycznymi wnioskami na temat strategii, które dziś naprawdę działają. Legal Summit (powered by dotlaw i Thedy & Partners) zgromadził prawników, regulatorów i liderów branży z Europy i spoza niej, by omówić najważniejsze tegoroczne zmiany regulacyjne. GIC Audio Summit poświęcony był dźwiękowi i muzyce w grach, a Management & Operations Summit (współorganizowany z Monster Couch i Anshar Studios) dał przestrzeń do wymiany doświadczeń zespołom odpowiedzialnym za zarządzanie, kadry i finanse. How to Multiplayer Summit pokazywał, jak tworzyć gry sieciowe i budować na nich biznes.

Kontrakty i partnerzy z zagranicy

Wydawcy i platformy cyfrowe z całego świata przyjeżdżają tu po gry do wydania oraz po studia i startupy, w które chcą zainwestować. W tym roku zjawili się osobiście przedstawiciele globalnych koncernów, takich jak Square Enix z Japonii czy Krafton z Korei Południowej. Inni, jak Nintendo, które szuka twórców gier na konsolę Switch, działali przez polskich partnerów.

Szczyt Polska i Azja, przygotowany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, połączył polskie studia z delegacjami firm i mediów z Japonii i Korei Południowej. Delegacje przyjechały też z Wielkiej Brytanii, Serbii, Gruzji i Bawarii. Na scenie byli m.in. przedstawiciele Walt Disney Imagineering i Ubisoftu oraz wszyscy krajowi producenci gier: od warszawskiego CD Projekt z ponad 1200 pracownikami po poznańskiego Sosa Sosowskiego, który robi gry sam.

Od okrągłego stołu do zmian w prawie autorskimW konferencji wzięli udział przedstawiciele rządu i instytucji centralnych, w tym wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński, ministra edukacji Barbara Nowacka i ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. W środę 21 października, Barbara Nowacka wzięła udział w panelu o grach w szkole, dobrostanie młodych graczy oraz szansach i ryzykach regulacji, takich jak DSA i EU Kids Act. Marta Cienkowska wręczyła główną nagrodę na gali CEEGA, międzynarodowego konkursu gier z 16 krajów. Ze sceny zapowiedziała zmiany w prawie autorskim oraz program finansowania skierowany do twórców gier, z naciskiem na małe niezależne studia.

Po raz drugi, po edycji 2025, odbyły się okrągłe stoły branży z ministerstwami i instytucjami centralnymi. Cztery stoły tematyczne objęły sprawy od dual-use po podatki międzynarodowe. W rozmowach uczestniczyli m.in. przedstawiciele ministerstw Rozwoju i Technologii, Spraw Zagranicznych oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Poprzedni Okrągły Stół Branży Gier, otwarty na GIC w październiku 2025 roku przez ministrę kultury, zakończył się raportem Ministerstwa Kultury z rekomendacjami dla branży. Zapowiedziane teraz zmiany w prawie autorskim wynikają właśnie z tego raportu.

Czy branża wychodzi z kryzysu

„Stałym tematem rozmów jest to, czy branża wychodzi z kryzysu. Widzimy oznaki poprawy w liczbie spotkań, wystawców biznesowych i dostępnych pieniądzach, zarówno od wydawców, jak i od inwestorów, ale rynek pracy wciąż jest słaby: w ciągu pięciu lat liczba stoisk rekrutacyjnych polskich i zagranicznych firm spadła z 24 do trzech”, mówi dr Jakub Marszałkowski z Game Industry Conference.

Rekordy konferencji

Rekordy padły w kilku obszarach. Kobiety stanowiły 30% prelegentów, to najwyższy odsetek w historii GIC. W Women in Games Breakfast wzięło udział ponad 350 osób, co czyni je największym wydarzeniem Women in Games w Europie. Liczba stoisk B2B wzrosła o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem: 82 firmy zaprezentowały się na 74 stoiskach. Konferencję relacjonowało 51 starannie wybranych redakcji z 13 krajów na trzech kontynentach.

Na konferencji działał również program 1on1 Mentoring, łączący profesjonalistów z branży z deweloperami szukającymi wskazówek. Nie zabrakło też artystycznej strony wydarzenia: trzech wystaw, w tym bezpłatnej plenerowej wystawy Digital Dreamers o historii polskich gier. W piątek 23 października GIC gościła kolejną edycję Women in Games Day. Dzień rozpoczął się od Women in Games Breakfast, w którym wzięło udział ponad 350 osób. Przez cały dzień uczestniczki i uczestnicy mogli skorzystać z przeglądu CV, doradztwa zawodowego i bezpłatnych konsultacji prawnych, a także wykonać profesjonalne zdjęcia portretowe do portfolio.

Walka o pierwsze miejsce w Europie

W Poznaniu GIC jest drugą największą konferencją po IMPACT, a w kraju jedną z największych, niezależnie od tematyki. Walczy o pozycję największej konferencji branży gier w Europie. Konferencję wsparł jako główny partner Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a promować się przed międzynarodową branżą przyjeżdżają na nią także Warszawa i województwo śląskie: przywożą przedsiębiorców i budują własne strefy wystawców. Generalnym sponsorem konferencji została firma AMD, jeden z największych na świecie producentów procesorów i kart graficznych, których układy napędzają konsole PlayStation i Xbox. AMD buduje w Polsce zespół, który tworzy technologie dla tych układów.

Jak mówi dr Jakub Marszałkowski z Game Industry Conference: „Chcemy, żeby największa w Europie konferencja branży gier była w Polsce. To ważne dla naszej gospodarki i jest osiągalne w branży, w której jesteśmy już w czołówce Europy. Konkurujemy o to z Brighton i Kolonią, więc łatwo nie będzie, ale to możliwe. Potrzebujemy do tego jeszcze kilku silnych sojuszników.”

W 2027 roku GIC odbędzie się dwa razy: w Katowicach (5 do 8 maja) i w Poznaniu (27 do 30 października). Do końca października w Poznaniu, na placu Powszechnej Wystawy Krajowej, można bezpłatnie oglądać wystawę Digital Dreamers o historii polskich gier cyfrowych.